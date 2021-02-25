«Только штанов у меня - 40 пар»: рассмотрели гардероб модного водителя минского троллейбуса, где одежды на 10 тысяч евро

Игорю нравится водить городской транспорт. А хобби к работе не имеет никакого отношения. Фото: личный архив

Работать водителем троллейбуса в Минске Игорь Ляхнович начал еще в 1988 году. В лихие 90-е уезжал за «длинным рублем» в Москву. Потом вернулся, перепробовал множество профессий и в 2006 году снова сел за руль троллейбуса, о чем сейчас совершенно не жалеет. Но удивительно не это. Если бы в Минске проводился конкурс на самого модного водителя городского транспорта, у Игоря был бы стопроцентный шанс победить.

"Современная мода меня совершенно не интересует"

- Игорь, откуда у вас чувство стиля? Из детства ноги растут?

- Ну какая могла быть мода в Советском Союзе! Хотя не скажу, что у меня было плохое детство. Баловали меня и наряжали - как мальчика, конечно. Наверное, любовь к модной одежде у меня от папы. Ему как-то в Риге приглянулось пальто - так он приехал домой, поднакопил денег и съездил еще раз в Ригу, чтобы его приобрести.

- Сейчас с одеждой выбор явно получше.

- Смотря где. В наших магазинах сами знаете какой - довольно скудный. Но я, как ищейка, исследую все, где можно найти хорошую вещь. Раньше выезжали за границу и покупали там. Сейчас с этим стало сложнее, поэтому исследую секонд-хенды и интернет-барахолки, причем не только белорусские, но и украинские, российские. К сожалению, стала дороже пересылка, да и продавцы не всегда чисты на руку. Как-то раз прислали мне ботинки разного размера, пришлось даже обращаться в милицию, чтобы деньги вернули.

Игорь говорит, что, увидев его, прохожие нередко оглядываются. Фото: личный архив

- Как вы относитесь к тому, что сейчас носит молодежь - эти короткие штанишки, голые щиколотки, байки со спущенными плечами - точь-в-точь как из 90-х? Пытаетесь примерить на себя или смотрите снисходительно со стороны?

- Современная мода меня совершенно не интересует. Молодежь обычно повторяет за лидером. Какой-нибудь блогер надел что-то новое, и за ним начинают повторять те, кто помладше. При этом они не ценят качество вещи, покупают всякий мусор за большие деньги. Хотя что говорить - в молодости сам таким был.

- Вам нравится брутальный байкерский стиль. А не пробовали примерять на себя итальянский, близкий к классике, но слегка пижонский?

- Когда был в Италии, обратил внимание, что итальянцы в основном небольшого роста и стройные, и одежду они любят тесненькую, в облипку. Такой гардероб хорошо смотрится на субтильной фигуре, особенно если с костюмом поработал дизайнер. Но на мне эти пиджачки не сидят совершенно. Мне ближе винтаж и, вы правы, байкерский стиль. Хотя мотоцикла у меня нет. Просто это удобная и стильная одежда на мой вкус. Я люблю легкую небрежность в одежде, когда, например, майка из-под кофты видна или край рубашки не заправлен. Это всегда выглядит колоритней, чем когда человек одет с иголочки.

Игорь говорит, что не тратит на гардероб много денег. Старается все покупать на скидках или в барахолках. Фото: личный архив

"Казаки за 700 рублей и джинсы из океанического мусора"

- А что в гардеробе для вас совершенно неприемлемо?

- Не люблю вызывающее, яркое, ковбойские шляпы, перья и прочее. Хотя в 80-е годы, помню, купил выпендрежные американские сапоги levi's в комиссионке, у них голенища были прошиты цветными нитками. Стоили казаки более 700 рублей при средней зарплате 250 - 300. Пришлось занимать деньги у одноклассника. Эти сапоги долго стояли у меня дома, просто не с чем было их носить. Потом приобрел 555-ю модель джинсов levi’s специально для них. А сапоги доработал, изменил каблук - подсмотрел идею у рок-музыкантов, которые в то время любили казаки надевать на сцену.

У музыкантов вообще подсматривать идеи в одежде удобно, они ведь работают со стилистами. Мне нравится панк и тяжелая музыка - такие исполнители и группы, как Bloodhound Gang, The Offspring, Gorillaz, Nirvana, Мэрилин Мэнсон, Роб Зомби.

Без бороды Игорь выглядит более молодежно - зато менее по-хипстерски. Фото: личный архив

- Есть любимый бренд, который полностью совпадает с вашим вкусом?

