Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 января 2020 года: сдать тест теперь можно в минском аэропорту, в Англии – новая мутация «британского» штамма

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 января 2020 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

По последним данным, в Беларуси заболели 270 921 человек. Прирост за сутки в этот раз 1134 человек. Такая низкая цифра обусловлена традиционно низким числом проведенных тестов в выходной день. Число смертей от коронавируса вполне стандартное – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 1 867 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 028 человек. Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 4 698 244 за все время, в том числе 7 432 за последние сутки.

Ситуация в мире понемногу улучшается. Количество суточных заражений опустлось до уровня конца октября, но счет по-прежнему идет на сотни тысяч. Количество ежедневных смертей снизилось до уровня начала года. Кажется, что пик смертей уже позади, но никто не знает, что будет впереди. В мире от ковида уже умерли 2,4 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 41 028 человек, в Литве – 3 095. в Латвии – 1 486, в Украине – 24 542 человека.

Возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус для выезда за границу появилась в Национальном аэропорту Минск

Теперь все желающие могут пройти тест на COVID-19 методами ПЦР и ИХА (иммунохроматографический анализ) в Национальном аэропорта Минск. Для получения результата тестирования, выполненного методом ИХА, достаточно 15-20 минут, время выполнения лабораторного исследования методом ПЦР – 160 минут.

Лаборатории работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Для тех, кто летит в Амстердам, пункт тестирования работает с 6.00 до 9.45 (включая субботу и воскресенье).

Исследование методом ИХА для граждан Беларуси стоит 44 рубля 69 копеек, для иностранцев – 48 рублей 48 копеек. За ПЦР-тест белорусам придется заплатить 39,80 рублей, иностранным гражданам – 57,58 рублей. Его результаты выдают на русском и английском языках, он подходит для выезда за границу.

В Японии масштабно исследуют побочные эффекты от вакцинации против коронавируса

Появления возможных побочных эффектов после получения японцами вакцины от коронавируса будут узнавать в формате опроса в соцсетях. В японском Минздраве готовятся проанкетировать 3 миллиона вакцинированных, опрашивая по миллиону респондентов для каждой из трех вакцин, которые закупит правительство. Полученные в рамках опроса данные проанализируют для выявления связи между какими-либо недомоганиями или симптомами после вакцинации и подготовят отчет.

Напомним, в Японии массовая вакцинация от коронавируса начинается уже с 17 февраля. Минздрав страны одобрил вакцину фармкомпании Pfizer (США). Сначала в стране привьют медиков и соцработников - около 4 миллионов человек. Затем вакцину получат люди старше 65 лет - еще примерно 36 миллионов граждан. Затем вакцинируют людей с хроническими болезнями - 8,2 миллиона граждан. И вероятно к маю 2021-го года массово вакцину получат все остальные категории граждан.

В Великобритании выявлена еще одна мутация коронавируса, распространившаяся уже в 10 других странах

Установлено, что новый «британский» штамм выявлен уже в 10 других государствах. Ученые сообщили о том, что на территории Великобритании доминирует кентский штамм коронавируса. В новом штамме есть отличительная мутация в шиповидном белке (Е-484К), наблюдаемая также в бразильском, южноафриканском, бристольском штаммах. В связи с «находкой» специалисты от здравоохранения порекомендовали местным властям увеличить числе проводимых тестов на коронавирус в тех регионах Англии, где установили новый штамм.

Точно подтвержденный новый штамм охарактеризовали «вызывающим беспокойство». Однако в Великобритании выявили также и еще одну мутацию, этот штамм обнаружили в Ливерпуле - это пока «изучаемый вариант».

Британские врачи констатировали, что в стране установлены уже четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории «вызывающих беспокойство». Это уже названные выше кентский и бристольский штаммы «ковида», а также мутации, которые сначала были обнаружены в ЮАР и Бразилии.

Ученые рассказали, почему южноафриканский штамм COVID-19 опаснее, чем британский

Штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке и уже распространяющийся по другим континентам, может оказаться опаснее, чем нашумевшие британские разновидности. Группа ученых из французского Института Пастера провела исследования с плазмой крови людей, перенесших коронавирус. Содержащиеся в плазме антитела хорошо справились с классической разновидностью ковида и с его британским штаммом. Но южноафриканский штамм оказался менее уязвимым – образцы плазмы действовали на него очень слабо или не действовали совсем. Только в 40 процентах случаев антителам удалось справиться с южноафриканской мутацией COVID-19. Южноафриканский штамм опасен еще и своей высокой контагиозностью – он более заразен, чем другие.

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