Адвокат попросил заменить судью: в Минске идет суд по делу Виктора Бабарико и менеджеров Белгазпромбанка

Виктор Бабарико свою вину не признал. Фото: belta.by

В среду, 17 февраля Верховный суд в здании суда Московского района начал рассматривать дело топ-менеджеров Белгазпромбанка, среди которых – и Виктор Бабарико, претендент в кандидаты на пост президента Беларуси на выборах-2020.

Пресс-служба Верховного суда не аккредитовала на этот процесс многих журналистов крупных белорусских медиа: TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН, не одобрили заявку и белорусской «Комсомольской правды». В пресс-службе объяснили это нехваткой мест и тем, что 20 журналистов на процесс все же аккредитованы, гласность будет обеспечена.

Во время предварительного заседания по этому делу здание суда было огорожено турникетами, на территории дежурили сотрудники МВД, а в суд никого, кроме немногочисленных слушателей и участников процесса не пропускали, все остальные заседания были отменены до 15 часов.

Сегодня, 17 февраля, у здания суда появилась машина саперов, все машины со стоянки вывезли эвакуатором – об этом сообщил телеграм-канал Виктора Бабарико. У здания суда заметили милицию и сотрудников ОМОН.

Поддержать обвиняемых пришли десятки человек, но большинство из них на процесс не пустили. Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико

На процесс пришли несколько десятков человек, у дверей суда выстроилась длинная очередь. Но большинство слушателей не пропустили, работники суда заявили, что мест больше нет - на процесс в первую очередь пустили родственников и адвокатов обвиняемых, защитников - больше 10 человек. Как сообщает канал Виктора Бабарико, технику, включая мобильные телефоны, слушателей просят сдать на входе.

Судья - Игорь Любовицкий, гособвинитель - Сергей Гергель.

17 февраля началось первое заседание по делу Белгазпромбанка. Фото: belta.by

Перед началом процесс комментарий журналистам дал адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, его слова цитирует Sputnik.by:

- Обращаем внимание, что до сих пор властями много информации об этом процессе подавалось недостоверно, не соответствующей действительности. Мы надеемся, что этот процесс позволит всем, кто наблюдает за ним, убедиться в том, что реально доказательств вины нет, состава преступления нет, обвинения нет, обвинения юридически беспочвенны, и увидеть истинные мотивы этого уголовного преследования.

Дело рассматривает Верховный суд. Фото: Sputnik.by

На процессе Лаевский заявил отвод судьи: у адвоката есть информация, что жена судьи Игоря Любовицкого работает адвокатом в бюро, которое защищает одного из обвиняемых. Суд удалился в совещательную комнату. Там судебная коллегия находилась около получаса, после чего вынесла решение отказать в отводе судьи.

Адвокат Бабарико попросил изменить своему подзащитному меру пресечения на домашний арест. Суд отказал, обосновав это тем, что обвиняемый может скрыться от суда и воспрепятствовать рассмотрению дела.

На заседание пришел бывший топ-менеджер знаменитой IT-компании EPAM Systems, член Координационного совета Максим Богрецов. Фото: belta.by

Кого и в чем обвиняют по этому делу?

В деле – 8 обвиняемых, семеро из них находятся под стражей, один - пенсионер Алексей Задойко, под домашним арестом.

Виктора Бабарико обвиняют в «отмывании» денег, полученных преступным путем и получении взятки в особо крупном размере.

В получении взятки в особо крупном размере также обвиняют заместителей председателя правления банка Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Дмитрия Кузьмича, бывшего первого заместителя председателя правления Алексея Задойко и экс-зампреда правления Сергея Добролёта.

Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки повторно либо в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

Как прошло предварительное заседание

Две недели назад, 4 февраля, состоялось предварительное заседание: на процессе присутствовали только шесть из восьми обвиняемых по делу. Это те люди, которые заключили досудебные соглашения со следствием: заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, и.о. председателя правления банка Кирилл Бадей, экс-зампред правления Сергей Добролёт и Виктор Кобяк, учредитель компани «Активлизинг». Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико досудебное соглашение не заключал, поэтому его в зале суда тогда не было.

Досудебное соглашение заключается между обвиняемым и прокурором. В ходатайстве о заключении такого соглашения обвиняемый признает свою вину, берет на себя обязанность оказывать содействие следствию, помогает изобличить других участников преступления. Судья проводит предварительное судебное заседание, чтобы удостовериться, что обвиняемый действительно выполнил условия соглашения и содействовал следствию. Если эти обязательства выполнены, обвиняемым не могут назначить больше половины от максимального срока.

Журналистов многих негосударственных СМИ на процесс 4 февраля не пропустили, но в суде присутствовал, к примеру, политолог Юрий Воскресенский, глава Круглого стола демократических сил

Как развивалось дело «Белгазпромбанка»

Виктора Бабарико задержали 18 июня по делу Белгазпромбанка. На тот момент он уже больше месяца не являлся председателем правления Белгазпромбанка, потому что заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Его команда занималась сбором подписей.

В тот же день был задержан и сын экс-банкира, Эдуард Бабарико. Адвокатов Виктора Бабарико не пустили в ДФР КГК, где находился их подзащитный. Позже защитников не пускали в СИЗО КГБ: такие периоды были в августе, декабре и январе, в учреждениях ссылались то на технические причины, то на коронавирус.

В июне в КГК сообщали, что Виктора Бабарико задержали, потому что он был непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы преступлений, совершенных раньше и снять с подконтрольных ему счетов большую сумму.

- Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство, - заявлял тогда в эфире СТВ Иван Тертель. - Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше.

Тертель заявлял, что задержаны около 20 человек, дела возбуждены по 6 статьям УК: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

В начале июле стало известно, по каким статьям проходит Виктор Бабарико: ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). Позже это обвинение несколько раз меняли.

В это же время ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом на пост президента из-за несоотвествия в декларации о доходах и участия иностранной организации в его избирательной кампании. За свое выдвижение Бабарико собрал больше 367 тысяч подписей, действительными признали около трети.

Уже в конце июля Генпрокуратура заявила, что экс-кандидату в претенденты на президентский пост переквалифицировали обвинение: статья «Дача взятки» из обвинения исчезла, но появилась «Получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы» (ч.3 ст. 430 УК). В ведомстве сообщали, что Бабарико получил от частных компаний взятки на сумму больше 28 млн рублей, и распределил деньги среди руководства Белгазпромбанка.

24 ноября в КГБ сообщили, что предварительное расследование в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка завершено. Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст. 430) и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 235 УК). Статья 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) в обвинении больше не фигурирует.

Обвинения в получении взятки предъявили заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и экс-зампреду правления Сергею Добролёту. Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

Генпрокуратура направила дело в Верховный суд 21 января. Тогда были озвучены новые обстоятельства обвинения. Совладелец и руководитель «Активлизинг», по версии следствия, давал взятки администрации банка на сумму не меньше 2 млн 476 тысяч долларов. А Виктор Бабарико, сообщали тогда в Генпрокуратуре, создал из числа своих замов «организованную группу», чтобы систематически получать от других компаний взятки.

В сообщении ведомства сказано, что эта группа 16 лет получала взятки – всего 30 млн 491 тыс. рублей. Виктор Бабарико ради «отмывания денег» купил два капитальных строения на 1 млн рублей и другое имущество.

Все обвиняемые, кроме Виктора Бабарико, признали свою вину.