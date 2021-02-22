«За 1 минуту поднял 61 раз гирю в 32 кг»: губернатор Витебской области Николай Шерстнев стал мастером гиревого спорта международного класса

Витебский губернатор Николай Шерстнев и в 60 лет показывает пример. Фото: Алексей Вронский

Во время студенческих соревнований по гиревому спорту глава области Николай Шерстнев провел мастер-класс. Он по очереди поднял гири 16, 24 и 32 кг, сообщает БелТА. Губернатор является мировым рекордсменом - он за 1 минуту поднял 61 раз гирю в 32 кг.

60-летний Шерстнев, обращаясь к студентам, сказал, что гиря поможет укрепить тело - она много места не занимает и может быть у каждого в комнате. В свое время он говорил в беседе с корреспондентом "Комсомолки":

- С гирей работать надо дома, это самый дешевый вид спорта. Нужно всего лишь выделить два метра площади для занятий. Гири и штангу можно под кровать поставить или в угол комнаты. И не нужно ни залов, ни тренажеров. У меня дома есть гири весом 16, 24 и 32 килограмма - это полный комплект, который необходим мне для занятий.

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