В Бресте открывается инклюзивная кофейня: «На обучение профессии бариста с последующим трудоустройством было подано более 70 заявок со всей страны»

Летом мы рассказывали про кофейню «Инклюзивный бариста» в Минске на Романовской Слободе. Это удивительное небольшое заведение. Тут с бумажных кофейных стаканчиков смотрит Василий Павликов - добрейший директор с синдромом Дауна, а на керамических кружках - послания шрифтом Брайля. Тогда, в июле, в кофейне работали всего три человека - создатель Александр Авдевич, директор Василий Павликов, бариста и по совместительству коучер Наталья Астанина. За эти полгода у «Инклюзивного бариста» многое изменилось: сотрудников стало почти в три раза больше и открылась еще одна точка - более просторная, в главном офисе А1 на Октябрьской площади. В марте «Инклюзивный бариста» откроется и в Бресте». Но обо всем по порядку...

«Помните, вы говорили, когда 5 тысяч кружек кофе приготовим, будем расширяться? Уже 5 тысяч и две!»

Кофейня в главном офисе А1 на Интернациональной, 36 появилась осенью. И ее появление - отличная иллюстрация слов о том, что нужно оказаться в нужное время в нужном месте. А еще расхожих фраз про терпение и труд, «делай - будет» и что-то про замечательных людей, которые появляются рядом, когда это нужно.

В октябре создатель кофейни Александр Авдевич размещает в Фейсбуке видео с подписью «У Васи (директора Василия Павликова. - Ред.) очередной амбициозный план».

- Александр Николаевич, помните, про открытие новой кофейни разговаривали? - говорит на видео Василий Павликов и показывает блокнот с цифрами. - Вы сказали, когда 5 тысяч кружек кофе приготовим, будем дальше разговаривать, я тут посчитал: сегодня 5 тысяч и две уже! Когда будем расширяться, дорогой Александр Николаевич?

- Вася хорошую тему поднял. У меня тут новое поколение бариста подрастает. Не пропадать же талантам! - поддержала коллега-бариста, которая обучает новых сотрудников, Наталья Астанина.

Пост тогда разошелся в соцсетях, отреагировал на него и гендиректор А1 Гельмут Дуз. Он пригласил Александра Авдевича и Василия Павликова на переговоры. Так из поста в Фейсбуке появилась еще одна кофейня. Теперь посетители, когда приходят за кофе, восторгаются видом из панорамного окна, а с бумажных стаканов смотрит не только Вася, а разные сотрудники кофейни. Сейчас их в «Инклюзивном бариста» восемь человек.

В Бресте с вывески кофейни будет улыбаться инклюзивный директор Василий Павликов

Следующая ступенька инклюзивного пути - кофейня в Бресте. Открыть ее планируют уже этой весной. Александр Авдевич и раньше пробовал открывать инклюзивные заведения в регионах, но сталкивался с трудностями.

- Но только теперь, с таким партнером, как А1, мы уверены, что наша новая кофейня в Бресте будет востребована и мы сможем гарантировать будущим сотрудникам, что их жизнь изменится в лучшую сторону, - говорит Александр Авдевич.

В брестской кофейне «Инклюзивный бариста» появится новый логотип, с вывески посетителям будет улыбаться Вася Павликов. Это, кстати, вполне справедливо: в Минске ведь посетителям улыбается настоящий Вася и его давно считают символом и талисманом «Инклюзивного бариста», многие приходят выпить кофе, чтобы пообщаться с Васей.

Александр Авдевич называет Васю инклюзивным директором.

- Вася и такие ребята, как он, с синдромом, - идеальные исполнители. Он не думает о своем интересе, а только о договоренностях, которые существуют. У него нет хитрости, - рассказывал нам Саша Авдевич. - Почему Вася? Потому что это человек, который привлекает к себе кучу внимания. Но Вася - не вымышленный герой. Он действительно принимает товар, подписывает все документы, заключает сделки с поставщиками. Каким бы это ни казалось нереальным. Я подсказываю: Вася, нам нужно найти нового поставщика по молоку или по посуде. Этого достаточно, чтобы Вася просканировал весь интернет, выяснил, у кого какие цены, отзвонился, пригласил их сюда, со всеми поговорил. Это действительно объемная работа.

«Самый главный критерий - действительно хотеть работать»

Будущие бариста брестской кофейни уже готовятся к работе. Шесть человек, из которых выберут лучших и предложат трудоустройство, в понедельник приехали в Минск из разных городов Беларуси. Парни и девушки из Полоцка, Бреста, Березы несколько дней учатся правильно варить самый вкусный латте и капучино, общаться с клиентами и быть профессионалами в своей сфере. Чтобы попасть на обучение, надо было пройти конкурс. О том, как отбирали тех, кто будет учиться в академии, разговариваем с бариста инклюзивной кофейни Дмитрием Архипенко.

- В списке желающих было больше 70 человек. Все они отвечали на вопрос, почему хотят работать в кофейне. Все анкеты я тщательно просмотрел, и после жесткого отбора осталось 12 человек, - рассказывает Дмитрий Архипенко. - Часть анкет была достаточно неожиданной: к нам просились и люди без инвалидности. У нас в приоритете были колясочники, потому что им сложнее всего найти работу. И еще один важный момент при отборе кандидатов - готовность к переезду в Брест, потому что лучшие выпускники академии получат работу в новой точке в Бресте.

Когда из множества анкет отобрали 12 претендентов, с каждым из них общались лично в Zoom. Вопросы были самые разные: снова о готовности к переезду, любимом напитке, особенностях здоровья и о жизни в целом. Главный критерий отбора, говорит Дмитрий, заключался в том, чтобы человек действительно хотел работать.

- После собеседования в Zoom осталось 5 человек. Кто-то оказался не готов к тому, что курсы начинаются уже в понедельник. Мне особенно запомнились два парня. Один - карлик: он такой харизматичный, очень рвется работать! Как только узнал про обучение, сразу говорит: да, я готов! Уже сумки собрал. Когда? Куда? Его не остановить! Был и еще один парень-колясочник - он сирота, сам из Бреста. Очень хочет работать, я его уже вижу в нашей команде.Сейчас мы разделили ребят на группы, обучение проходит в двух кофейнях - на Романовской Слободе и на Интернациональной. Чтобы каждый бариста поучаствовал в обучении, поделился каким-то опытом.

Сам Дмитрий Архипенко в Минске около трех месяцев, он приехал из Могилева. Несколько лет назад молодой человек прошел обучение бариста, которое организовывал Александр Авдевич.

- Как только я прошел обучение, сразу загорелся пойти на работу, - рассказывает о себе Дмитрий. - Сашка (Авдевич. - Ред.) помог мне открыть первую точку в Могилеве - с этого и началась моя работа. Продлилась, правда, недолго - около года. Была очень дорогая аренда, летом упали продажи - и пришлось закрыться. А когда открылась кофейня в Минске, я решил: собираю сумку и выезжаю! Я освоился быстро, сразу понял что к чему. Сашка мне кучу обязанностей надавал: и за кассой, и переговоры… Я уже прямо как полудиректор. Но до Васи Павликова, говорит, далеко: это легенда, -смеется Дима.

В планах у Дмитрия открыть собственную кофейню, но это в долгосрочных.

- Пока что планирую повысить квалификацию и хочу попробовать себя в пекарне. Возможно, при открытии большой сети у нас еще будет и своя первая инклюзивная пекарня. Думаю, это будет круто!