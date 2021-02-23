Горящего Египта из Беларуси больше нет, а цены могут вырасти из-за россиян: эксперты турбизнеса об отдыхе, доступном белорусам весной и летом 2021 года

Не за горами лето, а, значит, и море, и солнце, и пляж.

«БЮДЖЕТНОЙ ЭКЗОТИКОЙ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ СТАЛ ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ»

- Этот сезон научил туроператоров и турагентов быть более гибкими, искать возможности, открывать новое. Так появились чартерные рейсы в те направления, в которые раньше летали только регулярные рейсы. Теперь нам ближе и дешевле стали Мальдивы – из Киева на прямом чартерном рейсе можно улететь на 9-11 ночей за 1900$ на двоих. Отдых, который ранее был доступен узкому кругу людей, в этом году позволили себе многие туристы. Новинка осени/зимы - прямой чартерный рейс из Киева в Танзанию, остров Занзибар. Кстати, президент этой страны официально объявил, что страна победила COVID-19. Как сказал один наш турист, «как будто к бабушке приехал 30 лет назад – никаких забот и переживаний», - говорит директор туристической компании «Кругосветка» Виктория Ляхович.

Турсфера ждет открытия Кипра и Греции, есть опасения в том, что Испания и Италия могут не открыться вовсе или позже остальных,

Турсфера ждет открытия Кипра и Греции, есть опасения в том, что Испания и Италия могут не открыться вовсе или позже остальных,

Занзибар становится неожиданно популярным и востребованным.

- Особенностью этого направления является относительная доступность по цене – пакеты на двоих их стартовали от $1200,хорошие отели и места - от $1500-2000. Песочек белый как на Мальдивах, но важно и то, что Занзибар не требуют ПЦР-теста. Конечно, подарком конца этой зимы стала отмена виз в ОАЭ (а стоили они от $80) и начало полетной программы из Минска в Дубаи. Сегодня туда летает не только Белавиа, но и ФлайДубай. Цены пакета сейчас - от 1000 долларов на двоих человек и выше. Белорусам еще можно без сложностей слетать в Доминикану и Мексику (при наличии действующего многократного шенгена или наличии местной визы, открытой заранее), доступна Бразилия, Турция, Шри-Ланка, - перечисляет менеджер по туризму компании «Магавиа-Сервис» Юлия Михарская.

- А вот «горящего» Египта из Беларуси уже нет – туроператоры точно просчитывают нужное количество рейсов, все они заполняются и зачастую за две недели до вылета. Кроме этого нужно учесть, что урезана полетная программа из региональных городов и поток туристов оттуда перенаправился на Минск. Египетские отели также не имеют возможности снижать цены на проживание, поскольку заполняемость отелей по новым правилам должна быть максимум 50%. Издержки они оптимизируют - персоналу зарплату срезали в разы. Теперь важно бронировать отдых в эту страну максимально заранее – тогда можно найти предложения по минимальной стоимости, - считает Виктория.

В любом случае, Египет по-прежнему в числе самых любимых у белорусов направлений отдыха.

Египет остается любимым местом отдыха многих белорусов

- А ведь еще с первого сентября 2020 года власти этой страны ввели обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну, а авиакомпания Белавиа и вовсе приняла решение не сажать на борт самолета туристов без ПЦР-теста, - делится Юлия Михарская. - Цены на туры в Египет в октябре-декабре с вылетом из Минска на 2 их стартовали с $800-900 долларов на двоих, к январю спрос вырос. Повлияло и закрытие наземных границ – те, кто летал из Киева, в большинстве своем вынуждено переориентировались на туры с вылетом из Минска и регионов. Вместе со спросом выросли и цены, сейчас $1100 – это, как правило, старт, далее цены зависит от уровня отеля, состава, количества ночей и других факторов. Детские каникулы в марте уже бьют ценовые рекорды, выиграли все те, кто заказал путевку заранее. Ожидаем повторения ситуации на майские даты. ПЦР- тесты (для Египта действительны 72 часа), как правило, входят в стоимость и компенсируются за счет оператора, - констатирует Юлия.

- Какие самые дорогие туры покупали белорусы зимой? А были ли действительно супервыгодные горящие предложения?

