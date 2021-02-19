Беларусь на международном конкурсе Ms. Top of the World Plus Size вновь представит гомельчанка

Основные требования к соискательницам титула королевы для участия в онлайн-кастинге в этом году были следующими: возраст от 18 до 45 лет, размер одежды – от 50 и выше. Всего для участия в конкурсе организаторы национального отбора получили более 40 заявок.

Финальное шоу, которое пройдет онлайн, будет состоять из трех этапов. Во время фотосессии участницы продемонстрируют национальные костюмы, купальники и вечерние платья, во втором этапе участницы покажут свои таланты, на третьем - представят видеовизитки.

Честь представить во всей красе белорусских красавиц plus size выиграла Людмила Деменюк из Гомеля. Людмиле 45 лет, она организатор и ведущая командообразующих мероприятий и счастливых событий, более 20 лет проводит крупные республиканские слеты и фестивали. Успешна не только в работе: у нее замечательная семья, двое детей, постоянно занимается саморазвитием, участвует в вокальных конкурсах и благотворительных мероприятиях, увлекается верховой ездой и стрельбой.

Решение принять участие в конкурсе Людмила Деменюк приняла по очень простой причине: своим примером она хочет разрушить устоявшиеся стереотипы и показать своей дочери и сверстникам, что красота не зависит от форм и размеров и, уж тем более, от возраста. Главное, насколько правильны и добры мысли и совершаемые поступки, вера в то, что ты делаешь. Решимость и избавление от комплексов и страхов – вот верный путь к победе.

В прошлом году представительница Беларуси Наталья Колесникова привезла из Киева корону вице-мисс, в этом году директор национального отбора Евгения Тюленева не рассчитывает на меньший успех: «Девушки с пышными формами привлекательны, интересны окружающим, любимы, у них много достижений в различных сферах. 2020 год стал годом белорусских женщин, и мы просто обязаны были представить этот бренд на международном конкурсе, ведь нашим красавицам нет равных».

Изначально Ms. Top of the World Plus Size должен был пройти в Латинской Америке, Суринам (местом проведением определяется страна, чья представительница завоевала корону в последнем конкурсе). Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире организаторами было принято решение провести конкурс онлайн, как и предварительные кастинги.