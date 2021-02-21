Биатлонистка Елена Кручинкина ответила критикам: «Мне советуют ехать домой и не позориться, свой совет себе посоветуй!»

Елена Кручинкина ответила в Инстаграме хейтерам. Фото: biathlon.by

20 февраля белорусская женская биатлонная сборная заняла в эстафете обидное 4-е место. Оно вдвойне обидней, если учесть, что команда могла даже выиграть золотые медали.

Напомним, что первый этап нашей сборной не удался – Ирина Кривко показало 8-е время, уступив лидеру 40 секунд. Но Динара Алимбекова и Анна Сола вытянули нашу команду на второе место. На последний этап Елена Кручинкина убежала второй, отставая от лидирующих норвежек лишь на 9 секунд. На четвертом месте шли украинки, отстававшие от белорусок на 14 секунд, а на пятом немки, проигрывавшие нам 34 секунды.

В итоге Кручинкина пропустила вперед Германию (Пройсс) и Украину (Пидгрушна) и финишировала четвертой. «Бронзовой» украинке Кручинкина проиграла 20 секунд.

Заметим, что непосредственно на лыжне Елена показала пятое время на этапе, уступив украинке и немке лишь 8 и 9 секунд. Елена взяла три дополнительных патрона, Пройсс – ноль, Пидгрушна – два. Как видим, и не здесь она растеряла преимущество.

Но вот к выстрелам Елена готовилась сравнительно долго. На рубежах Кручинкина провела на 45 секунд больше, чем Пройсс и на 25 секунд больше, чем Пидгрушна.

Елена Кручинкина. Фото: biathlon.by

Напомним, что из России в Беларусь Елена приехала в 2018 году. По результатам Кубка мира она на данный момент вторая биатлонистка в нашей команде – 27-я в общем зачете. Да и вообще в общем зачете только 4 наши биатлонистки набрали очки Кубка мира. Так что альтернативы Кручинкиной при выборе эстафетного состава не было.

После эстафеты она опубликовала у себя в Инстаграм вот такой эмоциональный пост:

«Я понимаю, для вас 4 место на ЧМ это не результат, но для меня это результат! Как резко меняется мнение обо мне. Берешь медаль, молодец! Заезжаешь мимо «едь домой!» Да, не все вышло, но не всегда все идеально, не всегда бывает так, как мы хотим, все хотят медали и борются за них, кому-то удается, кому-то нет. Это спорт, это биатлон! Мне советуют ехать домой и не позориться и т.д, свои совет, себе посоветуй! Я тут не для того, чтобы штаны просиживать, каждый день работаю над собой и стараюсь быть лучше, но получается не всегда. 3 год подряд не вижу свою семью по 6 месяцев в зимний сезон и в летний, почти столько же, ради того, как мне пишут «позориться?» Огорчу вас, но нет! Я осуществляю свою мечту детства, бегаю там, куда стремилась и занимаюсь любимым делом. Столько негатива я не получала, даже после самых худших гонок, многие писали и желали, но сейчас вы переходите грань в своих пожеланиях . И это только личные сообщения, что дальше , не представляю и не хочу. Я сделала, что могла! Конец!».