Zena, Виталий Воронко и Елена ЖелудОК: кто хочет отправиться на "Евровидение-2021" от Беларуси

В Европарламенте собирают подписи депутатов за запрет участия Беларуси в «Евровидении» в этом году. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Инициатор сбора подписей депутат Европарламента Карин Карлсбру считает, что недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз сотрудничал с Белтелерадиокомпанией, так как ее глава Иван Эйсмант внесен в реабилитационный список ЕС, а компания преследует сотрудников.

Напомним, с подобной инициативой уже выступал Белорусский фонд культурной солидарности, однако ЕВС мягко отказал, аргументируя это тем, что они вне политики».

«ЕBС тщательно следит за трудным положением СМИ в Беларуси и публично призвал БТРК как члена Европейского вещательного союза отстаивать наши основные ценности независимости и ответственности. Свобода массовой информации неотъемлема для демократии, и граждане Беларуси должны иметь возможность слышать различные точки зрения. Как организация мы стремимся продвигать и развивать концепцию общественного вещания, и мы продолжим выступать в защиту ее ценностей в Беларуси» - цитирует ЕВС «Немецкая волна».

- Я не представляю, как участник от Беларуси будет отвечать на пресс-конференции на вопросы о политике. Конечно же, их будут задавать в первую очередь. Там много журналистов, невозможно приехать на «Евровидение» и никому не дать интервью, - считает Артем Лукьяненко, участник группы Naviband, которая представляла Беларусь на «Евровидении-2017».

Видимо, понимая сложность ситуации, в Беларуси в этом году прислали в два раза меньше заявок на участие в отборе по сравнению с прошлым годом – до 50. Среди тех, кто решил сразиться за путевку на «Евровидение-2021» - Виталий Воронко, Aura, Chakras, Алена Горбачева, Zena и даже Елена ЖелудОК (настоящая фамилия Зуй-Войцеховская), ставшая популярной после песни «Шчучыншчына».

По поводу участия в отборе Елены Зуй-Войцеховской в интернете разгорелся целый скандал. Представители Белорусского фонда культурной солидарности заявили, что в сложившейся в стране ситуации это неприемлемо. Их оппоненты же говорили, что новая песня Елены «Дзекать і Цекаць» не что иное, как сатира, так почему бы не добавить нацотбору в этом году абсурда.

Из-за политической ситуации в этом году принципиально отказалась от претензий на путевку на «Евровидении» постоянная участница отборов певица Napoli. Ее продюсер Александр Слуцкий написал у себя в facebook: «7 лет подряд мы выходили в финал белорусского национального отбора на «Евровидение», став рекордсменами по количеству финалов подряд. Скажу больше, это мой личный наркотик. Я каждый год с нетерепением жду отборов, потому что это крайне увлекательное приключение. Нам очень хотелось представить родную Беларусь на Евровидении… В этом году мы решили НЕ подавать заявку в белорусский отбор, хотя песня у нас есть и достаточно неплохая. Побудем зрителями, а в следующем посмотрим. Надеюсь, у нас появится возможность поучаствовать в отборе на Евровидение в новой свободной стране, новой Беларуси!»

Также певица Саша Захарик заявила, что белорусские музыканты, которые выступают за перемены, не готовы сотрудничать с режимом ни в каком формате, в том числе принимать участие в отборах на «Евровидение-2021».

Впрочем, до сих пор неизвестно, будет ли вообще публичный отбор претендентов на участие в «Евровидении-2021». В положении о национальном отборе в этом году ничего не сказано о зрительском голосовании. Есть два варианта развития событий: если будет простое прослушивание, то финалиста определит профессиональное жюри большинством голосов. Если все же решат проводить гала-концерт, то порядок определения победителя будет обнародован не позднее 1 марта.

В 22 странах-участницах из 41 отбор не проводили вовсе, а отправить конкурсантов прошлого года. Как известно, «Евровидение-2020» из-за пандемии состоялось лишь в онлайн-формате – показали лишь клипы и небольшие визитки участников. По этой причине конкурсантов разрешили не менять в этом году – новыми будут только песни. У нас, напомним, отбор прошлого года выиграла группа VAL. Но о том, что их путевку на «Евровидение» не пролонгируют, было понятно еще в сентябре. Белтелерадиокомпания заявила, что VAL не поедет на «Евровидение-2021», потому что у артистов «отсутствует совесть». Формальной причиной стало интервью интернет-проекту «Интересные люди», которое дали участники дуэта Лера Грибусова и Влад Пашкевич. Они сказали в той беседе, что не видят своей карьеры при нынешней белорусской власти и раскритиковали «Женский форум» в «Минск-Арене».

Участники дуэта сказали нам, что сожалеют, что не будут участвовать в «Евровидении-2021», хотя и песню новую подготовили, и прежнюю композицию Da Vidna переделали, она получилась более современной и стильной. Но комментировать отбор этого года не станут.

Пока не совсем понятно также, в каком формате пройдет «Евровидение-2021» в Нидерландах. Точно уже, что привычного нам формата конкурса с множеством зрителей в зале не будет.

- Евровидение» однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию. Но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли, - считает исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль.

Скорее всего, выберут что-то среднее – на конкурс приедут артисты, но в зале будет пусто либо зрители будут на расстоянии, достаточном для социального дистанцирования. Нидерланды обещают принять решение на этот счет не позднее 1 марта.

Активисты «Евровидения» решили посмотреть, какие песни этого конкурса искали в 2020-м чаще всего. И что бы вы думали - в топ-50 попали сразу 20 песен из «Евровидения-2020», которое прошло на дистанционке!

На первом месте оказался клип Uno российской группы Little Big, сейчас у него почти 176 миллионов просмотров (кстати, Россия в числе стран, которые до сих пор не определились, кого отправить на «Евровидение» в этом году). На втором месте израильтянка Netta с ее песней Toy. Ее клип посмотрели более 148 миллионов раз, а летом песня стала еще и вирусной в TikTok, что дало ей новую аудиторию. Под номером 3 в списке находится The Roop из Литвы. Они штурмовали хит-парады со своей песней On Fire, их видео посмотрели более 12 миллионов раз.

