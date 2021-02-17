Гособвинитель запросила для журналисток Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые вели стрим с площади Перемен, два года лишения свободы

Журналистки полностью отрицают свою вину Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 17 февраля в суде Фрунзенского района продолжили рассматривать дело журналисток «Белсат» Катерины Андреевой (настоящая фамилия – Бахваловой) и Дарьи Чульцовой. "КП" не аккредитовали на заседание, поэтому тезисно описываем то, что там происходило, по записям, которые нам передали участники заседания в перерыве.

В суде заслушали лингвистическое исследование стрима, которое выполнял академик Национальной академии наук Беларуси, доктор филологических наук, профессор Александр Лукашанец. В исследовании сказано, что в онлайн-репортаже журналистка Андреева только комментировала происходящее, действий других людей она не организовывала. В словах Катерины нет «пабуджальнай мадальнасці», «яны маюць аб’ектыўную мадальнасць» і «носяць нейтральны характар».

Суд перешел к прению сторон. Гособвинитель Алина Касьнчик считает, что вина Чульцовой и Андреевой полностью доказана. По мнению Касьянчик, журналистки помешали работе транспорта тем, что вышли на проезжую часть дороги и брали комментарии у тех, кто там находился.

По мнению гособвинителя, действия, которые совершили обвиняемые, носили повышенную опасность. Алина Касьянчик запросила для обвиняемых два года лишения свободы в колонии общего режима.

«Если журналистов обвиняют за их работу, это нарушает международные нормы свободы слова»

Адвокат Дарьи Чульцовой Александр Хаецкий обратил внимание на отсутствие доказательств о том, что Дарья и Катерина выходили на проезжую часть.

- Нам еще нужно выяснить факт остановки общественного транспорта, кто конкретно это сделал. Никто из «Минсктранса» точно не мог объяснить, по какой причине остановилось движение общественного траспорта: или сначала люди перекрыли движение или кто-то другое перекрыл дорогу, после чего остановился общественный транспорт.

Защитник попросил оправдать Дарью Чульцову за недоказанностью ее вины.

Адвокат Катерины Андреевой Сергей Зикрацкий выступал в прениях больше часа. Он считает, что действия, которые совершали Чульцова и Андреева, не содержат признаков преступления, которое им вменяют. Защитник начал с описания событий, которые предшествовали тому, что произошло 15 ноября, по мнению адвоката, все эти события связаны: выдвижение Бабарико претендентом в кандидаты на пост президента, не регистрация его кандидатуры в ЦИК, выборы президента и протесты несогласных с его результатами, жесткие разгоны протестующих 9-12 августа

- Бело-красно-белые флаги и ленточки стали символом протеста. Для граждан этот цвет стал символом принадлежности к тем, кто не согласен с результатами выборов. Одним из таких граждан был Роман Бондаренко. 11 ноября он вышел на площадь, потому что прозвучала информация, что неравнодушные люди пришли срезать те самые бело-красно-белые ленточки. 15 ноября на площадь Перемен вышло огромное количество людей, которые были возмущены событиями 11-12 ноября и смертью Романа Бондаренко. Имеют ли право эти лица на мирный протест? Должны ли их действия трактоваться как действия, грубо нарушающие общественный порядок?

По мнению адвоката, власти знали, что на площадь придут люди, и должны были обеспечить их безопасность.

- Тысячи человек не смогли бы поместиться на тротуаре и логично, что люди вышли на проезжую часть. Власти должны обеспечивать право людей на мирные собрания. Я уверен, что никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, не было. Однако следовали все же возбудили уголовные дела на журналисток и даже расследовали их.

Во время процесса со стороны обвинения не раз звучало, что в милицию поступали звонки от неравнодушных граждан, которые были недовольны шумом и тем, что кто-то вышел с бело-красно-белым флагом. Зикрацкий отметил, что звонившие в милицию не называли конкретно, какие именно действия грубо нарушают общественный порядок.

