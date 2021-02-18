Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 февраля 2021 года: в ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19, а в Минской области началась запись желающих на вакцинацию

В Беларуси за сутки коронавирусом заразились 1 352 человека Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки в Беларуси с положительным тестом на COVID-19 были зарегистрированы 1 352 человека. Скончались 9 человек.

За все время пандемии коронавируса в стране уже по официальной статистике зарегистрировано уже 272 тысячи 273 пациента с COVID-19. Из них удалось выздороветь 261 тысяче 568 пациентам. От «ковида» за время пандемии скончались 1 876 человек.

В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали весьма обнадеживающие цифры: с 8 по 15 февраля 2021 в мире на 16% снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом, а также на 10% снизилось количество смертей от инфекции.

В организации также привели данные: за прошлую неделю в мире было зарегистрировано 2 миллиона 726 тысяч 974 случая COVID-19 (на 16% меньше, чем неделей раньше) и 81 тысяча 340 смертей (на 10% менее).

Исследователи назвали минимальный срок сохранения иммунитета у тех, кто переболел «ковидом».

Исследователям из Каролинского института и клиники Дандерюда удалось выяснить, что иммунитет у тех людей, которые уже переболели коронавирусом, сохраняется как минимум на протяжении девяти месяцев.

Исследователям удалось выяснить, что антитела в течение данного времени сохранялись у 96: участников (всего в исследовании принимали участие 970 человек).

Врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин рассказала, что имеющийся иммунитет при повторном заражении коронавирусом может приглушать его симптомы.

В Беларуси завершили вакцинацию всех желающих медиков от COVID-19.

В Министерстве здравоохранения в среду, 17 февраля, была завершена вакцинация от COVID-19 всех желающих медиков. Российскую вакцину «Спутник V» распределяли по регионам в зависимости от заявок, которые подавали учреждения здравоохранения.

Самое большое количество заявок пришло из Гомельской области – 5 тысяч 495. В Витебской области захотели привиться 3 тысячи 950 человек, в Брестской – 3 тысячи 460, в Минской – 2 тысячи 324, в Гродненской – 1 тысяча 795. В Минске подали заявку на вакцинацию 2 тысячи 285. Меньше всего желающих оказалось в Могилевской области. Всего 1 тысяча 653 человека.

В Минской области началась запись желающих на прививку от коронавируса.

В Минской области начали записывать всех желающих на прививку от «ковида».

- Для того, чтобы попасть в список желающих, нужно обратиться в свое медучреждение по месту жительства, - сказала врач-эпидемиолог Марина Качкан.

Массовая вакцинация от «ковида» начнется уже во втором квартале 2021 года.

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