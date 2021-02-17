Конкурс социальных проектов Social Weekend ищет новые идеи и новых героев

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Конкурс социальных проектов Social Weekend объявил, что ищет проекты, которые будут решать конкретные проблемы и открывать новые возможности для людей. Участники конкурса смогут пройти бесплатное обучение по проектному менеджменту, бизнес-моделированию, маркетингу, продюсированию, SMM и PR. А проекты-победители получат финансовую поддержку от меценатов на первые шаги для своего развития. Общий призовой фонд в этом сезоне - около 100 тысяч белорусских рублей.

В этом году воплотить в реальность свои идеи сможет больше идей, потому что сроки конкурса продлены на месяц.

- Обычно сезон конкурса длится 5 месяцев, и это очень интенсивная работа и для участников, и для нашей команды, - рассказывает о новшествах конкурса директор Местного фонда «Добра», руководитель Social Weekend Александр Скрабовский. - В прошлом сезоне мы увидели сложность в том, что люди с необычными идеями не умеют о них доступно рассказать на старте. Способность объяснить суть проекта за короткое время, презентовать результаты и рассказать об успешном опыте не менее важна, чем сам опыт.

В этом году заявлены такие направления: популяризация музыки, экология, образование и наука, культура, спорт, детские и юношеские проекты. Подробнее про номинации можно прочитать здесь.

Чтобы как можно больше людей смогли попробовать свои силы в Social Weekend, команда запустила акцию #тихиегерои. С таким хештегом в Инстаграме и Фейсбуке просят рассказывать про людей, которые уже создали полезный для общества проект, помогают бездомным, волонтерят в домах-интернатах или разрабатывают приложение для детей с аутизмом после работы. Команда конкурса прочитает все истории, выберет победителя и даст ее герою на доброе дело 1000 рублей. А тому, кто рассказал историю-победителя, в подарок достанется книга с добрыми мыслями Далай-ламы.

Кстати, среди выпускников Social Weekend - поисково-спасательный отряд «Ангел», центр спасения диких животных «Сирин», «Новая жизнь в обмен на крышечки» и другие.