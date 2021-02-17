Опальных шляхтичей могли безнаказанно убить, а родственникам не давали высокие посты: чем времена Речи Посполитой похожи на наши

У картины Теодора Аксентовича "Послы Речи Посполитой у Генриха Валуа" есть и добавочное название - "Два мира". Оно, в том числе, и о стиле одежды шляхтичей и французских вельмож. Фото: wikipedia.org

Исследователь Олег Давид Лисовский, который исследует прошлое Могилева, занялся переводом на белорусский язык книг немецкого историка XVII века Мартина Цайлера. Это «Новае апісанне Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага», которое вышло в 1647 году, и «Іншае апісанне Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага", появившееся на 10 лет позже. Книги суммируют сведения, которые европейцы имели на тот момент из различных источников о землях Речи Посполитой - в частности, о нынешних белорусских территориях.

«Комсомолка» полистала переводы. Само собой, не все сведения немецкого историка стоит принимать за чистую монету. Хотя он работал с десятками источников, увиденного своими глазам не хватало. Потому интерпретации некоторых нравов наших предков могу показаться неожиданными.

Крестьян мог убить не только их пан, но и любой шляхтич

В своих книгах Цайлер назвал шляхтичей из Речи Посполитой «ваяўнічымі, разумнымі і ахвочымі да далёкіх падарожжаў». Правда, конкретно крестьянам-литвинам, как называли прежде жителей белорусских земель, досталось на орехи от немца.

«Літвіны гультаяватыя, няўмелыя дурні, якія асабліва любяць сваіх паноў, калі тыя старанна б’юць і сякуць іх, - пишет Цайлер. - Частка такіх прыгонных людзей, асабліва тыя, што належаць да русінскай рэлігіі (имеются ввиду православные. - Ред.). Калі нехта з іх праз смерць вызваляецца ад сваёй цяжкай службы, то сябры праваджаюць яго ў апошняе падарожжа прыгожа апранутым і ўпрыгожаным манетамі, а сваякі ці добрыя сябры кладуць яму ў магілу складзены да св. Пятра ліст, каб нябожчык меў лягчэйшы ўваход на Нябёсы».

C XVII века до более известного нам по описаниям XIX века крестьянский быт внешне изменился не сильно. «Адна агульная хата служыць у іх і для людзей, і для быдла, - пишет Цайлер. - Кабета пасля родаў ляжыць на жорсткай лаве і праз тры ці чатыры дні пасля нараджэння зноўку ідзе на працы».

Немало немец писал о положении крестьян в Речи Посполитой: «Сяляне не з'яўляюцца прыгоннымі, але вольнымі людзьмі, […] якія за гадавы заробак працуюць на ўчастках» - читай: за арендную плату. Правда, Цайлер отмечает: из-за тяжелых повинностей паны, считай, получают власть над жизнью и телом крестьян. Причем речь не только о тех, чьи земли обрабатывает человек: «Кожны шляхціц можа з імі абыходзіцца, як яму пажадаецца».

По словам историка, крестьяне 5 - 6 дней работают на землевладельца, а по воскресеньям и праздникам - на себя. Впрочем, к 1620-му, пишей Цайлер, многие паны уже «абабралі да ніткі сваіх падданых праз невыносныя паборы». Например, «выдумаўшы нібыта дагавор таварыства са сваімі сялянамі, прымусілі іх штогод аддаваць ім палову ад гандлю мёдам». При этом все издержки по такому договору лежали на крестьянах.

«І можна было б цярпець, каб гэтыя людзі маглі быць забітыя толькі іх панамі, але не кожным; і калі б былі не больш няшчасныя, чым сабакі шляхцюкоў; пры тым, што за забойства сабакі некаторыя людзі часта мусяць расплочвацца», - резюмирует Цайлер.

Польский шляхтич на картине Рембрандта 1637 года. Меха, которые увеличивали стоимость одежды в десятки раз, присутствуют. Фото: wikipedia.org

«Паны марнуюць прыбыткі на спецыі і віно»

Что касается шляхты, то сильно богатой она не была. По сведениям историков того времени, которые приводит немец, самый успешный шляхтич в Речи Посполитой вряд ли получал больше 25 тысяч крон прибыли в год. Да и это, скорее, исключения. И в книгах Цайлера можно найти причины этому: «Упрыгожваць коней срэбрам, есці з срэбнага посуду, аздабляць срэбрам алтары нават у вёсках цяпер стала агульным. Таксама прынята прыбіраць сябе срэбрам, золатам, перлінамі і каштоўнымі каменнямі, і не засталося нічога іншага, як толькі пачаць есці золата і срэбра».

