«Мы не выбросили деньги на ветер»: что Лукашенко сказал Путину о поддержке белорусской экономики

«Очень рад нашей новой личной встрече - это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность», - сказал Владимир Путин, обращаясь к Александру Лукашенко.

"Думаю, что мы продолжим такой формат общения. Серьезные переговоры в обычной одежде - это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы», - ответил Лукашенко.

Белорусский президент поблагодарил коллегу за поддержку, которую российская сторона оказывает экономике Беларуси:

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер. Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на 5 лет утвердили, то импорт из России значительно увеличится".

Александр Лукашенко пояснил, что полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд куб. м природного газа, сообщает БелТА. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.

"А это природный газ. Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2 - 1,3 млрд. Новый комбинат. Опыт у нас есть. У нас же такой работает там. Поэтому мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать".

Путин отметил, что уровень союзнических отношений подтверждается цифрами:

«Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси - около 50 процентов. Мы самый крупный инвестор - свыше четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», - цитирует Путин его пресс-служба.

Он отметил взаимодействие в различных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве:

«В России большой популярностью пользуются продукты из Беларуси, они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене».

Подчеркнув, что в повестке дня большой комплекс работы, Путин предложил и найти время для отдыха:

«Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов - хочу пригласить вас прокатиться на лыжах».

Предложение было принято.

"Я благодарен за приглашение, что удается в это бурное время хотя бы немного побывать в горах и подышать свежим воздухом", - ответил Лукашенко.

Из сообщений, которые пришли после первых минут встречи, выделяется тема коронавируса.

"Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Мы первую партию (вакцины. - Ред.) поставили в прошлом году. В этом году в феврале и марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, то, что на вашем предприятии…». Тут фразу продолжил Лукашенко: «…по вашим технологиям мы производство в марте начинаем».

Александр Лукашенко сказал коллеге, что это серьезная поддержка:

"Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией. Мы уже практически всех врачей провакцинировали. Сейчас педагогов начали и торговых работников - тех, кто больше контакт имеет с людьми. Поэтому это очень серьезная поддержка, - сказал Александр Лукашенко. - Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть".

Телеграм-канал "Пула Первого" сообщил, что основная часть переговоров длилась около часа. После катания на лыжах президенты отправились на обед.