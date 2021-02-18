«Коронавируса и масочного режима здесь уже нет»: белорус рассказывает, как живется в Китае через год после пика пандемии

Китай празднует Новый год. В прошлом году праздничные массовые мероприятия были отменены. Фото Никита Задвинский.

Год назад в Китае, откуда по всему миру разлетелся коронавирус COVID-19, объявили этой заразе войну и закрыли страну на карантин. Причем жестко: отменили групповые поездки по стране, приостановили авиа- и железнодорожное сообщение, остановили работу предприятий и офисов, объявили каникулы, сделали обязательным ношение масок и социальное дистанцирование, закрыли страну на въезд и т.д.

А что происходит в Поднебесной сейчас? Об этом нам рассказал белорус Никита Задвинский, который работает танцором в ночном клубе в городе Dongying.

- В Китае нет коронавируса. Все выявленные в последнее время больные - приезжие. Все работает - все общественные заведения, клубы, кинотеатры и прочее, - рассказал Никита. - Масочного режима нет, по крайней мере, в том городе, где я живу. Недели две назад была ситуация, когда хотели ввести опять карантин, но заболевших людей быстро выявили, изолировали – и опять все чисто.

В Китае отменен масочный режим. Фото Никита Задвинский.

- А что местная пресса пишет? Китай же большой, в одной провинции может быть одна ситуация, а на противоположном конце страны – другая.

- В китайских газетах пишут, что в континентальной части страны за минувшие сутки (16 февраля) зафиксировано 16 новых случаев коронавируса, завезенных из-за рубежа. Государственный комитет по делам здравоохранения КНР сообщает, что новых летальных случаев от заболевания нет.

Еще официальное информационное агентство «Синьхуа» передает, что верховная народная прокуратура КНР обещала усилить борьбу с преступлениями, связанными с вакцинами против COVID-19. Связано это с тем, что были случаи продажи поддельных вакцин - на их продаже кто-то заработал около 2,8 млн долларов. Уже 70 подозреваемых арестованы по этим делам.

- То есть, Китай вернулся к обычной жизни?

- Да. Сейчас они все еще празднуют Новый год (который по китайскому календарю начался 12 февраля – Ред.). У них праздник длится две недели. Круглосуточно взрывают по этому поводу петарды. Утром начинают дети, потом их сменяют родители, ближе к ночи выходят бабушки и дедушки.

Напомним, что в Китае в прошлом году ради контроля над эпидемиологической ситуацией в крупных городах были отменены традиционные массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года.

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