Не раз говорит немец о расточительности шляхты. Например, в одном из фрагментов он подметил: «Вялікія паны большую частку сваіх прыбыткаў марнуюць на спецыі і віно. Часткова можна знайсці такіх, што робяць для сваёй асобы да 60 вельмі каштоўных строяў; апранаюць нават сваю прыслугу так сама раскошна; і большую частку сваіх уладанняў ці маёмасці марнуюць на тое, каб яны маглі хадзіць у атачэнні толькі сваіх высакародна апранутых людзей».

А ведь одеяния, отделанные куничьим и соболиным мехом, обходились в 2000 талеров, хотя без изысков наряд стоил бы в 20 раз меньше! Вдобавок во внебюджетные расходы у некоторых нобилей включали ежегодные 5 - 6 тысяч итальянским музыкантам, плату сотне немецких драгунов, 100 казакам и 100 венгров-гайдуков, а еще для эффектного выезда - 200 - 300 коней.

Хороший пример от Цайлера в тему. Когда в 1589-м король Жигимонт отправился в Швецию к отцу, только у виленского воеводы Криштофа Радзивилла было более 1 тысячи сопровождающих. «Калі ж кароль Ёган загадаў забяспечыць гэтых гасцей правіянтам, і ўзгаданаму пану Радзівілу было прызначана 2 быка; нехта аднак сказаў, што ў яго ж вельмі шмат прыслугі; на гэта спраўнік адказаў, што тады яму трэба было даць такую самую колькасць коз; паказаўшы гэтым, што шведы былі значна больш эканомныя».

А еще вечной бедой были огромные военные обозы, которые численностью превышали количество ставших в строй: «У ім на 10 тысяч ваяроў можа налічвацца па меншай меры 50 тысяч абозу, шмат залішніх коней і сабакаў: аднак ён выклікае павагу больш, чым лагеры іншых хрысьціян, бо не мае вакол сябе шлюх». Правда, обозы уменьшались, когда съедались все запасы и не задействованные в боях кони.

Кстати, в Речи Посполитой считалось, что шляхта, «якая за свой кошт абавязаная служыць каралеўству, можа сабраць і, калі гэтага патрабуюць абставіны, вывесці ў поле 150 тысяч ваяроў, у цяжкім і лёгкім узбраенні». Срок на сбор - месяц. «Частка шляхцічаў называецца чвартакамі, бо яны атрымліваюць чвэрць ад каралеўскага прыбытку, і таму перад усімі іншымі мусяць стала знаходзіцца ў гатоўнасці», - отмечает немец правило времен Жигимонта Августа. Правда, из-за огромных шляхетских вольностей, «калі на вайне за мяжой адзін шляхціч трапіць у палон, альбо атрымае іншую шкоду, то кароль мусіць сам кампенсаваць яму гэта ці вызваляць яго».

Сейм 1622 года на гравюре Джакомо Лауро. Фото: wikipedia.org

Завещание королевы Боны переписали за нее на смертном одре

Интересные сведения Цайлер приводит о королевских доходах в Речи Посполитой. Известно, что это была не самая богатая страна в Европе того времени. Например, королева Бона Сфорца, жена Жигимонта I, вернувшись на родину в Италию в 1550-х, получила в наследство от родителей два княжества, а еще смогла купить немало замков и располагать ежегодным процентом в сумме около 430 000 неополитанских дукатов.

«Аднак ад гэткага заможнага багацьця да яе спадкаемцаў, сына, польскага караля Жыгімонта Аўгуста, і абодвух дачок […] трапіла не больш за […] 38 086 неапалітанскіх дукатаў штогадовых працэнтаў разам з крыху меншай хатняй маёмасцю». Оказалось, пишет историк, ее душеприказчик переписал завещание Боны Сфорца, которая была уже не в сознании («ён трымаў ці падняў галаву дзеля кіўка») в свою пользу и в пользу короля Испании.

Короля в Речи Посполитой определяли путем выборов. Это, отмечает Цайлер, негативно повлияло на политическую сферу страны за 150 лет. Королевские сыновья нечасто выбирались преемниками при жизни отца. А уж если не было сына у умершего монарха, «то яны бяруць каралём хутчэй нейкага замежніка, чым кагосьці са сваёй шляхты; чаму яны прыводзяць розныя прычыны; хаця аднак нехта мясцовы лепш ведае становішча краіны і мае большую любоў да Айчызны, чым чужынец».

Кстати, для короля законы Речи Посполитой предписывали немало ограничений. Например, пишет Цайлер, «каралю забаронена набываць надзелы шляхты ў каралеўстве» - «аналагічна таксама адносна князёў з каралеўскага роду і суседніх умацаваных замкаў».

