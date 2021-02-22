Гродненский хамон, ветчина «Палермо» и сыр с характером: посмотрели, что в продуктовой корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи

Корзинка продуктов для Путина. Фото: Пул первого

«Белорусские гостинцы. Специально для Путина. Нас больше всего заинтересовал сыр из Александрии "с характером", - сообщает «Пул первого» из Сочи.

Недаром российский президент хвалили на сегодняшних переговорах в Красной Поляне белорусские продукты: «В России большой популярностью пользуются продукты из Беларуси, они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене».

Итак, что же в корзине?! Так Слуцкий сыродельный комбинат представлен набором сыров «Ясь Белоус», среди которых есть и пармезан.

Рядышком лежат «Хамон Mini», колбаса «Антоновская» и ветчина «Палермо» - все от Гродненского мясокомбината.

Продуктовая корзина, в основном, состоит из мясных и молочных продуктов.

В корзинке также лежит грудинка, но производитель и название не видны. Как не разглядели мы и от кого «Французский паштет из утки».

А тот самый сыр «Из Александрии с характером» (категории «Изумруд») - производство «Савушкин продукт».

Это уже не первый раз, когда Лукашенко приезжает в Сочи с подобным презентом. В декабре 2019-го он, например, среди прочих продуктов дарил коллеге колбасу «У каждого своя история».

Читайте также

Путин хвалил белорусские продукты, Лукашенко все записывал в блокнот. Потом оба поехали кататься на лыжах