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Общество

Польша заявила о третьей волне коронавируса: пик ожидают в марте – распространяются мутации COVID-19

В день прогнозируют больше 10 тысяч заболевших, карантинные меры будут вводить в отдельных регионах
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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В Польше готовятся к третьей волне коронавируса.

В Польше готовятся к третьей волне коронавируса.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски во время пресс-конференции заявил о начале третьей волны коронавируса. Ожидается, что пик придется на март-апрель. По прогнозам, это выразится в регистрации не менее 10 000 заражений в день. Уже в конце февраля, по данным Минздрава Польши, фиксируется около 8000 ковид-положительных, за 2 недели их количество увеличилось почти на 2000.

– Прогнозируем апогей третьей волны эпидемии в Польше примерно на рубеже марта и апреля на уровне примерно 10-12 тысяч случаев ежедневно. Это число, с которым мы уже справлялись, – заявил министр здравоохранения Адам Недзельски в интервью телеканалу TVN24.

По словам министра, медучреджения Польши подготовили запас коек и к третьей волне готовы. Медики отмечают распространение в стране мутаций коронавируса – например, уже зарегистрированы случаи заболевания британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

При этом ведомство считает, что с третьей волной коронавируса Польша справится легче, чем с двумя предыдущими. В этом поможет активная вакцинация. Минздрав регулярно дает отчет о количестве привитых. По данным на утро 23 февраля в Польше с населением около 38 миллионов человек вакцину получили уже более 2,75 миллионов человек – больше 7% населения. Активнее всего прививают людей старше 75 лет. Без малого миллион стариков в Польше уже получил прививку от COVID-19.

СНОВА БУДЕТ КАРАНТИН?

О национальном локдауне Польша пока не заявляет. На пресс-конференции прозвучало, что министерство рассматривает вопрос о закрытии некоторых учреждений и об ограничениях в отдельных регионах, где фиксируется больше всего заболевших.

Количество зараженных коронавирусом по воеводствам по данным на 23 февраля. Инфографика Минздрава Польши

Количество зараженных коронавирусом по воеводствам по данным на 23 февраля. Инфографика Минздрава Польши

По неофициальной информации газеты Rzeczpospolita, в ближайшие дни будут опубликованы новые санитарные требования. Они коснутся закрытия границ (в частности, рассматривается введение ограничений на границе с Чехией и Словакией), а также работы отелей и ношения масок.

Насчет масок, кстати, высказывался и министр здравоохранения. Раньше полякам предписывали в общественных местах закрывать нос и рот без уточнения, каким способом. Теперь говорят о том, что единственный правильный способ профилактики – носить маску.

– Маски - единственно правильное решение. Все остальное - заменители, заменители, которые могут быть только частично эффективными, – в эфире телеканала Polsat выступал профессор Анджей Фал, руководитель польской ассоциации общественного здоровья.

Министр здравоохранения на этот счет говорил, что строгих мер не будет, но ношение шарфов и платков вместо масок недопустимо. Также он отметил, что хирургическая маска эффективнее, чем обычная хлопковая.

ЧТО У НАС?

– Расслабляться не стоит… Мы не застрахованы от третьей, четвертой волны. Время покажет. Но пока третья волна до лета нынешнего года не прогнозируется, - говорит главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

При въезде в Польшу нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже до конца февраля. При этом не нужно будет отбывать по приезду в Польше карантин. Также избавляются от карантина те, кто может предоставить справку о том, что привит от коронавируса.

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