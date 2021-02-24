Топ-5 удивительных морских животных: неуловимая рыбка-архитектор и мечехвост, который помогает создавать вакцину от COVID-19

Топ-5 удивительных морских животных. Фото: кадр видео YouTube, commonpoll.com, ianimal.ru, pinterest.com.

Создатель рисунков на дне моря, над которыми 20 лет ломали голову ученые

В 1995 году дайверы обнаружили на дне Восточно-Китайского моря замысловатые симметричные фигуры диаметром около двух метров, похожие на загадочные круги на полях. Над их происхождением ученые спорили еще 18 лет, пока не удалось заснять на видео процесс их создания. Оказалось, это делает не течение и не магнитное поле, а маленькая и не известная до этого рыбка из семейства иглобрюхих. За впечатляющие способности ее назвали рыбой-архитектором.

Кстати, кроха длиной не более 12 см тратит на создание шедевра до девяти дней. Сначала место очищается от ракушек, веток и мусора, потом при помощи плавников создается двухметровое внешнее кольцо. Двигаясь от его края к центру, рыбка делает углубленные радиальные борозды. Затем она снова убирает приплывший с течением мусор и кладет в центр что-нибудь красивое – например, ракушку или коралл. Все готово!

Рыба-архитектор. Фото: кадр видео YouTube

Ученые потратили еще не один год, чтобы понять, для чего все эти старания. Оказывается, так самец привлекает самку! Дело в том, что самцы-архитекторы не обладают выдающейся внешностью – например, яркой окраской. Потому приходится проявлять смекалку. Если приплывшая самка оценивает «гнездышко», она замирает в центре круга. Спустя пару секунд самка мечет икру и исчезает, а самец ее оплодотворяет и еще около недели охраняет от посторонних свое семейное гнездышко. Позже ученые выяснили, что замысловатый круг имеет и практичное значение, замедляя течение в центре примерно на 20%. Ну а когда икринки созрели, самцы уплывают создавать новое творение.

Главный агрессор на планете

Многие уверены, что это самое агрессивное животное на планете – это бегемот, который славится вспыльчивостью, но это не так. Да, бегемот часто нападает на людей, а драки самцов периодически заканчиваются смертью одного из них. Но тут есть хоть какая логика – обычно он защищает детенышей или борется за самку.

А вот агрессия бычьей (тупорылой) акулы логике поддается мало. Ученые выяснили, что у нее самый высокий уровень тестостерона среди животных, даже больше, чем у слона или льва! Возможно, в этом кроется ее привычка пробовать на зуб буквально все, что попадается на пути: проплывающий мусор, лодки и даже своих сородичей! Единственное, что обходит стороной эта рыба, – предметы яркого желтого цвета. Считает их ядовитыми.

Бычья акула. Фото: commonpoll.com

Именно эта акула (а не большая белая) – чемпион по неспровоцированным атакам на людей. Большинство акул при виде человека уплывают, а если нападают, то чаще по ошибке, приняв его за тюленя. Нападения акулы-быка на людей у побережья Нью-Джерси в 1916 году вдохновили создателя романа «Челюсти» Питера Бенчли, хотя в то время люди по ошибке считали убийцей большую белую акулу. История навела немало шороху, ведь в те времена ученые только гипотетически предполагали, могут ли эти существа нападать на людей.

Впрочем, на этом странности бычьей акулы не заканчиваются. Кроме агрессивности, она отличается от остальных сородичей способностью жить в пресной воде и прекрасно различать объекты в воде мутной. Бычья акула часто заплывает в реки, где даже может поохотиться на крокодила (или он на нее – как повезет). О размножении этих акул также ничего не известно – никто ни разу не смог запечатлеть этот процесс.

Самый маленький кит

Несмотря на сходство с китами и дельфинами, это редчайший вид морской свиньи. Он обитает на небольшом участке Калифорнийского залива недалеко от Мексики. Второе название – вакита, или «маленькая корова» по-испански. Так ее прозвали из-за темных кругов под глазами. Ученые включили вакиту в список 100 самых эволюционно уникальных исчезающих видов, ведь у нее просто нет близких родственников.

Вакита. Фото: кадр видео YouTube

Вакита обладает самыми мелкими размерами среди китообразных (максимум 150 см в длину и 50 кг весом) и феноменальной неуловимостью: обитает в мелководных бухтах (только с темной водой), не выпрыгивает из воды и не пускает фонтанчики из воды при выдохе, как дельфины, избегает лодок и людей. Все это привело к тому, что вид зарегистрировали только в 1950 году после специального исследования. Тогда же стало понятно: вид обречен – все попытки спасательных операций провалились.

По последним данным, этих милых животных осталось менее 10 особей в мире. Причиной снижающейся численностью стали пестициды, попадающие в воду, и рыбацкие сети браконьеров – животное запутывалось в них и погибало, когда не могло вынырнуть за воздухом. А в 2019 году Леонардо ДиКаприо спродюсировал документальный фильм (скорее, даже экотриллер) о ваките – «Море теней».

Голубая кровь мечехвоста для вакцины от COVID-19

Этот морской житель удивителен хотя бы тем, что является современником динозавров, живя на земле уже более полумиллиарда лет! Хотя внешне он похож на краба, но, по существу, это паук – у него под панцирем спрятаны 12 ног и 10 глаз.

Мечехвост. Фото: ianimal.ru

Как они смогли пережить динозавров – загадка. Но еще интереснее, как они пережили людей. Мечехвосты в период размножения приплывают на берег, и никакой защиты у них нет. Поэтому крабов очень долго просто собирали у берега и использовали для удобрения земли или в качестве наживки для рыбалки.

Из-за меди кровь мечехвоста обладает голубой окраской, а вдобавок еще и суперсилой, ведь ее клетки могут определить следы бактерий и захватить их в необратимый тромб, препятствуя их размножению. Некоторые лаборатории имеют право собирать ее для разработки лекарств. В том числе на основе крови мечехвоста разрабатывается вакцина от коронавируса. Говорят, такое кровопускание для большинства крабов проходит бесследно – их кормят и выпускают обратно в море.

Лиственный морской дракон

Этот родственник морского конька обитает только в теплых водах у южного побережья Австралии. Несмотря на грозное название, защищаться морскому дракону нечем, поэтому остается маскироваться под водоросли. Хотя это хищник, но у него даже зубов нет – излюбленных креветок и планктон он просто засасывает. Для других хищников он не представляет никакого интереса – питательных веществ мало, зато костей – хоть отбавляй.

Морской дракон. Фото: pinterest.com

Так же, как и морские коньки, вынашивает потомство отец: самка откладывает икру в специальную сумку самца, которая образуется у него во время нереста вдоль нижней поверхности хвоста. Спустя четыре недели самец рожает около сотни самостоятельных коньков, но по статистике, доживают до преклонного возраста из них меньше пяти. Живут коньки не более пяти лет.

В отличие от морских коньков, тряпичник может вырастать в длину до 35 см и не умеет цепляться за водоросли во время шторма, что даже стало одной из причин (наравне с пестицидами) внесения его в Красную книгу как уязвимый вид.

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