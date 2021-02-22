«Мама билась в истерике, а потом узнала, что дочь жива - и были слезы радости»: подробности чудесного спасения девушки, которая падала с 18 этажа

ЧП случилось в доме на улице Кремко в Гродно. Фото: МВД

Настоящий триллер, но со счастливым концом разыгрался поздно вечером 20 февраля в одной из высоток Гродно. На 18 этаже дома на улице Кремко женщина заметила девушку, стоящую за ограждением на общем балконе на 18 этаже. Та явно была настроена решительно.

– Я сразу начала кричать: «Стой, подожди, что ж ты делаешь!» Я понимала, если она увидит, что я вызываю милицию, будут очень грустные последствия. Я не говорила ни «Алло», ничего, просто в трубку начала кричать: «Куда ж ты прыгаешь с 18 этажа?!», чтобы девушка-диспетчер понимала. Адрес тоже: «Посмотри, как красиво на Кремко, 25», – так вышла из положения и поучаствовала в спасении жизни подростка жительница дома Дарья Кондратюк.

Девушка перелезла через ограждение на балконе и стояла на парапете. Фото: МВД

Это было примерно в 22:50, уже стемнело. На место приехали бойцы ОМОН и МЧС. Они разделились: часть осталась на 18 этаже, часть спустилась на 17-й. Все, что происходило дальше, зафиксировали нагрудные камеры на форме сотрудников. Видео опубликовала пресс-служба МВД.

– Может, я на 17-й пойду? – слышно голос в темноте.

– Надо ловить, да.

Переговоры с еще несовершеннолетней девушкой длились больше получаса.

– Стой-стой-стой! Не бойся. Не переживай! Даша, держись! Даша! Держись, зайка, держись, – мягко уговаривали подростка сотрудники.

– Не подходите, – отвечала им девушка.

– Не будем подходить, – соглашались люди в форме.

На фоне слышно голос матери. Она тоже в тот момент находилась на балконе.

– Даша! В жизни нет ничего такого, чтобы вот так... – увещевала она дочь.

Дальше на видео в темноте слышны вскрик, шорох и возня, а потом – напряженный голос:

– Держу за ноги! Держу! Давай-давай! Тяни! – это сотрудники МВД и МЧС на 17 этаже поймали девочку. – Держим! Держим!

На вызов отправили сотрудников ОМОН. Фото: МВД

На фоне раздается ее плач.

– Все хорошо, все хорошо! – успокаивают ее.

Сотрудники ОМОН, которые выезжали на помощь, прокомментировали инцидент:

– На какие-либо переговоры она не шла, то есть не поддерживала диалог, просила, чтобы мы ушли. Поэтому нужно было действовать как-то. Мы принимали решение по ситуации. Позже пришла мама девочки. Тоже просила, чтобы она этого не делала. Девушка не реагировала, просила: «Мама, прости», и просто отпустила руки, чтобы упасть вниз. Сотрудник, стоявший на 17-м этаже, при помощи сотрудника МЧС поймал ее за ноги. Мать не поверила этому, сначала начала биться в истерике, но успокоив ее, мы привели ее на 17 этаж. Она увидела, что девочка жива, и тут уже были слезы радости, счастья.

После случившегося девушку забрали в детскую больницу. По словам медсестры станции скорой помощи Светланы Бандюкевич, по физическим параметрам здоровье девушки было в норме, но вызвало беспокойство ее психологическое состояние. Милиция по поводу произошедшего проведет проверку.