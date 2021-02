Досуг 19 февраля 2021 14:20

Беларусь на международном конкурсе Ms. Top of the World Plus Size вновь представит гомельчанка

В четверг, 18 февраля начался финал международного конкурса Ms. Top of the World Plus Size, победительница будет выбрана в субботу, 20 февраля