Для советского блокбастера нашли Петьку и Чапаева, а актер из «В августе 44-го…» сыграл в «Игре престолов»: звезды, которых открыли в Беларуси

Роль лейтенанта Блинова для Юрия Колокольникова стала стартом блестящей кинокарьеры. Кадр из фильма "В августе 44-го..."

Борис Бабочкин и Леонид Кмит

Все слышали о невероятном успехе фильма «Чапаев» (1934) братьев Васильевых. Однако мало кто знает, что знаменитый дуэт - Борис Бабочкин и Леонид Кмит (которые потом стали Чапаевым и Петькой) - появилcя сначала в картине «Первый взвод» классика белорусского кино Владимира Корш-Саблина.

Бабочкин и Кмит появились сначала в картине «Первый взвод» классика белорусского кино Владимира Корш-Саблина. Фото: личный архив

И именно в этом фильме их увидели братья Васильевы, после чего пригласили примерно в том же амплуа в «Чапаева». К слову, «Первый взвод» был первым звуковым фильмом нашей киностудии, причем на белорусском языке. Бабочкину и Кмиту пришлось учить реплики на мове. Раньше это считалось нормой для национального кино.

Дуэт Бориса Бабочкина и Леонида Кмита стал невероятно популярен благодаря фильму "Чапаев". Фото: личный архив

Владимир Дружников

После феноменального успеха фильма «Чапаев» национальные киностудии искали собственного национального героя. Так, режиссеры Александр Файнциммер и Владимир Корш-Саблин приступили к работе над фильмом «Константин Заслонов» (1949). На главную роль взяли Владимира Дружникова. Вероятно, за то, что у актера было такое монументальное лицо, будто высечено из мрамора. Казалось, такого человека просто невозможно победить.

Афиша фильма с изображением актера Владимира Дружникова. Фото: личный архив

Расчет создателей картины полностью оправдался. Фильм стал лидером проката. Дружников за пять лет снялся в девяти картинах, восемь из которых стали лауреатами Сталинских премий. Такого результата не знал ни один советский киноактер! А из более поздних картин зрители наверняка вспомнят артиста по ролям командира эскадрона из «Офицеров» и Волохова из «Трактира на Пятницкой».

Лидия Смирнова

Дебют Лидии Смирновой состоялся в белорусском фильме "Моя любовь". Фото: личный архив

Мало кто помнит, что дебют любимой миллионами советской актрисы состоялся в фильме «Мою любовь» (1940). Его можно было бы назвать самым долгоиграющим фильмом белорусского кинопроката: картина не сходила с экранов 30 лет подряд - ее крутили в кинотеатрах вплоть до 1970-х. Лидии Смирновой приходили мешки писем, но поскольку поклонники адреса не знали, писали на конверте «в Москву, Шурочке» - так звали ее героиню. И письма доходили, потому что почтальоны тоже были поклонниками актрисы. Они знали: письма нужно нести в одну из высоток на Котельнической набережной в Москве.

Лидия Смирнова. Фото: kino-teatr.ru

Анна Каменкова

Сейчас Анна Каменкова играет бабушек в кино. А начинала карьеру в фильме «Девочка ищет отца» (1959) классика белорусского кино Льва Голуба. На главную роль искали пятилетнюю девочку. Отсмотрели более 900 претенденток, но режиссер говорил: все не то. И однажды ассистентка, будучи в Москве, шла мимо песочницы и увидела девочку, которая руководит другими детьми. Нашли маму, пригласили в Минск, и в результате Аня сыграла свою первую роль.

Анна Каменкова начинала карьеру в фильме «Девочка ищет отца». Фото: личный архив

Фильм стал абсолютным лидером белорусского кино. Есть справка Госкино: через три года после выхода картины ее продали в 75 стран мира. А по последним результатам ее смотрели в 83-х странах мира - это практически треть земного шара! Кроме того, картина «Девочка ищет отца» занимает третье место по кассовым сборам за всю историю белорусского кино (на втором - «Белые Росы» Игоря Добролюбова, который до сих пор показывают по ТВ).

