Белорусская участница Ms. Top of the World Classic: «С фигурой как у юной спортсменки может носить юбки намного выше колена, а Беларусь представлю в образе Барбары Радзивилл»

Когда было объявлено, что в международном конкурсе Ms. Top of the World в этот раз смогут участвовать дамы старше 46 лет, заявок от белорусских женщин оказалось намного больше, чем в других номинациях – Miss, Missis, Plus Size. Более 60 достойных претенденток! Жюри единогласно решило, что представлять Беларусь в категории Classic будет 57-летняя Татьяна Бределева.

Вопрос «Почему именно вас?» отпал сам собой, как только я ее увидела. Татьяна из тех женщин, глядя на которых, понимаешь, что корона смотрелась бы на них так, как будто они для нее созданы. Наша героиня родилась в семье не королей, а военных. Детство прошло в Казахстане. Не сказать, чтобы взрослая жизнь ее баловала: после гибели в 1998 году мужа одна растила сына, работала в сфере строительства. Но надо отдать должное, никогда не забывала позаботиться о себе. Ведь природная красота – дар, который требует постоянного ухода. Поэтому в свои 57-м Татьяна выглядит великолепно. А с фигурой как у юной спортсменки может позволить себе длину юбки намного выше колена.

- Спорт - это моя тема. Тайский бокс, сквош, фитнес и сальса два раза в неделю, каждый день кардио, - перечисляет Татьяна все, чем сейчас занимается постоянно. – В детстве занималась фигурным катанием. Наши организаторы конкурса решили это обыграть. Так что фотосессия в купальнике (это один из этапов конкурса) у меня будет необычной - на коньках на катке!

- Я видела вашу фотосессию в национальном костюме. Вот это вы приятно удивили! Мы ведь привыкли, что это вышиванки, веночки, а тут роскошный шляхетский наряд!

- Да, мы выбрали образ Барбары Радзивилл, чтобы показать, какая богатая история нашеи страны. Мне самой очень понравилась эта идея.

- Для взрослых женщин 50+ существует много табу: юбки должны быть длиннее, волосы короче. А я вот смотрю на вас и категорически с этим не соглашаюсь. Все очень гармонично смотрится – и длина волос, и цвет, и ваш наряд…

- Спасибо! Я не отказываюсь от коротких юбок – они мне идут, мне в них комфортно. С удовольствием всегда носила шпильки, но, когда перешла на спортивный стиль, туфли поставила в коробочки. А вот когда стала моделингом заниматься, опять достала.

За модой следить, конечно, надо, но без фанатизма. Вот сейчас в Европе в тренде седина, возрастные модели не красят волосы, все естественно. И многие при этом выглядят действительно стильно им идет. Но я себя со своим славянским типом лица не представляю седой – я буду просто бабушка!

- Вы красивая женщина. Неужели в конце 1980-х, когда у нас начались конкурсы красоты, не пробовали участвовать!

- Нет, не до того было. У меня уже была семья, сын. К тому же для этих конкурсов у меня рост неподходящий - 163. Хорошо, что в Ms. Top of the World Classic нет таких ограничений!

«В нашем возрасте сметана с клубничкой на лице уже не поможет»

- Как вы держите себя в такой великолепной форме? Думаю, многие женщины вам будут благодарны, если расскажете о своих обязательных процедурах для лица и тела, о диетах.

- Я против диет. Про правильное питание не скажу ничего нового, все стандартно: нужно соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, отказаться от сладкого, стараться не есть за 3-4 часа до сна. Я не делаю никаких процедур сама. В нашем возрасте сметана с клубничкой на лице уже не поможет. Хотя я с юных лет привыкла к профессиональному уходу. Кожа была проблемная, и всю свою стипендию 40 рублей отдавала косметологу. Сейчас делаю раз в месяц комплексный уход, не отказываюсь от аппаратных процедур – сейчас у нас есть столько возможностей! Пилинги очень люблю. И полностью доверяю своему косметологу, к которому хожу много лет. Из спа-процедур у меня раз в месяц скрабирование, обертывание, раз в неделю массаж. Хорошо выглядеть - это труд и дисциплина. Например, чтобы выработать и поддерживать красивую осанку, я занимаюсь в школе красоты и моделинга. Довольно успешно - участвовала в показах, мои фотографии были в глянцевых журналах.

