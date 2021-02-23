«Учитель с учениками выезжают собирать мебель»: как живет школа-интернат для особенных детей, где запустили свое мебельное производство

Мебель в школе-интернате сделана руками учащихся. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Таких учебно-производственных мастерских, оснащенных современным технологическим оборудованием, сложно отыскать в школах страны. Так говорят учителя Молотковичской вспомогательной школы-интерната, что в Пинском районе Брестской области. А ведь еще шесть лет назад здешняя учебная база мало чем отличалась от той, что имеют другие учреждения образования.

В школе-интернате - свое мебельное производство. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кардинальные изменения в интернате произошли после того, как Посольство Польши в Беларуси обратилось в Министерство образования нашей страны. Дипломаты просили рекомендовать им школы, которым бы страна-соседка могла оказать спонсорскую помощь. Главное, чтобы имелся интересный проект. В присланном в ответ списке оказалась и Молотковичская вспомогательная.

На занятиях. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За шесть лет пинчуки реализовали шесть социально-значимых проектов на сумму более 640 тысяч евро. Начинали с приобретения оборудования и материалов для керамической, багетной, мебельной, столярной мастерских, ламинирования и брошюрования. Затем наладили производство тротуарной плитки, приобрели грузопассажирский автомобиль для перевозки изделий и материалов, заменили мебель в служебных кабинетах, учебных классах, мастерских и общежитиях.

В одной из мастерских. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Когда я был в школе, там рассказали: было бы проще попросить денег и купить готовую мебель. Но партнеры предложили другой вариант: школе выдели средства на приобретения плит ЛДСП и ДВП, а также фурнитуры для производства корпусной мебели. Изготовили ее уже собственными силами учителя вместе с учащимися после стажировки на мебельной фабрике в Бресте.

В швейной мастерской все так, словно на большом предприятии. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

С этой задачей они справились: парты, столы, шкафы, тумбочки... А вскоре в Молотковичах появилась мастерская холодной ковки металла. И еще две учебно-производственные мастерские с новейшим оборудованием: для мальчиков, где они учатся собирать корпусную мебель, и для девочек - их обучают швейному делу.

На уроках у младших детей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вспомогательная школа-интернат готовит подопечных к взрослой и самостоятельной жизни. Потом и воспитание трудом так важно, говорил при встрече директор учреждения Вячеслав Изотов. Научить их тому, что они способны делать и им нравится, - так очертил задачу педагог.

Обучение керамическому делу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Порой из глины получаются настоящие шедевры. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

К работе на технологическом оборудовании в силу своего мышления дети не допускаются - все сложные операции здесь выполняют учителя. А вот укладывать тротуарную плитку, собирать мебель, шить постельное белье, изготавливать на ручных станках отдельные детали для изделий из дерева и металла учащимся под силу. И результат их труда у них же на виду. Постельное белье в общежитиях сшито руками девочек, прилегающая к нему территория обустроена мальчиками, ими же изготовлены и скамейки, различные малые архитектурные формы. А по спецпрограмме службы занятости за свою работу они получают денежное вознаграждение, что тоже важно для их адаптации в обществе.

Учащиеся делают рамки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Швейный цех заработал совсем недавно, а вот мебельное производство вполне успешно конкурирует с другими производителями корпусной мебели. Ее здесь заказывают школы, предприятия и организации, частные лица. Все договора на изготовление заключаются с условием, что мебель отпускается в собранном виде. Учителя с учениками выезжают к заказчику и там, на месте, осуществляется сборка.

В столярной мастерской. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В школе учат работать с пчелами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сегодня администрация школы-интерната вынашивает новую идею. Есть задумка построить на территории общежитие для воспитанников, которые, став взрослыми, в силу различных причин по-прежнему нуждаются в опеке. Таким образом, здесь им будет и крыша над головой, и работа. Идея уже одобрена спонсорами.

В школе-интернете - несколько мастерских. Фото: Виктор ДРАЧЕВ