- Голландский G-Star, хотя не скажу, что он так уж качественно шьет. Я их люблю за нестандартный крой. Они делают акцент на большое количество карманов, на необработанный деним, натуральную окраску. Синтетику и химию используют минимально. Их новая вещь может краситься, о чем они предупреждают в инструкции и просят стирать отдельно от остальной одежды. У них много направлений одежды, с ними работали многие известные личности. Ну вот, например, из последних - звезда «Формулы-1» Макс Ферстаппен. А соучредителем бренда является певец Фарелл Уильямс, который, кстати, и выступил инициатором линейки Raw for the Ocean. Смысл в том, что синтетическую нить для одежды они производят из пластиковых бутылок, выловленных в океане. Эта линия одежды выходила с принтами океанических млекопитающих. Я не могу сказать, что слепо люблю всю их одежду, но питаю слабость к периоду с 2010 по 2017 годы.

- Вспомните самые необычные вещи в вашем гардеробе?

- Их много. Если навскидку - джинсовка G-Star во вроде бы рабочем стиле, но с необычным кроем. У меня одна такая была, но увидел в интернете такую же за 15 рублей. И подумал: надо купить. Так что у меня их теперь две. Стильная вещь! Помню, мне в Праге даже комплименты на улице делали.

- Продаете вещи, которые разонравились?

- Да, у меня и покупатели постоянные есть. Ну а куда девать! Только штанов у меня сейчас около 40 пар, и все необычные, интересные модели. Есть вещи, которые так ни разу и не надел. Уговариваю сам себя продавать, потому что все шкафы дома забиты моей одеждой. Но ведь больших денег на этом не заработаешь. Я как-то подсчитал, что мой гардероб стоил бы около 10 тысяч евро, если бы я покупал вещи в магазине за полную стоимость, а не на скидках или барахолках.

- Родные подшучивают?

- Ой да, и жена, и дочка, они совершенно не такие шмоточники, как я. Жене я всю одежду покупаю сам, но ей не все нравится. Хотя из некоторых вещей просто не вылазит. Бывает, оденется, я посмотрю критически и говорю: «Нет, все не так, снимай. Мне со стороны виднее». Дочка не дает себя одевать, говорит, я сама. Более того, ее муж пытался подобрать мне гардероб в «Галилео», но я сказал - спасибо, не хочу (смеется. - Авт.).

Мотоцикла у Игоря нет, но байкерский стиль ему определенно нравится. Фото: личный архив

"У Джонни Деппа с аксессуарами перебор"

- Вижу, что вы не особо увлекаетесь модными аксессуарами и татуировками - тем, чем в первую очередь украшают себя сейчас модники.

- Аксессуары люблю - просто не навешиваю их на себя, как на елку. Вот так, как носит Джонни Депп - это, по-моему, перебор. А что касается татуировок, тут наоборот: чем больше, тем лучше. Только я пока не пришел к осознанному желанию иметь татуировки, а может, просто не встретил татуировщика, которому бы доверился.

- Не думали попробовать себя в мире моды?

- Никогда не предлагали, да и, мне кажется, я с этим не справлюсь. Но вообще, профессия может быть одна, а увлечения - совершенно другие. Это нормально. Я много где работал, даже электриком в парке Челюскинцев на аттракционе «Супер 8». Золотое время было! Многие в Минске зарабатывали 80 рублей в месяц, а мы эти деньги и даже больше имели за день. Казалось, что это будет продолжаться вечно, поэтому к деньгам я относился легко. Моему отцу, кстати, очень не нравилась та работа - возмущался, мол, какую пользу ты людям приносишь? Еще работал сварщиком, строил выставочный комплекс, который называют «бабочка», Дом культуры на улице Матусевича, спорткомплекс «Трудовые резервы» на Востоке. Но строительные специальности мне не нравились, если честно. В 90-е занимался мелким бизнесом,, но, как говорится, овчинка выделки не стоила.

Шапку Diesel купил на «Поле чудес» в Ждановичах за 20 рублей. Фото: личный архив

- А почему все-таки стали водителем троллейбуса?

- Вы в детстве спорили с друзьями, кто в троллейбусе сядет у окошка? Так вот, я, можно сказать, выиграл это пари. Еду, рассматриваю город, мне интересно. Я работу водителя люблю. Правда, у нас униформа, так что одеждой особенно не выделишься.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мы попросили модного дизайнера Ивана Айплатова оценить образ нашего героя:

- Очень интересный и, я бы сказал, молодой человек! Игорь одевается так, как многие молодые люди еще и не начинали. Я бы назвал это стилем бохо смешанным с милитари и немного сдобренным гранжем. Не знаю, можно ли ему давать лавры Ника Вустера, иконы стритстайла, но Игорь явно движется в этом направлении. Учитывая его специальность, просто уникальный человек.

Мне было бы интересно создать с ним какой-нибудь творческий проект. Когда подбираешь людей - даже для показа одежды или в команду - мне всегда важен внутренний мир кандидата. Если учесть, что одежда отвечает взглядам человека, у Игоря прекрасный взгляд на мир.

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