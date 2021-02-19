«Инклюзивный бариста» впервые примет участие в кофейном гастрофесте

И все это — в съедобном кофейном стаканчике из шоколада. Попробовать сет можно будет с 19 по 21 февраля в кофейне “Инклюзивный бариста” на Интернациональной 36, во флагманском магазине А1.

В свой первый гастрофест “Инклюзивный бариста” решил сразу удивлять. В дополнение к бодрящему напитку гостям кофейни предлагают попробовать десерт в съедобном стаканчике из белого и горького шоколада. На стаканчике креативный дизайн — новое лого кофейни с изображением инклюзивного директора Васи Павликова.

Идею десерта предложила кондитер из Лиды Ксения Павловская. Она уже давн

о работает вместе с создателем кофейни Александром Авдевичем, ее авторскими пирожными и эклерами часто балуют посетителей кофеен “Инклюзивный бариста” в Минске.

Вес десерта больше 150 граммов, стоимость сета вместе с кофе — 8 рублей. Если угощение придется по вкусу гостям гастрофеста, его внесут в постоянное меню сети кофеен.

Помогать в обслуживании гостей будут ученики инклюзивной академии бариста, инвалиды-колясочники, которые всю эту неделю учились варить кофе. С конца января команда проекта “Инклюзивный бариста” искала, отбирала и обучала кандидатов для трудоустройства в новом заведении. При поддержке А1 первый региональный кофе-корнер откроется в Бресте. Гастрофест станет своеобразным экзаменом для выпускников академии и будущих сотрудников сети кофеен.