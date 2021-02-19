Арина Соболенко во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема» в паре

Мертенс и Соболенко празднуют успех в Мельбурне. Фото: twitter.com

В финале турнира "Большого шлема" в Мельбурне Соболенко/Мертенс победили Синякову/Крейчикову со счетом 6:2, 6:3.

Это второй титул белорусско-бельгийской пары в "Большом шлеме", в первый раз они первенствовали в 2019 году на US Open. А в общем это шестой совместный титул Соболенко и Мертенс на различных турнирах.

«У нас была действительно хорошая пара недель», - сказала Мертенс WTA-tour. - На самом деле у нас была сложная жеребьевка в парном разряде, поэтому мы очень счастливы, что выстояли. Мы просто продолжали бороться».

Арина сказала, что получила удовольствие от игры в Мельбурне. Тем более, что ей удалось завоевать титул после того, как она в четвертом круге одиночного разряда потерпела поражение от Серены Уильямс. Серена, кстати, в полуфинале уступила японке Наоми Осаке.

Соболенко сообщила, что проведет еще в этом сезоне несколько турниров в паре с Мертенс, но не в серии «Большого шлема». Вероятно, это связано с тем, что 7-я ракетка мира все силы на самых престижных турнирах хочет направить на личное первенство. В «Большом шлеме» у нее нет титулов.

Мертенс отметила, что параллельное выступление в паре и одиночной турнире, конечно же, отнимает силы, поэтому она понимает Соболенко.

«Я чувствую на турнирах «Большого шлема» большое напряжение, - призналась Арина. - Надеюсь, что если однажды я приму решение вернуться в парный разряд, то у меня получится сыграть вместе с Мертенс».