10-летний мальчик из Украины лечится от онкологии в Минске: «Собираем сыну деньги на биопсию»

Ярослав пять лет сражается с онкологией пять лет. Фото: из семейного архива

У 10-летнего Ярослава Раздобудько из Украины нашли нейробластому забрюшинного пространства 4-ой стадии. Мальчик лечился у себя на родине, но приехал в Беларусь проходить иммунотерапию, которую Ярославу оплачивает Минздрав Украины. Однако в Беларуси появились дополнительные траты. Мальчику провели КТ и обнаружили изменения в легком, Ярославу необходимо было пройти биопсию. Стоимость данного обследования - 5 тысяч долларов.

- У нас есть около тысячи долларов, которую я собрала благодаря неравнодушным людям, но еще остается большая сумма, - говорит мама Ярослава.

Биопсию Ярославу уже провели, но долг перед клиникой остался.

- Кусочек пораженного легкого мы взяли на исследование. Биопсия показала, что у мальчика все хорошо, - рассказывает врач-гематолог РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ирма Емельянова. - Ближайшие полгода Ярослав будет проходить у нас лечение, чтобы у него не произошел рецидив.

Мама Ярослава будет благодарна за помощь в закрытии сбора на биопсию.

РЕКВИЗИТЫ:

Банковские реквизиты для долларов.

Назначение платежа: Ярославу Раздобудько (имя и фамилию указывать обязательно)

Банк-корреспондент: асс. 36316365. СITIBANK N.А, NEW YORK

SWIFT CITIUS33.

Банк-получатель: JOINT-Stock Saving Bank Belarusbank

SWIFT AKBBBY2X Belarus

Получатель: acc. BY54AKBB36329000010650000000

Belarusian Research Center for Pediatric Oncology, Hematology and Immunology

Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии".

Адрес учреждения: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская, 43.

УНН 600395123

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Можно перечислить деньги на украинскую банковскую карту:

ПриватБанк: 4149 6293 9711 0438

Получатель: Раздобудько Анна Владимировна

Анна, мама Ярослава: (8044) 5449734