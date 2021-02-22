Тест на ковид не проверяют, иностранцев на границе высаживают: корреспондент «Комсомолки» проехал на поезде из Минска в Москву и обратно

Поезда из Минска в Москву очень популярные - раскупают почти все места Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Возобновление поездов из Беларуси в Россию значительно облегчило жизнь тем, кому нужно периодически добираться до Москвы. Все это время, пока поезда были отменены, доехать до российской столицы из Беларуси можно было на автобусе (при наличии нужных документов). Правда, нередко белорусы ездили нелегально: на маршрутках, которые шли в объезд российских постов на границе. Пассажиры рассказывали о разных приключениях: маршрутки буксовали в лесу - приходилось толкать, бывали и засады пограничников. При этом стоит такая поездка 5 тысяч российских рублей - около 170 белорусских рублей. Недешево.

Билет на поезд в плацкарте - дешевле (от 117 до 162 рублей в зависимости от поезда), да и уровень комфорта и безопасности совсем другой. Правда, пока в Москву пустили только один белорусский поезд - из Минска. Значит, и жителям регионов тоже приходится добираться на нем. Как правило, все поезда идут заполненными под завязку, билеты лучше покупать заранее (читайте подробнее, как из Минска в Москву ушел первый за 10 месяцев поезд).

Для пассажиров этого поезда есть два важных условия: нужно быть гражданином либо Беларуси, либо России, а также иметь при себе меддокумент о ПЦР-тесте на коронавирус, сданный не ранее трех суток до поездки. Других документов, например, о цели выезда, не нужно. То есть на этом поезде можно покидать страну, как на самолете.

Гомельский корреспондент «КП» решил отправиться в поездку. Правда, с тестом возникли проблемы. В местном центре гигиены и эпидемиологии, где проводят ПЦР-тестирование, записи была лишь на неделю вперед. В частных центрах и поликлиниках тест для выезда за границу не делают. Спас Google, который подсказал, что сдать тест можно, оказывается, в гомельском медуниверситете.

Правда, все старания оказались, можно сказать, напрасными, ведь документ о пройденном тесте за несколько дней моей поездки так никто не проверял. Скажем, проводники попросили показать лишь паспорт и спросили, есть ли тест, при этом заметив: проверять его наличие - не в их компетенции.

А еще в поездах, следующих в российском направлении, появился погранконтроль. Судя по моей поездке, он не включает в себя проверку личных данных, не заметил и сотрудников таможни. Зато ночью в Смоленске в вагоны входят несколько сотрудников российской пограничной службы и просят предъявить паспорта - на предмет гражданства. Достаточно лишь показать обложку.

- Когда из Москвы в Минск ехала, пограничники ссадили одного парня. Он был гражданином Узбекистана. И как ему билет продали по его паспорту? - удивлялась соседка по вагону - пассажирка из России.

Справки о ковиде пограничники даже не спрашивали. Проводники периодически просили: «Наденьте масочку». Но ненавязчиво, и большинство в плотно набитом вагоне масочный режим не особо соблюдало. Правда, были и те, кто даже спал в масках.

К интернету подключиться не удалось - зато попутчики общались за стаканом чая Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На протяжении трех дней в Москве ни паспорта, ни тесты никто не спрашивал. На некоторых станциях метро в час пик стояли полицейские с рупором, которые повторяли заходящим пассажирам рекомендацию надеть маску. На это реагировали далеко не все. В торговых центрах охранники на входе тоже вежливо просили носить маски, но не все их слушали.

Обратный поезд - российский «Москва - Калининград» - тоже был битком. Почти все вышли в Минске. Пограничники пробежали по вагону за три минуты, а Wi-Fi тоже не подключался. Зато в дороге предлагали купить изделия из янтаря и другие сувениры.