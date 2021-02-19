А1 запустил музыкальный сервис. Знакомимся с A1 Xplore Music от Deezer

Благодаря этому пользователям А1 Xplore Music от Deezer не только доступен весь аудиоконтент сервиса с высоким качеством звука и без перерывов на рекламу, но и дополнительные услуги: персональный подбор треков, функция распознавания песен, регистрация профиля для обмена плейлистами с другими пользователями. Причем мобильный трафик при этом не расходуется, а офлайн любимую музыку, аудиокниги и подкасты тоже можно слушать.

«Наша компания стремится постоянно удивлять своих клиентов инновациями и поддерживать получение нового технологического опыта. Для этого мы объединили усилия с Deezer, одной из крупнейших стриминговых платформ в мире, и создали совместный продукт – А1 Xplore Music от Deezer. Пользователи нового сервиса смогут слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты, не расходуя трафик. А в ближайшие месяцы мы планируем реализовывать на Deezer собственные инициативы А1, чтобы расширить на платформе представленность белорусскоязычного контента», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer предоставляется бесплатно. По истечении тестового периода ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля. Сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через Личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).