- Из запоминающихся мы забронировали тур паре на январские праздники (период максимального спроса и самых высоких цен) в новый четырехзвездочный отель в самом центре Хургады с вылетом из Минска. Обошлось на 10 ночей - 808$ на двоих. Позже этот тур стоил почти вдвое дороже, и все было раскуплено. Секрет такого выгодного бронирования лишь в том, что ребята позаботились о своем отдыхе максимально рано. Так же был хороший тур на февраль на троих взрослых с вылетом из Минска на 11 ночей – 1160$ за отель 4 звезды по системе «все включено». Точно также бронировали заранее, а в феврале был сильный скачок цен на Египет. Что касается самых дорогих туров, то это экзотические направления – Мальдивы, например, в районе 5000$ за 11 ночей на двоих, Занзибар 3750$ за 14 ночей на двоих. Но это далеко не предел цены на рынке. Однако отмечу, что те же Мальдивы на полном пансионе бронировали и за 1500$ на человека за 11 ночей, Занзибар на двоих за 1200$ за 9 ночей - считайте по цене Египта, - называет порядок цен Виктория.

«ОТ НЕВЫЛЕТА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА СТРАХУЮТСЯ ВСЕ»

- Были ли случаи, когда из-за положительного теста на COVID-19 у людей срывались давно запланированные путешествия?

- Такие случаи начались в ощутимых объемах с конца октября по конец декабря, в начале января ситуация выровнялась. Сейчас практически все туры страхуются и при положительном тесте, как правило, страховая выплачивает то, что не выплачивает оператор. По Египту, например, есть оператор "Аэробелсервис", который при положительном ПЦР тесте без всяких страховых выплачивает стоимость ура за вычетом затрат на тестирование. Кроме того, например, туры на регулярных рейсах можно перенести на другие туры при положительном ПЦР тесте, - рассказывает Юлия Михарская.

- Мы за весь сезон столкнулись только с одним случаем положительного теста у туриста, - добавляет Виктория Ляхович. - Было очень обидно – человек долго планировал поездку, на отдыхе должна была состояться важная встреча. И, что интересно, турист чувствовал себя прекрасно – мы все подумали, что ложноположительный тест, было время пересдать – но и второй был положительным. Хорошо, что в туре была страховка от невыезда. В итоге, буквально в течение недели туроператор вернул 80% стоимость тура и только 20% ждем от страховой.

Если раньше туристов волновали маски или ПЦР тесты, то сейчас это обычное дело.

- Операторы как правило предлагают страховки от невылета и за 7 дней до вылета. По стоимости - от $15 на человека и выше. Цена такой страховки зависит от страны, в которую вы направляйтесь, учитывается и количество и сколько дней, остающихся до предполагаемой поездки, - объясняет Юлия Михарская. - Также обращайтесь внимание на то, как работает конкретная выбранная вами страховка: есть случаи, когда она на распространяется только на заболевшего, на всю семью. А бывает, отсутствие родственных связей становится причиной отказа выплаты на второго человека.

Албания - относительно новые вектор белорусского выездного туризма

«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА ЛЕТО - ЭТО УЖЕ СПОСОБ ПРОСТО ЗАНЯТЬ МЕСТО В НУЖНЫЕ ДАТЫ И В ХОРОШЕМ ОТЕЛЕ»

- Раннее бронирование в полном разгаре, и это касается не только летних направлений: майские праздники, весенние школьные каникулы. Последние, правда, уже почти полностью распроданы – доставляли дополнительные рейсы в марте в Египет, но и на них уже мест мало. Цены на весну растут каждый день. Для примера: мы бронировали семейный тур в хороший отель 5* в Хургаде. Туристы (двое взрослых и ребёнок, 11 ночей) заплатили 2060$. А уже через 2 дня после бронирования тур стоил на 172$ дороже. А сейчас за две недели до вылета это же предложение стоит 2617$, - резюмирует Виктория Ляхович.

- Отелям в разных странах разрешено заселять от 30 до 70% номеров. Кроме того было очень много переносов туров с 2020 на 2021 год, в результате часть номерного фонда занято уже. Так же мы заметили, что постепенно люди стали меньше боятся путешествовать в условиях COVID-19. Если раньше туристов волновали маски или ПЦР тесты, то сейчас это обычное дело. Спрос явно растет. Думаю, что справедливо сказать так: раннее бронирование сейчас - это не столько про то, чтобы купить тур дешевле, сколько просто возможность занять место в нужные даты и хороший отель. Ждать горящих туров летом имеет смысл только если у вас на руках - ПЦР-тест (от 48 до 72 часов) и вы готовы будете на любой вариант – как по качеству так и по цене, - добавляет Юлия Михарская.