Дмитрий Харатьян

Одну из своих первых ролей (правда, не главную) Харатьян сыграл в «Людях на болоте» по классику белорусской литературы Мележу (1981). Интересно, что в «Людях на болоте» все актеры играли на белорусском, в том числе и Дмитрий Харатьян.

Пробы 20-летнего Дмитрия Харатьяна для "Людей на болоте". Фото: личный архив

Парню было тогда 20 лет. Может, и не самая заметная вышла роль, но киностудия «Беларусьфильм» стала для студента Щепкинского училища хорошим стартом. И уже через год Харатьян снялся в «Зеленом фургоне», который сделал его знаменитым на весь Союз. Ну а в 1987 году вышел фильм «Гардемарины, вперед!» - самый популярный фильм на данный момент в его карьере.

Дмитрий Харатьян прекрасно выглядит в свой 61 год. Фото: kino-teatr.ru

Алексей Кравченко

Дебют для 14-летнего подростка в белорусском фильме «Иди и смотри» (1985) стал серьезным испытанием психики. Все началось еще во время кастинга. Претендентам на главную роль показывали хронику Великой Отечественной войны, а режиссер Элем Климов внимательно следил за реакцией детей. Алексей не выдержал и расплакался в зале. Именно такого эмоционального парня кинематографисты и искали. А дальше на съемках начался ад - сниматься в картине об ужасах войны, которую зрители воспринимали как документальную хронику, было психологически сложно.

Фильм "Иди и смотри" стал серьезным испытанием для 14-летнего Алексея Кравченко. Кадр из фильма

Во время показов у кинотеатров дежурили скорые. Тем не менее журнал «Советский экран» назвал его лучшим фильмом 1986 года, картину посмотрели почти 30 миллионов зрителей.

Алексей Кравченко сейчас. Фото: kino-teatr.ru

Олег Фомин

Самым кассовым фильмом киностудии до сих пор считается «Меня зовут Арлекино» (1988) режиссера Валерия Рыбарева. За первые 15 месяцев кинопоказов в СССР ее посмотрели 41,9 млн человек. Популярность Олега Фомина, сыгравшего главную роль, можно было сравнить с популярностью Виктора Цоя - только в кино.

Герой Олега Фомина стал символом перестроечного поколения из 90-х. Кадр фильма "Меня зовут Арлекино"

Правда, выход фильма чуть было не сорвался. Целый год цензура продержала его на полке - слишком злободневным казался. «Даже после того, как картина вышла и был огромный успех, пять лет со мной не было ни одного интервью, - рассказывал «Комсомолке» Олег Фомин. - Почему? Была такая формулировка: «несоциалистический способ существования в кадре». На любые упоминания меня в прессе существовал негласный запрет. На фестивалях меня вычеркивали из списков награжденных - об этом мне потом рассказывали члены жюри. Первым, кто прервал эту блокаду, был Сергей Жигунов, который снял про меня передачу. А картину тем временем купил «XX век Фокс», режиссер Валера Рыбарев объездил с ней весь мир».

Сейчас Олег продолжает работать в кино - правда, чаще как режиссер. Кадр из фильма

Юрий Колокольников

Белорусский режиссер Михаил Пташук очень любил открывать новых артистов. Его интуиция срабатывала безошибочно. Так случилось и с Юрием Колокольниковым, в то время студентом 3-го курса Щукинского училища, которого Пташук пригласил на роль лейтенанта Блинова в свой фильм «В августе 44-го» (2001). Партнерами Юрия были Евгений Миронов, Влад Галкин и Александр Балуев, для которых это кино также сыграло ключевую роль их в карьере.

Лейтенант Блинов из "В августе 44-го". Фото: личный архив

В фильмографии Юрия Колокольникова такие известные зарубежные проекты, как сериал «Игра престолов», «Телохранитель киллера», «Перевозчик: наследие», а также новый шпионский триллер Кристофера Нолана «Довод». В общем, не удивляйтесь, если увидите Юрия в одной сцене с голливудской звездой - после благословения Михаила Пташука это нормально.

Юрий Колокольников в роли предводителя одичалых из "Игры Престолов". Кадр видео

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