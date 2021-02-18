«Плачет и хочет домой»: белорусы собирают подписи за освобождение Димы Гопта из Жлобина – парня с особенностями развития, который попал в колонию

У Димы диагноз, он нуждается в уходе Фото: Личный архив

Уже больше 2 тысяч подписей собрали под петицией об освобождении парня из Жлобина. Еще ни за одного осужденного за протесты после выборов, не просили так много людей. В чем особенность ситуации этого парня?

Его зовут Дмитрий Гопта, ему 21 год, а по развитию, как говорит мама Ольга, у сына зеркально противоположный возраст - как будто ему 12 лет. Но, как и других участников протестов 10 августа в Жлобине, Диму осудили к лишению свободы - приговорили к двум годам колонии. Экспертиза решила, что, несмотря на поведенческие проблемы, парень может отвечать за свои действия.

У Димы умственная отсталость, диагноз F70.1, который означает «значительное нарушение поведения, требующее ухода и лечения». Поэтому даже в 21 год за парнем ухаживала семья. Несмотря на то, что Дима отучился на маляра и плотника, работать он не может: не понимает поставленной задачи…

Пока Дима в гомельском СИЗО - ждет обжалования приговора Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

И вот, в конце августа, Ольге позвонили и сказали, что Диму ищет Следственный комитет:

- У меня даже мысли не было про массовые беспорядки. Но его задержали и отправили в изолятор. Думала: какая-то ошибка, разберутся. Но потом адвокат мне сказала, что Дима уже дал признательные показания, сказал, что был на уличной акции. Я допускаю: все лето возле ДК Металлургов собирается молодежь - может, пошли посмотреть, что происходит. Тем более, не было интернета. Как если бы был пожар, например.

Диму отпустили из ИВС, он рассказывал, что очень боялся, когда его вызывали к следователю, продолжает Ольга:

- Следствие сначала говорили, что на сына ничего нет, возили его на экспертизу и признали частично вменяемым, и потом все затихло. И вдруг Диму снова вызывают: кто-то сказал, что видел, как сын бросал камень. Потом суд. Его так колотило перед каждым заседанием, он так боялся, постоянно просился в туалет. У него энурезы и другие специфики. Отвечал на все вопросы: да, бросал камни и здесь, и там. Наверное, от страха, - полагает мама. - А может, верил: если будет со всем соглашаться, то не посадят.

Дмитрия судили вместе с другим парнем, Евгением Кохановским, по двум уголовным статьям: ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

По версии обвинения, вместе с другими гражданами парни приняли активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, двигались в составе группы лиц по проезжей части, бросали в сотрудников милиции камни.

Обоих суд признал виновными. Кохановского приговорили к 3,5 года лишения свободы, Гопту - к двум годам.

Парня приговорили к двум годам колонии. Фото: spring96.org

Ольга надеялась, что при смягчающих обстоятельствах, признаниях, сотрудничестве со следствием, сыну дадут «химию» или отсрочку приговора. Теперь женщина надеется на обжалование приговора. А 16 февраля она впервые попала на свидание к сыну:

- Как только увидел меня, сразу на глазах у него заблестели слезы. Говорит, очень хочет домой, когда прощались - тоже плакал… На условия не жалуется: в камере - три человека, тепло, по пятницам - баня. Только что заниматься особо нечем. Ночами не спит - от нервов, наверное. Письма ему приходят от незнакомых людей, а сам он пишет плохо, поэтому будет просить других подписывать конверты с ответами. А что с ним будет в колонии - боюсь представить…