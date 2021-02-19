«Сообщение, фитнес-браслет»: узнали у белорусов, насколько хорошо они знают родной язык. А вы попробуйте ответить!

Узнали у белорусов, как хорошо они знают родной язык. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Причем перевести просили именно современные термины.

- Начнем с простого. Как по-белорусски будет слово «сообщение»? - спрашиваю я у обаятельной девушки Ольги.

- Саабшчэнне? - неуверенно отвечает она

- Не совсем, паведамленне - так правильно. Окей. Как переведете «мобильная связь»?

- Это я знаю: мабiльная сувязь.

Обаятельная девушка Ольга. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Верно. А вот это: денежный перевод?

- Деньги, по-моему, так и будет… А вот перевод… Даже не знаю. Ай, вы какие-то сложные вопросы задаете, - смеется Ольга. - Выясняется, что я не знаю белорусский!

Вообще, слово «сообщение» минчане переводили по-разному, но не всегда верно. Среди самых популярных вариантов - «пасланне», «не помню», «забыла».

Один из лидеров опроса - брюнетка Оксана. Она знала, что запрос - это запыт, счет - рахунак, скачать - спампаваць. В качестве приза получила красочные наклейки с буквами белорусского алфавита, а еще - всегда нужный в хозяйстве блокнот от «Комсомолки».

Брюнетка Оксана. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ошиблась при переводе фитнес-браслета - вместо фiтнес-бранзалета сказала фiтнес-бiрулька. Версия вполне се6е милая.

Заметили: люди в возрасте 50+ в белорусских словах ориентируются лучше и увереннее молодежи.

Александр почти без запинки верно перевел мабiльную сувязь, знал, что приложение - это дадатак. Правда, фитнес-браслет назвал фiтнес-ланцужком. За верные ответы он, разумеется, получил небольшие памятные подарки.

Александр. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Некоторые - как Маша и Таня - соглашались поучаствовать в нашем опросе только вместе.

- Попробуем, но только если в формате «коллективный разум», - говорят девушки.

Маша и Таня согласились поучаствовать в опросе только вместе. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

И правда, эта тактика оказалась успешной.

- Мобильник? Мабiльнiк! - и это был далеко не единственный вопрос, с которым они справились без ошибки.

Следующей участницей нашего импровизированного опроса стала Жанна, обаятельная женщина, которая прогуливалась вместе с внучкой. Как зовут малышку, узнать не удалось.

Жанна с внучкой. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Она у нас мужчин боится, но вообще у нее сегодня день рождения, - пояснила Жанна и стала отвечать на наши вопросы. Весьма, кстати, уверенно.

- Грашовы пераказ!

- Не совсем так, верно: грашовы перавод.

- Точно, с языка сняли! Вы же мне подсказывайте, - смеется Жанна.

- Смарт-часы?

- Смарт-будынак? Стойте, будынак - это здание, загарак? - предложила совсем экстравагантный вариант женщина

- Верный ответ - разумны гадзiннiк.

- Да, что-то я оплошала. Хотя, честно сказать, думала, что хуже отвечу.

Буквально через пару минут к нам приходит симпатичная девушка Светлана.

Симпатичная девушка Светлана. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Начинаем вновь с самого простого слова - предлагаем перевести слово «сообщение».

- Паведамленне, - поразмыслив пару минут, верно отвечает Светлана. Не ошиблась она и с мабiльнай сувяззю, и с разумным гадзiнiкам. Заминка вышла с фiтнес-бранзалетам. В итоге Светлана тоже без подарков не осталась.

В числе лидеров нашего опроса - Александр, он, конечно, тоже ошибался, но причина у него уважительная.

Александр. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Я в последний раз белорусский язык сдавал в школе, а было это, на секундочку, в 1965 году.

- Но вы почти справились

- Четверку поставите мне? - с улыбкой спрашивает Александр

- По пятибалльной системе - это точно ваша оценка, - говорим мы и, вручив, подарки, расходимся.

КАК ПРАВИЛЬНО

Сообщение - паведамленне.

Остаток трафика - рэшта трафіка.

Денежный перевод - грашовы перавод.

Запрос - запыт.

Счет - рахунак.

Скачать - спампаваць.

Мобильная связь - мабільная сувязь.

Сеть - сеціва.

Почтовый ящик - паштовая скрыня.

Приложение - дадатак.

Фитнес-браслет - фітнэс-бранзалет.

Смарт-часы - разумны гадзіннік.

Мобильник - мабільнік.

Собачка (@) - смоўж, малпа, слімачок, слімак.

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