Все важные решения король Речи Посполитой в XVII веке обсуждал со шляхтой. При этом «усё, што пастанаўляецца, выдаецца ад імя караля, і таксама без яго волі нічога не можа быць пастаноўлена». Как и в наше время, действовали ограничения в отношении высоких должностей для близких родственников. Например, королю требовалось согласие шляхты, чтобы дать должности сыновьям или жене.

Не мог король без разрешения госсоветников даже жениться. В истории Речи Посполитой случались случаи королевского неподчинения такому правилу. Например, Ягайло (Владислав) извинялся перед крайне недовольным королем Англии за отказ сойтись с его дочерью. Тут свою роль сыграли религиозное неприятие католического сената к представителям другой конфессии. Да и тайно заключенный брак Жигимонта Августа с Барбарой Радзивилл тоже стоил Речи Посполитой немалых волнений...

Король был верховным воеводой - читай: главнокомандующим. Участвовал он и в рассмотрении судебных дел: часть была в его ведении, часть - за придворным судом. «Хаця кароль і раіцца з дзяржаўнай радай наконт шляхецкіх злачынцаў, аднак ён глядзіць тут больш на важнасць, чым на колькасць галасоў», - добавляет Цайлер. А вот «ушанаванні, памілаванні і бенефіцыі, як у духоўным, таксама і ў свецкім саслоўі, ён раздае і параўноўвае паводле свайго жадання».

Впрочем, если король «робіць надта шмат супраць закону», шляхта выступала против него и его советников-союзников. В начале XVII века в Речи Посполитой такое случалось...

Гравюра из книги Мартина Цайлера.

СУД ДА ДЕЛО

«Кабеты могуць мець палюбоўнікаў для падтрымкі шлюба, а для мужчыны, калі ён спіць з іншымі кабетамі, - гэта здрада»

А вот как обходились в Речи Посполитой с опальными персонами: «Калі нехта трапляе ў апалу і робіцца нягодным, то яму не дазваляецца знаходзіцца ў Каралеўстве; бо інакш ён можа быць беспакарана забіты любым чалавекам. Усе кіраўнікі, у чые ўладанні ён трапляе, абавязаныя затрымаць яго і прывесці яго да смяротнага пакарання. Таксама кароль можа выдаць яму ліст бяспекі на пэўны тэрмін, у які яму дазваляецца вольна знаходзіцца ў краіне».

За убийство в Речи Посполитой давали год и полтора месяца в глубокой темнице и денежный штраф по решению суда. А вот «тыя, што былі схопленыя на месцы злачынства, як таксама і дарожныя рабаўнікі ды галаварэзы, мусяць пазбаўляцца жыцця: аднак той, хто застрэліў іншага куляй са ствала, мусіць плаціць падвойны грашовы штраф і сядзець два гады ў зняволенні».

Апелляции от судов (кстати, судьи служили погоду) нижнего уровня шли прямиком к королю. Но при Стефане Батории, замечает Цайлер, появилось еще два придворных суда-трибунала. «Што да зусім цяжкіх злачынстваў, то кароль як і раней абмяркоўвае іх з радай на соймах», - добавляет историк.

А вот еще про разнообразные преступления и наказания для крестьян: «Шлюбы сярод іх скасоўваюцца вельмі лёгка, і кабеты могуць мець сваіх палюбоўнікаў у якасці падтрымкі шлюба; аднак мужчынам, калі яны спяць з іншымі кабетамі, гэта залічваецца за здраду. Калі яны напіваюцца, то чынюць бойкі і забойствы, і штраф за забітага чужынца складае 16 талераў. Калі кагосьці асуджаюць на смерць, то ў большасці выпадкаў ён мусіць сам караць і вешаць сябе. Калі ён не хоча рабіць гэта, то яго б’е яго пан так доўга, пакуль не збівае да смерці».

КСТАТИ

Название «литвины» - привет из Италии?

Цайлер дает несколько версий происхождений названия «Литва» (так называлась прежде белорусская земля) и «литвины». Он связывает их с немцами. Вот что сказано в книге: «Litalanus, ці Litwo, сын прускага караля Vedenuti, у 573-м годзе Хрыстовым прыбыў у Літву […] і даў ёй, як таксама і Ліфляндыі, назву паводле ўласнага імя, бо ліфляндцаў раней называлі Lotialos, ці Lotwonos».

Еще один вариант - приход на наши земли жителей Аппенин, бежавших от тирании Нерона. Якобы они и назвали «гэтую зямлю l’Italia, з чаго ў рэшце рэшт атрымалася Lituania». В пользу этой версий Цайлер отмечает: «літвіны […] маюць у сваёй мове шмат лацінскіх і валахскіх (итальянских. - Ред.) словаў». Да и шляхта сама выводит свои корни от римской знати.

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