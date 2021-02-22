Коронавирус в Беларуси, последние данные на 22 февраля 2021 года: стало известно, как готовиться к тесту на антиген и когда больной ковидом наиболее заразен

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Беларуси и в мире. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси снова за сутки скончались девять человек с коронавирусом. Всего прирост числа заболевших - 1322 человека. Всего с начала пандемии в Беларуси 278 тыс. 312 человек заразились коронавирусом.

Домой выписали 1 638 человек. За все время с начала распространения коронавируса в Беларуси выздоровели 268 тыс. 530 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19. За это время умерли 1 тыс. 912 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки выполнено 18 тыс. 376 тестов. Всего в стране провели 4 млн. 790 тыс. 333 теста.

В Минске в 11-й городской клинической больнице начали брать анализы на антигены COVID-19. Антиген – это белок, который входит в состав вируса и распознается иммунной системой человека. Этот способ диагностики привлекателен тем, что результат можно узнать уже через 30-60 минут, а не через несколько дней, как результат ПЦР-теста, и обнаружить ковид он может даже на ранней стадии.

Для теста берут мазок из носоглотки. Чтобы сделать анализ, нужно предварительно записаться и подготовиться: за пять часов до теста не закапывать в нос лекарства, за два часа – не пить и не есть и за час – не курить.

Коронавирус наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, выяснили медики. Если же у человека, заболевшего COVID-19, не подтверждается рост генетического материала вируса, есть большая вероятность, что он уже не опасен для окружающих.

Медики продолжают изучать отдаленные последствия COVID-19, и чем дальше, тем больше находится симптомов, которые могут сохраниться или проявиться на протяжении шести месяцев.

Так, китайские медики установили, что у двух третей пациентов , преимущественно людей среднего возраста, перенесших болезнь в легкой или средней форме, через полгода после выздоровления часто наблюдаются боли в мышцах, усталость, психические расстройства, тревожность, депрессия. Японские исследователи самым частым симптомом называют слабость, далее – подавленность и депрессивные состояния, туман в голове, неспособность формулировать мысли, головная боль, боли во всем теле, трудности при дыхании, ощущение сердцебиения, бессонница, отсутствие аппетита. У каждого второго переболевшего выпадали волосы, у каждого третьего надолго пропадало обоняние, у каждого четвертого – вкусовые ощущения.

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