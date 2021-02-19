Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 февраля 2021 года: пассажирам можно сдать ПЦР в минском аэропорту, новые штаммы и ковид, который разносят свиньи и кошки

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 февраля 2021 года.

Кажется, что в Беларуси уже снизилась планка по заболеваемости коронавирусом. В статистике за последние дни вместо привычного 1700+ новых случаев COVID-19 в сутки - 1300+. Вот и по данным Министерства здравоохранения, опубликованным 18 февраля, в стране зарегистрировали 1 386 пациентов с ковидом за сутки. При этом выполнили почти 17 тысяч тестов - выходит, что вновь меньше 10% из них показали «плюс».

Выписали из больниц за сутки 1 800 пациентов, перенесших «корону». А всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 273 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Из них выздоровели 263 368 пациентов.

А статистика по смертям практически не меняется. Вот и за последние сутки снова признано 9 смертей пациентов, у которых был коронавирус. В целом за период распространения инфекции на территории республики, по официальным данным, умерли 1 тыс. 885 пациентов с выявленным коронавирусом.

Ситуация в мире понемногу улучшается. Количество суточных заражений опустилось до уровня конца октября, но счет по-прежнему идет на сотни тысяч. Количество ежедневных смертей снизилось до уровня начала года. Кажется, что пик смертей уже позади, но никто не знает, что будет впереди. В мире от ковида уже умерли 2,4 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 41 582 человек, в Литве – 3 129. в Латвии – 1 521, в Украине – 24 852 человека.

Оказалось, что сдать ПЦР-тест в минском аэропорту можно только пассажирам

Во вторник, 16 февраля, Минском аэропорту появилась возможность сдать всем желающим ПЦР-тест. Сейчас выяснилось – все-таки не всем. Пройти ПЦР-исследование может не каждый желающий, а лишь тот, у кого на руках есть билет или посадочный талон. ПЦР-тест доступен для тех пассажиров, которые вылетают и которые прилетают. Ранее сообщалось о том, что результат исследование станет известен через 160 минут.

Тесты будут делать три раза в день: в 9.50, 13.30 и 15.10. Его в каждый из приемов смогут сдать не более 35 человек. Результаты ПЦР-исследования выдаются в бумажном виде и на английском языке. Они подходят для выезда за пределы РБ. Стоимость ПЦР-теста: для граждан Беларуси – 39,80 белорусских рублей, для иностранных граждан – 57,58 белорусских рублей.

В Финляндии нашли новый штамм коронавируса – его не видят ПЦР-тесты

Ученые сообщили о появлении еще одного штамма коронавируса. На этот раз «новинка» пришла из Финляндии. Опасность не только в том, что новый штамм отличается от всех ранее обнаруженных, но и в том, что на него реагируют не все ПЦР-тесты.

-Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов.

Коронавирус дольше держится в слезах, чем в носоглотке

Медики из Франции провели дополнительное исследование влияния COVID-19 на глаза больных. Ранее такое исследование проводили в Италии, где ученые, исследовав выделения из глаз пациентки с ковидом, установили, что SARS-CoV-2 сохранялся в выделениях из глаз дольше, чем в мазках из носоглотки, был жизнеспособен и стал причиной длительного коньюктивита у женщины.

Новое исследование показало, что SARS-CoV-2 приводит не только к коньюктивиту, но и к другим офтальмологическим патологиям – ретинопатии, невритам зрительного нерва и раздражениям слизистой глаз. У части пациентов с тяжелым течением ковида по данным МРТ нашли один или несколько узелков неизвестного происхождения между сетчаткой и стекловидным телом глаза.

Авторы исследования предлагают обследовать состояние глазного яблока у всех пациентов, у которых COVID-19 принимает тяжелую форму.

Стало известно, какие еще животные могут передать людям новые опасные коронавирусы

Ученые рассказали, какие животные могут передать человеку новые опасные коронавирусы. Установить это помог искусственный интеллект. Биологи из Ливерпульского университета использовали искусственный интеллект, чтобы создать модель прогнозирования. Модель определяет потенциальных хозяев новых штаммов вируса.

Под подозрение попали несколько видов обезьян, домашние свиньи, кошки, верблюды, дикие кролики и ежики.

Ученые отмечают, что в популяциях этих животных уже могут циркулировать новые штаммы опасных вирусов, просто они еще не дошли до человека.

Штаммы COVID-19 научились «жениться»: в США нашли гибрид двух коронавирусов

В США впервые выявили возможный гибрид двух штаммов коронавируса. Речь идет о британском и калифорнийском вариантах COVID-19. О гибриде впервые заговорили 2 февраля на конференциив Нью-Йоркской академии наук. Речь идет о рекомбинации – смешении двух генетически близких вирусов в новую геномную комбинацию. Это более опасно, чем обычная мутация. В процессе мутации происходит точечное изменение вируса на один шаг, а рекомбинация за один раз может вызвать множественные изменения, объясняют ученые.

Детали открытия не публиковались, не оглашалось также происхождение образца. По предположениям экспертов, гибридный вирус мог быть найден на юге Калифорнии.

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