«Ждем рост коронавируса, но третья волна до лета не прогнозируется»: главный санитарный врач о том, что в Беларуси будет весной 2021 года

Есть надежда, что третья волна будет не такой тяжелой как предыдущие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Третьей волной коронавируса уже назвали новый рост заболеваемости в нескольких странах мира. Накроет ли она Беларусь? Вот как оценил со своей точки зрения перспективу главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

- На фоне отмечающегося сезонного роста острыми респираторными заболеваниями в марте может быть и рост заболеваемости, - рассказал специалист в эфире телеканала ОНТ. – Конечно, не столь существенной, как это произошло на пике в декабре 2020 года. Но расслабляться не стоит… Мы не застрахованы от третьей, четвертой волны. Время покажет. Но пока третья волна до лета нынешнего года не прогнозируется.

Кстати, новых штаммов коронавируса, которые регулярно наводят панику то в одной, то в другой стране, в Беларуси, по словам главного санврача, не зафиксировано.

- Циркулируют вирусы, которые изначально зарегистрированы при первой волне – итальянский, иранский и свои уже собственные, - отметил Александр Тарасенко.

Ситуацию о коронавирусу в феврале первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан ранее охарактеризовала как волнообразное плато. Волны эти, по официальной статистике, довольно контрастные: от 561 случая в день 9 февраля до 1799 на следующий день, 10 февраля.

А КАК У НИХ?

Третья волна уже рядом?

В Польше и Венгрии снова подъем заболеваемости.

- К сожалению, мы наблюдаем восходящую тенденцию. И это, похоже, начало третьей волны пандемии, - признал Войцех Андрусевич, представитель министерства здравоохранения Польши.

- У нас есть вакцины, мы делаем прививки, начались консультации по поводу повторного снятия ограничений… Однако началась третья волна, - отмечает Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Растет ежедневное количество заболевших в Чехии, Словакии, Бельгии. В США и Израиле третья волна коронавируса началась уже в конце 2020 года.

В минувшем году третью вспышку COVID-19 предсказывали многие медики и ученые. Директор российского Института общественного здоровья им. Ф.Ф.Эрисмана Николай Брико заявил, что третьей волны не избежать, но она будет менее опасной и смертоносной, чем предыдущие. Он сравнил коронавирус с пандемией «испанки», в которой тоже выделяли три волны, и обратил внимание, что наиболее смертоносной у испанского гриппа была как раз вторая волна.

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