- Так у вас, наверное, и не было проблем с фотографиями для конкурса?

- Сын, узнав об этом конкурсе, сказал: «Мама ты должна поучаствовать» - и я стала искать самые удачные фотографии. Вместе с ним выбрали, он помог мне зарегистрироваться. Сын - это моя гордость, он вырос замечательным человеком, сам всего добился. Мы сейчас поменялись ролями – он обо мне заботится, помогает.

«Кто-то написал обо мне, что я обыкновенная девушка, а я про себя отмечаю: «Девушкой меня обозвала - и то приятно»

- На этапе отбора у вас было более 60 конкуренток. Как они отреагировали на вашу победу?

- Реакция была разная. Кто-то написал: «Девушка обыкновенная. Ничего не выиграет». А я про себя отмечаю: «Девушкой меня обозвала - и то приятно!». Со многими участницами мы сейчас прекрасно общаемся, даже группу создали. Обсуждаем все на свете, вплоть до того, как варить борщ. Советами делимся, поздравляем друг друга, просто доброго утра желаем - позитив полнейший!

- Вы можете назвать себя сильной женщиной, способной на решительные поступки?

- Да! Я, например, уехала из Франции, когда поняла, что мужчина, с которым хотела связать свою жизнь – это не мое, и их стиль жизни мне совершенно не подходит. Я человек самодостаточный, и цепляться за кого-то ради спасения от одиночества точно не буду.

- А сильной женщине хочется иногда поплакаться кому-нибудь в жилетку?

- Я настолько позитивный человек, что у меня даже нет желания плакать и грустить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Национальный директор конкурса Евгения Тюленева:

«2020-й стал годом белорусских женщин, и мы не могли не принять участия с таким брендом»

Ms. Top of the World – конкурс, в котором важна не столько внешность, сколько личность конкурсантки. Поэтому для отбора все претендентки должны были не только прислать свои фото и видео, но и рассказать, что для них в жизни важно.

- Большинство женщин рассказывали о себе, какие они классные и почему именно они должны стать королевами, - говорит Евгения Тюленева. – А Татьяна взяла и рассказала, что для нее важна инклюзия, равные права всех людей.

Евгения сама два года назад на этом конкурсе завоевала титул вице-мисс среди моделей в категории Plus Size. Именно она убедила организаторов в необходимости номинации Classic для взрослых дам. И к подготовке участницы от Беларуси она же подошла так творчески, что Татьяна, несомненно, будет одной из самых ярких претенденток на победу.

- Поскольку мы идем за главной короной, нужно удивлять, я это точно знаю, - уверена Евгения. – Поэтому мы выбрали исторический национальный костюм времен Великого Княжества Литовского - чтобы показать, какое у нас богатое культурное наследие. Фотосессия в купальнике не обязательна, но для нас это будет дополнительным плюсом – покажем и великолепную фигуру Татьяны, и ее спортивные способности. На шоу талантов Татьяна будет рисовать (она сейчас ходит специально на занятия) - опять удивляем! Визитка с рассказом о стране тоже будет интересной - словом, Беларусь представим достойно.

- В этом году конкурс не самый обычный, не считая того, что добавилась новая номинация Сlassic…

- Да. Пройдет Ms. Top of the World в феврале, но будет датироваться 2020 годом. Потому что это не состоявшийся в прошлом году конкурс. Он должен был пройти в Бразилии, но сроки постоянно сдвигались из-за коронавируса, а потом его и вовсе перевели в онлайн-формат. Отбор тоже проходил онлайн, и порадовала активность наших женщин со всей Беларуси. В топ-10 финалисток вошли представительницы и Могилева, и Витебска, и Лиды, и Глубокого. Возрастного «потолка» не было. Самой старшей претендентке - 73 года!

Сначала я думала, Беларусь не будет участвовать - все сложно, не до конкурса. Но в последний момент поняла, что в принципе 2020-й стал годом белорусских женщин, а они – бренд страны, и будет неправильно, если мы не примем участия с таким брендом. Белоруски заслуживают восхищения.

БУДЬ В КУРСЕ!

Международный конкурс Top of the World пройдет 25-25 февраля. Проголосовать за Татьяну можно будет на официальном сайте конкурса и в социальной сети Facebook.