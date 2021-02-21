Выбираем подарки любимым мужчинам на 23 февраля с доставкой на дом

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Как не превратить покупки подарков к 23 февраля любимому мужу, сыну, брату, отцу в многодневную эпопею со стоянием в очередях? Все просто - заказать все онлайн. В онлайн-гипермаркете e-dostavka.by. Выбор здесь настолько огромный, что вы без труда найдете подарки для всей семьи: и для дедушек, и для будущих защитников Отечества, которые пока посещают детский сад.

Для дедушки-дачника - новые помощники

Облегчите жизнь старшему поколению с помощью современной садовой техники. Е-доставка предлагает широкий выбор газонокосилок: от бюджетных механических моделей, до навороченных электрических. Кроме газонокосилок предлагается целый арсенал садовой техники - пилы, воздуходувки и т. д. Можно даже мотоблок купить или культиватор. Если есть возможность, можно ни в чем себе не отказывать - все привезут на дом и поднимут на нужный этаж!

Мужу - помощники в дороге или в ремонте

Если страсть вашего мужчины - его машина, то хорошей идеей для подарка станет техника в авто. Это может быть, например, видеорегистратор. Для меломана можно посмотреть что-то из автоакустики.

Ну а если ваш благоверный - настоящий хозяин и больше времени проводит дома, то стоит заглянуть в раздел для стройки и ремонта, где можно купить массу нужных в хозяйстве вещей, которые помогут в быту. Это электроинструменты, наборы для ремонта вручную и т. д.

Как сделать книгу лучшим подарком

Во-первых, выбрать ее с учетом интересов того, кому вы ее дарите, а во-вторых, правильно преподнести. Раздел «Книги» - это большой книжный магазин, где можно найти литературу для всех. Молодой человек, занимающийся саморазвитием, оценит бизнес-литературу, например, полный курс секретов общения от Дейла Карнеги. Для активных людей можно подобрать специальную литературу о спорте и здоровье или путешествиях.

Полезные девайсы

То, что мужчине нет места на кухне, - заблуждение. Любители стейка будут в восторге от нового электрогриля, а кофеманы - от кофеварки.

Уделите внимание его внешнему виду. Среди разнообразия электробритв есть интересные дорогие модели для сухого и влажного бритья, с множеством индикаторов, сигнализирующих о необходимости замены ножей, очистки, зарядки и т. д.

Сыну, племяннику или внуку - новая машинка или настольная игра, в которую можно играть всей семьей

Если мальчик считает лучшим подарком на любой праздник новую машинку, вам повезло - их здесь много - на любой возраст, вкус и кошелек. От самых простеньких моделей для малышей до радиоуправляемых автомобилей.

Отличным подарком будут настольные игры - и ребенка развивают, и семью объединяют. «Е-доставка» предлагает как классику - нарды, шахматы, шашки, лото, так и современную «Монополию», «Мафию» и другие развивающие игры.

Как сделать заказ?

Регистрируйтесь на сайте e-dostavka.by, выбирайте необходимое, добавляйте в корзину и оформляйте доставку. Проверяйте все вводные данные: список товаров и сумму, а также условия, время и адрес доставки. Если все отлично, то смело нажимайте на «Подтвердить заказ».

Доставка осуществляется по всей стране, при заказе от 45 рублей она бесплатная. Если хотите самостоятельно забрать свой заказ, то это можно сделать в одном из пунктов самовывоза или оформив заказ на адрес отделения «Европочты».

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