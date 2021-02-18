«Сто лет одиночества» Маркеса, «Синдикат» Рубиной, «Рассказы» Зощенко: какие книги советуют белорусам Луцкий, Карпенко, Щеткина, Щвыдкой и Ханок

В Минске открылась 28 книжная выставка-ярмарка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В столичном «Белэкспо» на проспекте Победителей,14 открылась 28-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Центральным экспонентом выставки - в честь 30-летия объединения ряда бывших советских республик - стало Содружество Независимых Государств, а главная экспозиция оформлена как единый общий дом, в котором 11 «комнат» - по числу членов СНГ на данный момент.

Выставка пройдет до 21 февраля. Но в кулуарах книжного форума «Комсомолка» уже поинтересовалась у некоторых белорусских и российских политиков, деятелей искусства тем, что они читают сейчас, какую книгу могли бы назвать самой любимой, а какую – обязательно и непременно - должен прочитать в своей жизни каждый .

Каждый найдет книгу на свой вкус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЕТ «СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА»

Министр образования Игорь Карпенко был краток: «Книги надо просто читать, любые. Сейчас - огромный выбор, каждый может найти то, интересно именно ему. Главное – взять книгу в руки и начать читать».

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Куда более конкретно высказался экс-министр культуры России, а ныне специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

- Я читаю сейчас книгу Евгений Водолазкина «Оправдание острова» и вообще считаю, что на этого писателя надо всем нам обратить особое внимание, он – одно из серьезных явлений в современной русской литературе. Но если говорить и о том, чьи произведения я, кроме прочего, мог бы посоветовать, то это, кроме прочего, приехавших в Минск писатель Сергей Шаргунов, который написал первоклассную книгу «Катаев» Еще из писателей я бы выделил имена таких писателей как Алексей Варламов, Дмитрий Быков, Марина Степнова, разумеется, Людмила Улицкая. Из совсем молодых - Алла Горбунова. Я хочу сказать: только время рассудит, кто останется в истории, но сегодня в русской литературе есть, кого почитать. И это очень важно, другое дело, что кто-то переместился в биографическую прозу, это сегодня, мне кажется, одна из очень устойчивых сфер писательства, которая вызывает интерес читателя.

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А какая ваша самая любимая книга?

- Назвать какую-то одну - сложно, думаю, почти невозможно. Но думаю, что я буду банален: мои самые любимые книги, которые я все время перечитываю - это «Герой нашего времени» Лермонтова и «Фауст» Гете. Это две книжки, которые я все время читаю, еще имеет смысл перечитывать «Войну и мир» Толстого. А недавно мы работали над рок-оперой «Преступление и наказание», и я вновь погрузился в Достоевского… Это целая бездна, в которой можно пропасть. Вообще, хорошей литературы - очень много. Она помогает человеку забыть о смерти - и это очень важно, вот в этом суть.

Есть стенд "Комсомолки". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец также ответил на вопросы «Комсомолки»:

Николай Чергинец советует произведения Вячеслава Бондаренко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас времена поменялись, изменилась и молодежь, задача любого писателя сегодня - искать доступ к их разуму, душе, сознанию. Во времена СССР были лозунги, которые зажгли сердца молодежи. Помните, строительство БАМ, или целина… Люди ехали не за заработком, а для того, чтобы проявить себя, показать, на что они способны. Это очень важно, писателям и сегодня нужно искать те вехи, которые каким-то образом могут помочь молодым людям найти себя. Если говорить в целом, то сейчас начинают появляться новые имена, имена белорусских писателей. Из конкретики - в белорусской литературе недостаточно полно, считаю, отражена тема Первой мировой войны. Могу назвать писателя Вячеслава Бондаренко, он кроме прочего, известен тем, что по его книге снят сериал «Ликвидация». Не так давно Бондаренко написал книгу о Первой мировой, ведь в белорусской земле лежит миллион погибших крестьян, которые похоронены не по-христиански. Он поднял эту тему, сделал это очень доходчиво, отзывы от тех, кто с произведением Бондаренко уже успел познакомиться, самые положительные. Я эту книгу тоже смело могу рекомендовать.

Среди стендов мы встретили российского политика Сергея Бабурина.

- Всем каждому я советую прочитать книгу, которую я только что написал. Она называется «Нравственное государство. Русский взгляд на ценности конституционализма». Это научное фундаментальное исследование, где я попытался предложить ответ на вопросы: а что нам делать и куда идти, какое общество нам строить, и каким должно быть государство. Если кратко – безупречно честным, сильным и добрым. В трех словах я, конечно же, не могу пересказать книгу объемом в 600 страниц. Эта серьезная работа - всем советую с ней ознакомиться. Спасибо коронавирусу - книгу эту я написал в период вынужденной принудительной самоизоляции, - отметил Сергей Николаевич.

Своей точкой зрения поделился с «Комсомолкой» и министр информации Беларуси Игорь Луцкий.

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Каждый человек сам выбирает книгу, которую ему хотелось бы почитать. Я не стал бы рекомендовать, знаете, как говорят, рейтинги формируют сознание. Читаю специальную литературу, художественную.

