«Катя, мы здесь!»: в Минске начался суд над журналисткой Tut.by Катериной Борисевич и врачом БСМП Артемом Сорокиным

Катерина Борисевич и Артем Сорокин уже три месяца находятся в СИЗО.

В пятницу, 19 февраля суд Московского района в здании Дома правосудия начинает слушать дело журналиста Tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина, которые были задержаны три месяца назад. Это случилось после того, как на портале Tut.by вышла статья Катерины, в которой со ссылкой на врача Сорокина сказано, что избитый во дворе на улице Червякова Роман Бондаренко был трезв. Генпрокуратура расценила это как разглашение врачебной тайны, которое повысило напряженность в обществе и «создало атмосферу недоверия к компетентным государственным органам».

Журналистов крупных белорусских медиа на этот процесс не аккредитовали: не одобрили заявки портала Tut.by, «Комсомолки», Onliner, БелаПАН, Office Life, «Новы час». В пресс-службе суда сослались на недостаточное количество мест и коронавирус. Это уже третье за последнее время дело, на котором журналисты негосударственных СМИ не могут присутствовать: по таким же причинам пресс-служба Верховного суда не одобрила заявки многих журналистов на первые дни процесса по делу Белгазпромбанка, проблемы были с тем, чтобы попасть на второй и последующие дни судебного заседания по делу журналисток «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.

У зала суда около 10 утра 19 февраля. Фото: Алеся ДОБЫШ

Люди в масках и балаклавах у зала суда просят присутствующих дать проход сотрудникам суда. Фото: Алеся ДОБЫШ

Около 10 утра 19 февраля зала, где пройдет суд над Борисевич и Сорокиным - десятки человек. Неаккредитованных журналистов с камерами к залу не пустили. У здания суда дежурят сотрудники в штатском, у двери стоят люди в балаклавах.

- Разойдитесь, пожалуйста, чтобы сотрудники суда могли беспрепятственно пройти. Или мне помочь вам разойтись? - говорит человек в черной маске.

Когда Катерину заводят в зал, собиравшиеся люди зааплодировали:

- Катя, мы здесь!

В зал пропустили близких родственников, журналистов госСМИ, друзей Катерины Борисевич и Артема Сорокина. На коридоре остались стоять около 100 человек. У дверей зала - четыре сотрудника, двое в форме милиции, двое - в штатском

Как сообщает Tut.by, прокурор ходатайствует о том, чтобы процесс был закрытым. Защитники и обвиняемые категорически против. После перерыва на несколько минут судебное заседание решили сделать закрытым. В зале остались только участники процесса: обвиняемые, адвокаты, судья и гособвинитель.

В толпе кричат "Позор!", "Фу!", скандируют "Катя".

Брат Катерины Борисевич рассказал, что не успел ничего ей сказать - общаться в зале суда было запрещено. По его словам, Катерина выглядит здоровой и бодрой.

За что задержали Борисевич и Сорокина и в чем их обвиняют

Напомним, 11 ноября по дворе по улице Червякова, который называют площадью Перемен, был избит неизвестными минчанин Роман Бондаренко. Молодой человек вышел из дома, чтобы узнать, кто и зачем срезает бело-красно-белые ленточки. Парня увезли в РУВД, после он оказался в Больнице скорой медпомощи. Врачи пытались спасти его жизнь, но на следующий день Роман скончался.

13 ноября Следственный комитет опубликовал сообщение, в котором было сказано, что у Бондаренко при первичном осмотре была диагностирована алкогольная интоксикация. В интернете при этом появилась копия документа из больницы, где было указано, что алкоголя в крови Бондаренко не было. Журналист Tut.by Катерина Борисевич проверила эту информацию и подтвердила ее у врача БСМП Артема Сорокина – на портале вышла статья о том, что у Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Гибель Романа Бондаренко прокомментировал и Александр Лукашенко: он заявил журналистам, что парень был пьян.

Дело расследовала Генеральная прокуратура. 19 ноября в ведомстве завели уголовное дело в отношении журналиста и врача – позже им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Возможное наказание – лишение свободы на срок до 3 лет.

- Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко, - сказано было в сообщении Генпрокуратуры. - Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию. Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Подозреваемые задержаны.

Катерину Борисевич задержали возле дома, ее дочка рассказала коллегам, что мама вышла в магазин. Катерина вернулась в сопровождении нескольких человек, которые провели в квартире обыск. Врача Артема Сорокина задержали по дороге домой из больницы. Ровно три месяца врач и журналист находятся в СИЗО.

18 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких травм, повлекших смерть Романа Бондаренко. В официальном сообщении ведомства сказано, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману Игоревичу телесных повреждений не установлена».