Свинина и апельсины подешевели, курятина и масло подорожали: сравнили ценники в магазинах за январь и февраль 2021

Ценники в магазинах постоянно меняются. Фото: Наталия КРИВЕЦ

А если оглянуться на год назад, то инфляция разогналась до 7,7%. Иными словами, если вы год назад платили за что-то 100 рублей, то ровно за это же сейчас платите почти 107,7 рубля. Это в целом. А как в частностях возросла нагрузка на кошелек? Какие продукты подорожали больше всего?

Мы сравнили январские и февральские ценники в двух столичных магазинах - «Соседи» и «Санта». Некоторые из них изменились в сторону подорожания, некоторые - наоборот.

Так, если литровая бутылка растительного масла «Золотая семечка» в январе стоила в том же магазине 3,99 рубля, то сейчас ценник - 4,39 рубя. Разница в 40 копеек всего за месяц.

Разница в цене - 40 копеек. Фото: Наталия КРИВЕЦ

А микс из подсолнечного и оливкового масла «Оливия» подорожал в два раза больше - аж на 80 копеек: с 4,49 до 5,29 рубля за бутылку в 0,7 литра.

Это масло подорожало за месяц сразу на 80 копеек. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Цены на свинину в том жес магазине с начала января вообще не изменились: вырезка как стоила 13,59 рубля, так и стоит столько же. Та же история с грудинкой (8,99 рубля), полуфабрикатом для полендвицы (13,79 рубля), лопаткой и тазобедренной частью (8,89 рубля).

Цены на свинину в "Санте" не изменились. Фото: Наталия КРИВЕЦ

В «Соседях» же свинина подешевела. Стали дешевле тазобедренная часть с кожей (7,69 в январе – 7,49 в феврале), лопатка (8,89 – 8,59), грудинка (эта часть вообще скинула рубль – с 7,99 до 6,99 рубля). Полуфабрикат для первых блюд тоже предлагается сейчас на 20 копеек дешевле – не за 3,99, а за 3,79 рубля. И только шейная часть, которая стоила в начале января 11,49 рубля, сейчас на 10 копеек дороже.

В "Соседях" свинина подешевела. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Присмотрелись еще к ценам на курицу. Где-то они пошли вверх приличными темпами, хотя сама птица целиком подорожала всего на 20 копеек: с 4,55 до 4,75 рубля. А вот курица в разрезе стала стоить куда дороже.

Курятина подросла в цене. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Так, филе цыпленка подросло в цене за месяц сразу на рубль – с 7,59 рубля до 8,59. Немногим меньше вырос в цене окорочок – с 5,06 до 5,99 (+93 копейки). Голень подорожала на 60 копеек (с 4,99 до 5,59рубля.), бедро – на 40 копеек (5,59 стоило в январе – 5,99 стоит в феврале).

А некоторые подсчеты Белстата приятно отличаются от реальности в двух конкретных магазинах. К примеру, статистики зафиксировали рост цен на морковь (+10,9%) и свеклу (+13%). Но в «Соседях» оба овоща подешевели - морковь на копейку (с 1,10 до 1,09 рубля), свекла – на 9 копеек (стоила 1,10 рубля, сейчас стоит 1,01 рубля).

Морковь и свекла подорожали не во всех магазинах. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Соль тоже в том списке Белстата, где продукты подорожали. Но нет - соль (пачка поваренной) как стоила 60 копеек, так и стоит.

Соль не везде подорожала. Фото: Наталия КРИВЕЦ

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Топ-5 подорожаний, которые произошли за январь

1. Правовые услуги (равно как и госпошлины за административные процедуры, в частности, за выдачу и замену документов) теперь выше на 7,4%.

2. Техосмотр подрос в цене на 6,9%.

3. Подорожали услуги ЖКХ, конкретно - по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, вывозу мусора, техобслуживанию лифта, уборке подъездов, а также тарифы на электричество. Прочувствуем мы это уже в феврале, а в статистике это подорожание отобразится в марте в данных за февраль.

4. Поездки в такси и билеты в кино стали дороже на 3,6%.

5. Умереть стало тоже дороже - ритуальные услуги подорожали на 3,4%.