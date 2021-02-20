Коронавирус в Беларуси, последние данные на 20 февраля 2021 года: в Норвегии новый штамм COVID-19, Китай отправил Беларуси 100 тысяч вакцин на бесплатно

Последние данные о ситуации с коронавирусом Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения опубликовали свежие данные по коронавирусу. По официальной статистике за сутки в Беларуси было выявлено 1663 человека с положительным тестом на COVID-19. Скончались девять человек.

За все время пандемии в стране уже заболели коронавирусом 275 тысяч 322 человека. Не удалось победить инфекцию 1894 пациентам.

В ВОЗ продолжают искать «ковидное» животное.

Во Всемирной организации здравоохранения продолжают и далее искать «ковидное» животное. Выяснилось, что на рынке в Ухане продавали кроликов и хорьковых барсуков. Именно данный факт натолкнул специалистов на то, что эти животные могли бы сыграть роль в распространении коронавирусной инфекции.

Британский зоолог озвучил идею, что это и был один из возможных путей проникновения в Ухань. Также отмечается, что барсуки не были заражены «ковидом», однако могли быть его переносчиком. Что касается кроликов, то они также «уязвимы» с точки зрения заражения вирусами.

Ученые из Австрии выяснили, что иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется надолго.

Ученым из Австрии удалось выяснить, что иммунитет у тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, может сохранятся надолго. В апреле 2020 года исследователи медицинского университета Инсбрука провели обследование сотни жителей курорта Ишгль. Именно она стал одним из эпицентров по заболеванию COVID-19 в Европе. Затем обследование вновь повторили спустя несколько месяцев.

Выяснилось, что через восемь месяцев большинство из переболевших коронавирусом оставались невосприимчивы к нему.

- У 90% участников первого исследования и тех, кто пришли на повторное, антитела все еще сохраняются. Нам удалось также обнаружить, что у 70% людей, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, спустя месяцы сохраняется клеточная активность, - рассказала глава исследовательской программы Вегенер Борена.

В Норвегии обнаружен новый штамм COVID-19.

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название В.1.525. У данного штамма есть черты, которые делают его схожим с британским и южноафриканским, выявленными ранее. Специалистам пока не удалось установить, является ли новый штамм более заразным.

Врачи рассказали, какие женщины чаще всего умирают от коронавируса.

Удалось установить, что от коронавируса мужчины умирают вдвое чаще женщин. Но есть и среди женщин те группы, которые подвержены риску смерти от COVID-19 больше, чем другие.

- Женщины, которые только что родили ребенка, женщины, находящиеся в менопаузе, а также, возможно, женщины с синдромом поликистозных яичников, - рассказали авторы проведенного исследования.

Китай отправил Беларуси безвозмездно 100 тысяч доз вакцины от «ковида».

Китай в пятницу, 19 февраля, отправил Беларуси на безвозмездной основе 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Доставку осуществляла компания «Air China» также на безвозмездной основе. Это своеобразный подарок от китайцев белорусам.

Вечером самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, где и осуществлялась выгрузка. Вакцина была произведена корпорацией «Синофарм» и является первой одобренной в Китае для выхода на рынок. В ходе проведенных испытаний она показала достаточно высокий процент эффективности – 79,34%. Данная вакцина одобрена более чем в десяти странах мира. Среди них Египет, ОАЭ, Марокко, Венгрия, Иордания, Бахрейн, Ирак, Сербия, Пакистан и другие.

Китай отправил Беларуси 100 тысяя доз вакцины от ковида. Фото: предоставлено Посольством Беларуси в КНР

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