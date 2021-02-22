Встреча президентов, очереди на техосмотр, суды над журналистами и все-таки открытие Купаловского: события недели - в нашей хронике:

Белорусы принялись срочно проходить техосмотр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи

Лидеры двух стран общались практически весь понедельник в Красной поляне в Сочи. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого» на момент подписания газеты в печать, результаты переговоров такие:

• Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. • Производство планируется начать в марте на белорусском предприятии.• Осталось 6 - 7 дорожных карт, по которым работают правительства (из 30).

Накануне встречи в СМИ появилась информация о том, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении республике займа в размере $3 миллиарда. Однако 18 февраля Александр Лукашенко опроверг эту версию: «Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить?»

Все на техосмотр!

ГАИ решила взбодрить водителей, которые не спешат проходить техосмотр несмотря на то, что от него отвязали дорожный сбор. ГУВД Мингорисполкома сообщило: с 22 по 26 февраля столичная Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». Будут активно выявлять тех, у кого нет допуска к участию в дорожном движении (карточка, которую выдают сейчас вместо наклейки на лобовое стекло). Напомним, штраф за отсутствие техосмотра сейчас составляет от 29 до 87 рублей.

А уже с 1 марта могут приходить «письма счастья» водителям не только за превышение скорости, но и за отсутствие техосмотра. Готовы ли будут все камеры видеонаблюдения к новшествам в этот срок, еще не ясно. Тем не менее на станциях техосмотра заметно оживление - кое-где очереди из машин тянутся даже за ворота. Работники говорят, что сделали более лояльные условия (закрывают глаза, если машина не идеально чистая, а у водителя не требуют медсправку) - только приезжайте. Прохождение техосмотра для легковых автомобилей - в среднем 40 - 50 рублей.

Немного статистики: за первые полтора месяца 2021-го техосмотр прошли более 44 тысяч автомобилей, что на 30% больше, чем за такой же период 2020 года. Об этом сообщает УП «Белтехосмотр».

Продать ветхий дом на селе будет проще

В Беларуси разработали проект указа президента, по которому пустующие деревенские дома будут продавать за одну базовую величину - сегодня это 29 рублей. Новость озвучил глава Госкомимущества Дмитрий Матусевич в эфире СТВ.

- Здесь должна быть очень тонкая граница между интересами прежних собственников, которые уже реально не пользуются и не хотят или, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не ухаживают за своим имуществом и земельным участком. Мы пытаемся это тоже качественно урегулировать, - заметил Матусевич.

Искать эту тонкую грань будет поручено местным властям. Заметим, что процедура покупки ветхих домов на селе была принята еще два года назад. Но процесс от признания дома ветхим или пустующим и до аукциона, на котором его продают, был слишком растянут во времени. Поэтому Александр Лукашенко распорядился его упростить. «По дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни», - говорил президент.

Суд над журналистами

В Минске судят врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистку Катерину Борисевич. Их задержали три месяца назад и сейчас обвиняют в «разглашение врачебной тайны, повлекшей тяжкие последствия». Поводом стала статья, в которой говорилось, что в крови избитого на «Площади перемен» (это народное название одного из дворов на Сморговском тракте в Минске) Романа Бондаренко не было алкоголя. На обратном настаивает Генпрокуратура. Артему Сорокину и Катерине Борисевич грозит до трех лет лишения свободы. Суд проходит в закрытом режиме.

А тем временем журналистам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой суд дал два года колонии общего режима. 15 ноября 2020 года они вели прямой эфир в интернет из квартиры на той самой «Площади перемен». Там проходила оппозиционная акция в память о Романе Бондаренко. Журналисток обвинили в призывах к массовым беспорядкам, хотя они настаивали, что просто выполняли свою работу и освещали происходящие события.

Также на минувшей неделе стало известно о возбуждении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко.

Светлана Тихановская: «Мы потеряли улицы»

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская дала интервью швейцарской газете Le Temps, в котором в частности сказала, что оппозиция «потеряла улицы». При этом она заметила, что оппозиция пробует сейчас связать между собой разные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков, которые выступают против действующей власти.

Также она высказалась о санкциях Евросоюза против белорусских властей. Ее слова приводит агентство ТАСС со ссылкой на издание The Sunday Times. По мнению Светланы Тихановской, тех шагов, которые были предприняты Брюсселем против официального Минска, недостаточно.

Купаловский театр снова откроют «Паўлінкай»

На прошлой неделе Купаловский театр посетил Александр Лукашенко. Ему показали репетицию спектакля «Паўлінка» в новом составе. Сразу после визита президента стало известно, что зрители смогут увидеть спектакль 3, 5, 6 и 7 марта - билеты уже в продаже.

Напомним, 101-й театральный сезон Купаловского осенью так и не открылся: в знак солидарности с Павлом Латушко, которого уволили с поста директора в протестном августе, из театра ушли основные актеры и режиссеры - всего 89 человек, как сказал министр культуры Анатолий Маркевич в интервью ОНТ. С тех пор в здании театра проводились лишь редкие концерты. После того как назначили нового директора, прошел кастинг актеров, на который, по словам министра, пришло «невероятное количество желающих».

В программе «Контуры» на ОНТ Маркевич также сказал: «Высокую планку Национального академического театра имени Янки Купалы мы не опустим».

Напомним, «Паўлінка» является визитной карточкой театра, спектакль признан нематериальной историко-культурной ценностью страны. Впервые постановка по пьесе Янки Купалы была показана в 1913 году. В Купаловском театре спектакль играют с 1944 года. Открывать «Паўлінкай» театральный сезон - многолетняя традиция.

Билеты на спектакль для широкой публики, как обещал министр, появятся в продаже уже с 23 февраля. А премьера состоится 3, 5, 6 и 7 марта.

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