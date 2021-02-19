«Сообщение, фитнес-браслет»: узнали у белорусов, насколько хорошо они знают родной язык. А вы попробуйте ответить!

Узнали у белорусов, как хорошо они знают родной язык.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Причем перевести просили именно современные термины.
- Начнем с простого. Как по-белорусски будет слово «сообщение»? - спрашиваю я у обаятельной девушки Ольги.
- Саабшчэнне? - неуверенно отвечает она
- Не совсем, паведамленне - так правильно. Окей. Как переведете «мобильная связь»?
- Это я знаю: мабiльная сувязь.
Обаятельная девушка Ольга.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
- Верно. А вот это: денежный перевод?
- Деньги, по-моему, так и будет… А вот перевод… Даже не знаю. Ай, вы какие-то сложные вопросы задаете, - смеется Ольга. - Выясняется, что я не знаю белорусский!
Вообще, слово «сообщение» минчане переводили по-разному, но не всегда верно. Среди самых популярных вариантов - «пасланне», «не помню», «забыла».
Один из лидеров опроса - брюнетка Оксана. Она знала, что запрос - это запыт, счет - рахунак, скачать - спампаваць. В качестве приза получила красочные наклейки с буквами белорусского алфавита, а еще - всегда нужный в хозяйстве блокнот от «Комсомолки».
Брюнетка Оксана.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Ошиблась при переводе фитнес-браслета - вместо фiтнес-бранзалета сказала фiтнес-бiрулька. Версия вполне се6е милая.
Заметили: люди в возрасте 50+ в белорусских словах ориентируются лучше и увереннее молодежи.
Александр почти без запинки верно перевел мабiльную сувязь, знал, что приложение - это дадатак. Правда, фитнес-браслет назвал фiтнес-ланцужком. За верные ответы он, разумеется, получил небольшие памятные подарки.
Александр.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Некоторые - как Маша и Таня - соглашались поучаствовать в нашем опросе только вместе.
- Попробуем, но только если в формате «коллективный разум», - говорят девушки.
Маша и Таня согласились поучаствовать в опросе только вместе.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
И правда, эта тактика оказалась успешной.
- Мобильник? Мабiльнiк! - и это был далеко не единственный вопрос, с которым они справились без ошибки.
Следующей участницей нашего импровизированного опроса стала Жанна, обаятельная женщина, которая прогуливалась вместе с внучкой. Как зовут малышку, узнать не удалось.
Жанна с внучкой.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
- Она у нас мужчин боится, но вообще у нее сегодня день рождения, - пояснила Жанна и стала отвечать на наши вопросы. Весьма, кстати, уверенно.
- Грашовы пераказ!
- Не совсем так, верно: грашовы перавод.
- Точно, с языка сняли! Вы же мне подсказывайте, - смеется Жанна.
- Смарт-часы?
- Смарт-будынак? Стойте, будынак - это здание, загарак? - предложила совсем экстравагантный вариант женщина
- Верный ответ - разумны гадзiннiк.
- Да, что-то я оплошала. Хотя, честно сказать, думала, что хуже отвечу.
Буквально через пару минут к нам приходит симпатичная девушка Светлана.
Симпатичная девушка Светлана.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Начинаем вновь с самого простого слова - предлагаем перевести слово «сообщение».
- Паведамленне, - поразмыслив пару минут, верно отвечает Светлана. Не ошиблась она и с мабiльнай сувяззю, и с разумным гадзiнiкам. Заминка вышла с фiтнес-бранзалетам. В итоге Светлана тоже без подарков не осталась.
В числе лидеров нашего опроса - Александр, он, конечно, тоже ошибался, но причина у него уважительная.
Александр.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
- Я в последний раз белорусский язык сдавал в школе, а было это, на секундочку, в 1965 году.
- Но вы почти справились
- Четверку поставите мне? - с улыбкой спрашивает Александр
- По пятибалльной системе - это точно ваша оценка, - говорим мы и, вручив, подарки, расходимся.
КАК ПРАВИЛЬНО
Сообщение - паведамленне.
Остаток трафика - рэшта трафіка.
Денежный перевод - грашовы перавод.
Запрос - запыт.
Счет - рахунак.
Скачать - спампаваць.
Мобильная связь - мабільная сувязь.
Сеть - сеціва.
Почтовый ящик - паштовая скрыня.
Приложение - дадатак.
Фитнес-браслет - фітнэс-бранзалет.
Смарт-часы - разумны гадзіннік.
Мобильник - мабільнік.
Собачка (@) - смоўж, малпа, слімачок, слімак.
СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732