Польша заявила о третьей волне коронавируса: пик ожидают в марте – распространяются мутации COVID-19

В Польше готовятся к третьей волне коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски во время пресс-конференции заявил о начале третьей волны коронавируса. Ожидается, что пик придется на март-апрель. По прогнозам, это выразится в регистрации не менее 10 000 заражений в день. Уже в конце февраля, по данным Минздрава Польши, фиксируется около 8000 ковид-положительных, за 2 недели их количество увеличилось почти на 2000.

– Прогнозируем апогей третьей волны эпидемии в Польше примерно на рубеже марта и апреля на уровне примерно 10-12 тысяч случаев ежедневно. Это число, с которым мы уже справлялись, – заявил министр здравоохранения Адам Недзельски в интервью телеканалу TVN24.

По словам министра, медучреджения Польши подготовили запас коек и к третьей волне готовы. Медики отмечают распространение в стране мутаций коронавируса – например, уже зарегистрированы случаи заболевания британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

При этом ведомство считает, что с третьей волной коронавируса Польша справится легче, чем с двумя предыдущими. В этом поможет активная вакцинация. Минздрав регулярно дает отчет о количестве привитых. По данным на утро 23 февраля в Польше с населением около 38 миллионов человек вакцину получили уже более 2,75 миллионов человек – больше 7% населения. Активнее всего прививают людей старше 75 лет. Без малого миллион стариков в Польше уже получил прививку от COVID-19.

СНОВА БУДЕТ КАРАНТИН?

О национальном локдауне Польша пока не заявляет. На пресс-конференции прозвучало, что министерство рассматривает вопрос о закрытии некоторых учреждений и об ограничениях в отдельных регионах, где фиксируется больше всего заболевших.

Количество зараженных коронавирусом по воеводствам по данным на 23 февраля. Инфографика Минздрава Польши

По неофициальной информации газеты Rzeczpospolita, в ближайшие дни будут опубликованы новые санитарные требования. Они коснутся закрытия границ (в частности, рассматривается введение ограничений на границе с Чехией и Словакией), а также работы отелей и ношения масок.

Насчет масок, кстати, высказывался и министр здравоохранения. Раньше полякам предписывали в общественных местах закрывать нос и рот без уточнения, каким способом. Теперь говорят о том, что единственный правильный способ профилактики – носить маску.

– Маски - единственно правильное решение. Все остальное - заменители, заменители, которые могут быть только частично эффективными, – в эфире телеканала Polsat выступал профессор Анджей Фал, руководитель польской ассоциации общественного здоровья.

Министр здравоохранения на этот счет говорил, что строгих мер не будет, но ношение шарфов и платков вместо масок недопустимо. Также он отметил, что хирургическая маска эффективнее, чем обычная хлопковая.

ЧТО У НАС?

– Расслабляться не стоит… Мы не застрахованы от третьей, четвертой волны. Время покажет. Но пока третья волна до лета нынешнего года не прогнозируется, - говорит главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

При въезде в Польшу нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже до конца февраля. При этом не нужно будет отбывать по приезду в Польше карантин. Также избавляются от карантина те, кто может предоставить справку о том, что привит от коронавируса.

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