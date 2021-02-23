«Кто воевал - имеет право»: посмотрите, какие фото известные белорусы выкладывают в соцсети 23 февраля

Мнения по поводу этого праздника никогда не отличались единством. А в этом году стали еще более полярными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот праздник достался нам в наследство от Советского Союза, поэтому с теплотой относится к нему в основном старшее поколение, которое помнит еще, каким уважением пользовались военные. А вот более молодые генерации говорят о нем, как о довольно спорном празднике. Так что в этот день многие ностальгируют по прежним временам, когда они были молодыми и служили Родине, и прежней армии.

Мы посмотрели, о чем вспоминают в этот день в соцсетях известные белорусы.

Телережиссер Виктор Застрожнов опубликовал свое фото, на котором он солдат-срочник, сопроводив цитатой из «Гражданской обороны»: «Нелегко солдату среди буйных трав...».

Фото: instagram.com/viktorzastrozhnov

Продюсер певицы Napoli Александр Слуцкий вспоминает в этот день свою бабушку, которой исполнилось бы 90 лет...

«На этом фото мои родные люди, с которыми у меня всегда был связан 23 февраля. Бабушкин день рождения и Дедушкин день Советской армии и защитника отечества. Но в этом году этот праздник потерял для меня смысл. Уже нет ни Бабушки, ни достойных защитников отечества...», - пишет, среди прочего, Александр.

Фото: instagram.com/alex_sloutskiy

Фотохудожник Вадим Качан выложил фото с сослуживцами на БМП и подписал «1980 г. Где-то под Могилевом».

Вадим Качан во время службы в армии. Фото: личный архив

Кинопродюсер Виктор Лабкович написал «Кто воевал – имеет право…» и вспомнил о том, как служил в артиллерии.

Кинопродюсер Виктор Лабкович. Фото: личный архив

Рок-музыкант Ангус Торнадо по-своему поздравил с праздником: «Вооруженные силы Tornado, Trash metal войска Беларуси поздравляют всех причастных с Днем защитника Отечества!!!».

Ангус из группы "Торнадо". Фото: личный архив

Бард Александр Баль просто выложил свое армейское фото.

Александр Баль. Фото: личный архив

Александр Катиков из «Белорусских песняров».

Александр Катиков, "белорусские песняры". Фото: личный архив

Театральный режиссер Владимир Ушаков написал, что сегодня надеется лишь на героев в армии, а не на генералов.

Театральный продюсер и актер Владимир Ушаков. Фото: личный архив

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