Жирные жировки за январь 2021: некоторые белорусы получили огромный счет за коммуналку - ЖКХ объяснило причину

Главной причиной подорожания январских жировок в министерстве ЖКХ назвали лютые морозы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже который год в Беларуси проходит реформа, которая должна постепенно привести белорусов к 100%-й оплате коммунальных услуг. На сегодняшний день мы оплачиваем 83,2% коммуналки из-за «льготного» отопления и горячей воды.

Несколько лет подряд сумма в жировке подрастает дважды в год, но до сих пор подорожание укладывалось в рамки обещания не повышать оплату коммунальных услуг не больше чем на 5 долларов в год для типовой двушки. Но есть те, кто получил жировку за январь и, мягко говоря, удивился выставленному счету. Особенно озадачены минчане, у которых в январе из-за аварии трубопровода сутки не было отопления.

- У нас тогда в квартире было 14 градусов. Когда летом текла желтая жижа из-под крана, нам хотя бы за месяц воду не считали, я думала, и на этот раз аварию учтут. Но нет, отопление прибавило 7 рублей. Спрашивается, за что? - недоумевает Алена, владелица однушки на улице Есенина.

А вот, например, жировка за двушку в районе Логойского тракта, где прописаны трое, подорожала на 18 рублей, но совсем не из-за отопления. Общая сумма - 86,68 рублей, самая заметная трата - теплоснабжение, оно потянуло на 23,1 рубля. В декабре общий счет был 68,31 рубля, а отопление - 22,72 рубля. Получается, оно подорожало в январе меньше чем на рубль. А остальные 17,84 рубля съел перерасчет.

Жировка за двушку в районе Логойского тракта.

Владелец однушки в Уручье, Дмитрий, в декабре заплатил за квартиру 86 рублей, а за январь пришел счет в 127 рублей.

- В моей квартире пока никто не прописан, поэтому я оплачиваю 100% коммунальных услуг. Но отопление выросло очень сильно - сразу на 23 рубля, - говорит он.

При этом не у всех жировки за теплый декабрь и морозный январь отличаются. Например, счет за январь - 77,14 рубля, более четверти (29,29 рубля) пришлось на отопление и горячую воду. Счет за декабрь был 73,04 рубля, из него теплоснабжение - 28,08 рубля. Почему?

- Возможно, на это повлиял тот факт, что в январе в сильный мороз наш дом почти на сутки отключили от отопления из-за аварии, - предполагает Оксана, хозяйка квартиры на проспекте газеты «Правда».

Жировка за квартиру на проспекте газеты «Правда».

Найти логику в счетах нам не удалось - у одних отопление существенно подорожало, а у других осталось практически прежним. Также трудно подсчитать зависимость подорожания от площади квартиры, количества проживающих или типа жилья (новостройка, сталинка или хрущевка). Зато часто на конечную стоимость жировки влияли совсем другие факторы - перерасчет, подорожание холодной воды или капремонта.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство ЖКХ: «Размер платы за отопление может варьироваться, исходя из погодных условий»

Главной причиной подорожания январских жировок в министерстве ЖКХ назвали лютые морозы. Именно из-за холодной погоды, объясняют в ведомстве, счета за декабрь 2020-го и за январь 2021-го так отличаются.

- Плата за отопление - по-прежнему наиболее ощутимая статья расходов семей при оплате услуг ЖКХ в зимний период. Размер ее может варьироваться, исходя из погодных условий. При неизменных тарифах сумма оплаты из месяца в месяц может изменяться. Это зависит от того, сколько тепла было израсходовано по факту, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В ЖКХ так же рассказали, что прибавка за отопление зависит не только от погоды, но и от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, а также региона проживания.

- К примеру, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 квадратных метров в декабре 2020-го года было потрачено 1,4852 Гкал - к оплате 30,63 рубля. А в январе 2021-го года на отопление этой же квартиры было потрачено уже 1,8431 Гкал, сумма оплаты - 38,01 рубля, Увеличение по сравнению с декабрем - 7,38 рубля, - привели в министерстве ЖКХ пример расчета.

Уточняется, что в многоэтажках, где нет счетчиков учета расхода тепла, перерасчет производят в конце отопительного сезона. Но если вы не согласны с выставленными счетами - можно узнать подробности расчета в РСЦ по месту жительства.