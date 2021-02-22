«Спорные вопросы» и миллиарды евро: арабский бизнесмен все же построит в Минске Национальный выставочный центр

Так выглядит на рендере Белорусский национальный выставочный центр. Фото: inform.kz

В Минск снова прилетел глава крупнейшей инвестиционной компании ОАЭ Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар. Он встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и после пояснил, что «удалось снять большинство спорных вопросов», об этом пишет БелТА.

По словам бизнесмена, ожидаемый старт проекта - порядка месяца. Напомним, в октябре 2020 года, когда Мухаммед аль-Аббар вместе с Романом Головченко заложили памятную капсулу под символический камень на месте будущего выставочного центра на пересечении МКАД и Долгиновского тракта, речь шла о том, что его возведут менее чем за 1,5 года. Но, судя по всему, только пять месяцев ушло на решение спорных вопросов. Каких именно - бизнесмен не уточнил.

Белорусский Национальный выставочный центр станет первым зданием в будущем «умном городе», который взялся построить на севере белорусской столицы Мухаммед аль-Аббар. Свой минский проект он назвал «Северный берег». На 9 квадратных километрах будут построены жилые дома, Всемирный торговый центр - аналог ВТЦ в Дубае, а также университет искусственного интеллекта, спорткомплексы, поликлиники, школы, центр культуры и искусств и другие объекты. «Умным» этот город в городе назван потому, что его создатели обещают самые инновационные технологии в строительстве, энергосбережении, экологичности района и особый уровень проникновения IT в его инфраструктуру.

Здание университета искусственного интеллекта весьма необычно по архитектуре. Фото: inform.kz

Что касается объема планируемых инвестиций, то бизнесмен точную сумму на этот раз не назвал, отметив лишь, что речь идет о нескольких миллиардах евро. Пять месяцев назад фигурировала сумма в 4 млрд евро.

Прежде чем застройщик начнет рыть котлован, президент должен подписать соответствующий указ.

- Правительство, мэрия интенсивно работали над проектом указа главы государства о реализации инвестиционного проекта «Северный берег» и инвестиционного договора между вашей компанией и Минским горисполкомом. Работа находится практически на финише. Проект указа сформирован и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение главе государства, - сказал Роман Головченко.

Так будет выглядеть в "умном городе" центр культуры и искусств. Фото: inform.kz

Прежде ходили слухи об участии сербской компании Dana Holdings в проекте «Северный берег». Мухаммед аль-Аббар слухи опроверг.

- Я занимаюсь инвестиционной деятельностью на протяжении 25 лет в 14 странах мира и имею достаточный опыт и успех в этих направлениях. С приходом на новый рынок каждый раз занимаюсь поиском и сбором информации. Конечно же, в этом процессе прибегаю к услугам мировых консалтинговых компаний и адвокатов. Приходя на новые рынки, я также обсуждаю возможности и перспективы с теми, кто уже работает на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта «Северный берег» самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются, - заверил бизнесмен.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул после встречи с Мухаммедом аль-Аббаром, что в Беларуси создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься реализацией этого проекта.

- Мы ожидаем, что после подписания указа компания уже начнет активную работу непосредственно над освоением площадки, - отметил он.

По его словам, условия, которые будут предоставлены инвестору, являются самыми привлекательными. Заявляется, что проект позволит создать в Минске более 70 тысяч рабочих мест.

Компания Emaar Properties, которой владеет Мухаммед аль-Аббар, является одним из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Она владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров «Дубай Молл», были построены именно Emaar Properties.

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