Защитник Катерины Андреевой считает, что в ее словах во время стрима не было призывов к массовым беспорядкам, она не организовывала такие действия.

- Если журналистов обвиняют за их работу, это нарушает международные нормы свободы слова.

«Требую оправдательного приговора для себя и своих коллег»

В своем последнем слове Дарья Чульцова заявила, что не совершала ничего противоправного.

- Все материалы указывают на мою невиновность. Я надеюсь на честный и справедливый оправдательный приговор.

Катерина Андреева рссказала, что последние шесть лет она работает журналистом, сейчас девушке 27. В 2020 году она работала в опасных условиях. Катерина говорит, что, уходя на работу, рисковала своим здоровьем и жизнью.

- Мне удавалось укрываться от обстрелов резиновыми пулями, взрывов светошумовых гранат, ударов дубинок и продолжать вести репортаж, выполнять свои профессиональные обязанности. Моим коллегам повезло меньше: в них прицельно стреляли, ломали носы, но до сих пор по фактам насилия над ними не заведено ни одного уголовного дела, как и над мирными протестующими. 11 ноября был убит Роман Бондаренко за то, что не позволял срезать ленточки. 15 ноября на «Площадь перемен» вышли люди. Я показывала это в прямом эфире. За это меня бросили в тюрьму по придуманному обвинению.

Катерина еще раз отметила, что не совершала преступление и потребовала оправдательного приговора для себя, своих коллег и сотен политических заключенных.

Суд огласит приговор журналисткам 18 февраля.

Что происходило в первый и второй день суда

Под стражей девушки находятся с 15 ноября – в тот день их задержали на площади Перемен (двор в районе минской улице Червякова), где после новости о смерти Романа Бондаренко собрались люди, чтобы почтить его память. Екатерина и Дарья вели стрим для «Белсат» из чужой квартиры, окна которой выходили во двор. Силовики выломали дверь, провели в квартире обыск, а журналисток задержали. Сначала им назначили 7 суток ареста по административным статьям, а после стало известно, что в отношении журналисток возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). В обвинении сказано, что действия Екатерины и Дарьи повлекли нарушение работы общественного транспорта – из-за их стрима якобы было остановлено движение 13 автобусных маршрутов, трех маршрутов троллейбусов и трамваев. Ущерб Минсктранса оценили в 11 562 рубля и 14 копеек.

Резонансное дело начали рассматривать в суде 9 февраля. На первое заседание пришли десятки человек, журналисты большинства крупных белорусских СМИ. Тогда огласили обвинение и выслушали нескольких свидетелей: хозяев квартиры, из которой журналистки вели стрим, жителя дома, который видел, что происходило во дворе и мужа Катерины Андреевой.

В обвинении сказано, что журналистки по предварительному сговору из корыстных побуждений организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок. Журналистки собирали участников, склоняли их к конкретным действиям и руководили ими, например, просили водителей блокировать дороги. Екатерина Андреева и Дарья Чульцова свою вину полностью не признали.

Второе заседание состоялось 16 февраля. Пройти в зал разрешили только родственникам и журналистам двух государственных телеканалов. Около 30 человек, которые хотели попасть на процесс, остались стоять за дверью. В суде был усилены меры безопасности: у всех, кто хотел попасть на процесс, переписывали паспортные данные, у зала суда поставили рамки металлоискателей, дежурили сотрудники МВД в гражданской одежде. Как рассказал после процесса муж Катерины Андреевой Игорь Ильяш, в суде посмотрели отрывки стрима, который вели журналистки. 12 отрывков и стали основой обвинения. Единственный призыв, который озвучила во время стрима Катерина – «заклікаем быць асцярожнымі».

«Минсктранс» отказался от своего гражданского иска к журналисткам, потому что их семьи уже полностью погасили ущерб. Дарья и Катерина в суде при этом подчеркивали, что это не нужно расценивать как признание ими своей вины.