- Какая книга у вас лежит на прикроватной тумбе?

- «Sapiens: Краткая история человечества». Из последнего, что прочитал – «Щегол» Донны Тартт.

- А из классики?

- Назову «Сто лет одиночества» Маркеса. Считаю, это классика, книга входит в топ-100. Но, повторюсь, я ничего не стал бы рекомендовать - каждый выбирает для себя.

Каждый найдет книгу на свой вкус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МАРИАННА ЩЕТКИНА СОВЕТУЕТ «РАССКАЗЫ» ЗОЩЕНКО, А ГЛАВНЫЙ РАВВИН БЕЛАРУСИ – КНИГИ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ И ДИНЫ РУБИНОЙ

Около одного из книжных стендов мы заметили бывшего министра труда и соцзащиты, экс-зампреда Совета Республики, а сейчас руководителя Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в городе Минске Марианну Щеткину.

У Марианны Щеткиной очень много любимых книг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас я читаю «Рассказы» Зощенко. Я считаю, что это вообще вечная книга, которая говорит о людях все, что угодно. На тумбочке у меня лежат еще рассказы Чехова. Это то, что я сейчас перечитываю. Параллельно на кухне лежит Ильф и Петров – «Двенадцать стульев». Еще читаю учебник - «Социология управления» Князева.

- Что должен, по вашему мнению, прочесть каждый человек?

- Я вообще считаю, что самое главное - читать постоянно. Есть библиотеки, я понимаю, что сегодня все можно читать в электронном виде, но и про библиотеки забывать не надо. Мне трудно посоветовать какую-то одну книгу - у меня очень много любимых авторов. Не хватает времени. Но его надо находить - перечитать Экзюпери, Моэма, Проспера Мериме. Еще очень важно - возобновить практику семейного чтения с детьми, как это было раньше. Читать детям «Волшебника Изумрудного города», «Приключения Чиполлино», русские народные сказки… Книги нужно читать. Скажу честно. Когда в школе, в программе мы проходили «Войну и мир», читали произведения Достоевского… К этим произведениям классики надо возвращаться в другом возрасте, они читаются совершенно иначе, другое восприятие. Если мелькнула мысль - «надо перечитать» - значит надо найти время, сесть и перечитать. Недавно мне привезли новинку- издание Жванецкого. Когда его слушаешь – это одно, но когда читаешь, понимаешь - сколько можно вложить мысли в одну короткую фразу. Это тоже уже классика, - обобщила Марианна Акиндиновна.

На форуме царит своя атмосфера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С вопросом о книгах мы подошли к главному раввину РООПИ в Беларуси Григорию Абрамовичу

Главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Я, собственно, хочу сказать: очень важно прочитать хотя бы одну, две, три главы из Библии, в нашем понимании это Тора. Важно для того, чтобы найти там себя, для того, чтобы понять, почему эта книга прошла такую большую историю. Еще один момент - не надо прислушиваться к мнению том, что книга умирает, потому что тогда надо задуматься, что мы все тоже умираем. Но мы живем, мы оставляем себя в детях, в учениках, равно как и книга передается из поколения в поколение. Пусть даже и электронная. Из конкретики, я бы посоветовал книги Людмилы Улицкой и Дины Рубиной. Про их произведения я могу сказать так: их надо читать, чтобы открыть больше. Есть такая книга - Талмуд. Ее прочитываешь, но чтобы понять, надо прочесть комментарии к ней. Вот тоже самое с книгами Рубиной и Улицкой - надо понимать время, эпоху, момент, в который было написано то или иной их произведение. Особенно это касается, к примеру, книги Рубиной «Синдикат». Вообще - не переставайте читать, чтобы не погибнуть. Мы погибаем духовно, когда перестаем развиваться, в том числе перестаем читать. Книга – это одна из тех вещей, которая нам, людям, помогает в нашем движении.

Среди любителей книжных новинок встретили мы народного артиста Беларуси, знаменитого композитора Эдуарда Ханка. В руках у него была книга собственного авторства «То ли еще было… Исповедь композитора-песенника».

Эдуард Ханок написал собственную книгу, чужих, говорит, не читает вовсе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В прошлом году я обнулил свою работу в композиции, сейчас я занимаюсь наукой, а в науку мне все ясно, мне никакие книги вообще не нужны. Я уже не читаю - не знаю, сколько мне еще осталось прожить, экономлю время, берегу глава. Вообще нужно жить не прошлым, а будущим. Я сегодня слушаю только современные мегахиты. Больше всего мне нравится Niletto и Светлана Лобода. Вообще общение с молодежью - вот эликсир молодости. Нравится Егор Крид, Полина Гагарина, но у нее уже волна популярности спадает. Точно также как волна белорусская, которую создал когда-то Мулявин.

- Я вижу у вас в руках ваша книга. Она о вашей теории волн?

- Нет, это не эту теорию. Эта книга - сатисфакция. Это о том, что каждому человеку в жизни воздастся по его делам, заслугам и поступкам. Но эту книгу купить нельзя, я их только дарю. Вот, дам вам экземпляр. Берите, это пока только первая часть, все самое интересное - впереди.