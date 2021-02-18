Два года лишения свободы. В Минске вынесли приговор журналисткам «Белсата», которые вели стрим с площади Перемен

Приговор журналисткам вынесли 18 февраля. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован Фото: Святослав ЗОРКИЙ

18 февраля суд Фрунзенского района озвучил решение. Прокурор Алина Касьянчик просила назначить журналисткам по два года лишения свободы в колонии общего режима. Судья Наталья Бугук согласилась с мнением гособвинителя и вынесла именно такой приговор. Дарья и Катерина восприняли приговор спокойно, их близкие же выходили из суда в слезах.

Около 30 человек пришли на оглашение приговора по делу журналисток телеканала "Белсат" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Первыми в зал пригласили журналистов государственных телеканалов ОНТ и СТВ, потом - близких родственников и друзей обвиняемых журналисток. Примерно столько же людей собиралось здесь на каждое заседание по этому делу. В зал слушателей не пропускали, ссылаясь на нехватку мест, несколько часов люди ждали на ступеньках у дверей зала.

Напомним, Катерину Андрееву (настоящая фамилия – Бахвалова) и Дарью Чульцову задержали 15 ноября на площади Перемен (так называют двор по улице Червякова), где девушки вели стрим: на площадь пришли сотни людей, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко. В чужую квартиру, откуда девушки вели стрим для «Белсат», ворвались силовики, журналисток задержали. Им назначили семь суток ареста по двум административным статьям, а позже стало известно, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В обвинении сказано, что журналистки по предварительному сговору из корыстных побуждений организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок. Журналистки якобы собирали участников, склоняли их к конкретным действиям и руководили ими, например, просили водителей блокировать дороги. Екатерина Андреева и Дарья Чульцова свою вину полностью не признали. В своем последнем слове Дарья говорила, что надеется на справедливый приговор, а Катерина еще раз отметила, что не совершала преступления и требовала оправдательного приговора для себя, своих коллег и сотен политических заключенных.