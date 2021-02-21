Коронавирус в Беларуси, последние данные на 21 февраля 2021 года: количество случаев растет, Украина снова внесла Беларусь в «красный» список, ученые засомневались в витамине D

Количество случаев COVID-19 за сутки в Беларуси растет несколько дней подряд. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Количество случаев коронавируса за сутки продолжается расти в Беларуси уже несколько дней подряд. Так, по данным Минздрава на 20 февраля, были выявлены 1 тысяча 668 новых случаев за сутки. Из больниц выписаны за прошедшие 24 часа 1 тысяча 916 пациентов, умерли девять человек.

Всего же с начала пандемии в республике зарегистрированы 276 тысяч 990 случая COVID-19, за это время выздоровели 266 тысяч 892 человека, умерли 1 тысяча 903 пациента с выявленным коронавирусом.

Беларусь снова в «красном списке» Украины

Минздрав Украины обновил список стран «красной» и «зеленой» зон. Так, по данным на 19 февраля 2021 года, в «красный» перечень вернули Беларусь.

Кроме того, туда попали Австрия, Грузия, Израиль, Ирландия, Иордания, Казахстан, Кипр, Венгрия и Франция.

Беларусь пробыла в «зеленой зоне» всего неделю.

Попадание в «красный список» означает, что граждане этих стран должны при въезде в Украину показывать результаты ПЦР-теста и после соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество зараженных COVID-19 в мире за все время пандемии, по данным постоянно обновляемой мониторинговой платформы worldometers, уже превысило 111 миллионов, за это время умерли более 2,4 миллионов пациентов, а выздоровели свыше 86 миллионов человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США (более 28 миллионов), далее идут Индия (почти 11 миллионов) и Бразилия (чуть более 10 миллионов заболевших).

А в России зарегистрирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом. Инфекцию подхватили семь сотрудников птицефабрики. По словам врачей, ситуация под контролем, все они уже выздоровели, угрозы распространения нет.

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Препарат называется «Ковивак», его разработали специалисты российского медицинского Центра имени Чумакова.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, первые 120 тысяч доз вакцины «Ковивак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта, - уточнил российский премьер.

Также будет отработан процесс, чтобы данная вакцина, после прохождения полного контроля, также была включена в процедуры «максимального производства».

Ученые усомнились в эффективности витамина D при COVID-19

Ученые из Университета Сан-Паулу заявили, что провели новое исследование и выяснили: витамин D не приносит пользы при коронавирусе. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of American Medical Association.

В ходе новой научной работы ученые проанализировали влияние однократной высокой дозы витамина D на людей с коронавирусом, участвовали 240 пациентов в возрасте около 56 лет. Половине добровольцев дали один раз в начале лечения высокую дозу витамина D (200 тыс. МЕ), другой половине – плацебо.

В результате статистические расхождения в двух группах оказались незначимыми. При этом исследователи отметили, что и никакого вреда витамин D тоже не причинил. Был выявлен один побочный эффект – рвота. Он возник у одного пациента.

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