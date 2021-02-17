Арина Соболенко в шаге от того, чтобы выиграть Australian Open в парном разряде

Соболенко побеждает в парном разряде в Мельбурне. Фото: Инстаграм Соболенко

Личные отношения Арины Соболенко с турнирами «Большого шлема» не складываются. Она никак не может попасть даже в четвертьфинал. Вот и в Мельбурне в 1/8 финала уступила неувядаемой 39-летней Серене Уильямс. Утешением ей может послужить титул в паре.

В полуфинале белорусско-бельгийский дуэт был сильнее пары Схюрс (Нидерланды) / Меличар (США) – 7:5, 6:4. 19 февраля состоится финальный поединок, в котором Соболенко / Мертенс будут противостоять чешки Крейчикова / Синякова.

Напомним, что Соболенко и Мертенс уже выигрывали «Большой шлем» в паре – в 2019 году они взяли титул на US Open.