- Плюс к этому добавьте ограниченное количество открытых стран – весь спрос будет сконцентрирован на 5-10 направлениях – а они не резиновые – самые популярные отели уйдут в «стоп» еще до апреля, а то, что останется будет стоить дороже, чем в прошлом году! Например, направление, в котором мы смело называем себя экспертами – Албания: в прошлом году мы бронировали тур в отель в Ксамиле за 1200 евро на двоих, то сейчас на раннем бронировании в этот же отель на те же даты и количество можно забронировать двоих взрослых и ребёнка до 6 лет, - приводит пример Виктория Ляхович.

Раннее бронирование сейчас - это не столько про то, чтобы купить тур дешевле, сколько просто возможность занять место в нужные даты и хороший отель

«ЕСЛИ В РОССИИ ВОЗОБНОВЯТ ЧАРТЕРЫ В ЕГИПЕТ, ТО ЦЕНЫ ВЗЛЕТЯТ В РАЗЫ»

- Какие направления и страны будут - с вашей точки зрения - самыми популярными весной и летом?

- Все будет зависеть от того, что будет открыто. Но из года в год на вершинах рейтингов летом - Турция и Египет. Конечно, в прошлом году выстрелила Албания. Также запросы есть на Черногорию, Тунис, Болгарию. Мы ждём открытия Кипра, Грузии, Греции и, может, будут ещё какие-то неожиданные направления – очень на это надеемся. Однако стоит отметить главное правило раннего бронирования в 2021-ом – бронируем только то, что было открыто в прошлом году! К примеру, Грузия в прошлом году несколько раз давала предпосылки на то, что откроется для наших туристов, но этого так и не случилось. Сейчас вновь много разговоров, но мы не решаемся бронировать, чтобы потом не ждать возвратов, - говорит директор «Кругосветки».

- Очень ждем открытия Кипра и Греции, есть опасения в том, что Испания и Италия могут не открыться вовсе или позже остальных, - рисует актуальные перспективы менеджер компании «Магавиа-Сервис»

- В последнее время все чаще говорят о возобновлении чартерных рейсов в Египет из городов России. Отразится ли это на ценах туров с вылетом из Минска? Вообще, случится ли это возобновление?

- Да, об этом много говорят, но шансы на такое возобновления невелики. Если это случится, мы ожидаем, что цены поднимутся в разы, египетские отельеры ожидаемо захотят наверстать упущенные пять лет без россиян, тем более после сложного ковидного 2020 года. Многие сети, к примеру, известная сеть Albatros, сейчас держит не все свои отели открытыми, но при возобновлении полетов из России планирует оперативно ввести их в эксплуатацию, - констатирует Юлия Михарская.

- Потому высока вероятность, что самое популярное направление станет не таким уж доступным. Примерно такая же ситуация уже была с Турцией. Но мы не торопимся давать прогнозов, что всё это случится, ведь этот процесс тянется уже несколько лет, а воз и ныне там – поживём – увидим, - добавляет Виктория Ляхович.

- Какие перспективы открытия Украины для белорусов - как с точки зрения места вылета в тот же Египет, так и как направления туризма? Откроется ли для белорусов, скажем, Одесса?

- Украина для нас закрыта, по сути, с двух сторон: наземная граница на выезд не работает, а сейчас мы опять угодили в «красную зону» – значит, нужен ПЦР тест или самоизоляция (исключая транзит 48 часов – главное иметь на руках билеты или документы, подтверждающие, что вы следуете в третью страну). Некоторые операторы придумали разные варианты, как посетить те же лыжные курорты Украины или Львов, но многие варианты подойдут не каждому туристу. Надеемся, что лето состоится, и бюджетные автобусные цепочки так же состоятся как и авиа туры, - обобщила Юлия Михарская.

- За счет покупки авиабилетов Минск-Киев-Минск целесообразность бронирования из Киева теряется. Если откроют наземные границы на выезд, мы снова сможем путешествовать значительно дешевле. Внесение Беларуси в список стран «зелёной зоны» позволило бы возобновить туры выходного дня во Львов, Киев, а также сделать вновь доступным отдых на черноморском побережье, - отмечает Виктория Ляхович.

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