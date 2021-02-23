«Извини, я выхожу замуж»: Вольский, Финберг, Хоменко и другие звезды рассказали о письмах из армии

В коллаже использованы фото из Фейсбука и личного архива.

Большинство белорусских музыкантов, литераторов и художников такую школу жизни, как армия, прошли заочно. Но и есть и те, кто отдал свой долг родине по полной. В День защитника Отечества мы решили узнать, кого из наших звезд провожала в армию девушка и, как водится, обещала ждать.

Рок-музыкант Лявон Вольский в конце 1980-х служил в Слуцке в авиационно-ремонтном батальоне, был сержантом и командиром отделения по ремонту и хранению автотехники.

Пока Лявон Вольский служил, его девушка вышла замуж. Фото: Фейсбук

- У мяне тыповая гісторыя - мяне чакала дзяўчына Света, - поделился он воспоминаниями с «Комсомолкой». - Яна пісала лісты і нават аднаго разу прыязджала да мяне ў частку, і мы мелі нядоўгую сустрэчу. Але потым усё змянілася, ейная (і мая таксама) сяброўка Іра напісала мне, каб я болей не турбаваў Свету лістамі, бо ў яе з’явілася іншае жыццё. І увогуле, яна выходзіць замуж. А так ліставаўся шмат з кім - з бацькам, з калегамі па «Мроі», з аднагрупнікамі, з сябрамі. У войску лісты - гэта як глыток свежага паветра, усе іх чакаюць і радуюцца, калі яны прыходзяць. Таму я разумею, наколькі істотныя лісты для нашых палітвязняў сёння.

Лидер группы «Палац» Олег Хоменко служил в середине 1980-х в московском военном округе и руководил там духовым оркестром из семи человек. И, как выяснилось, пока он разучивал с сослуживцами советские и немецкие марши, его дома ждала девушка.

Олег Хоменко сам попросил девушку не ждать его из армии, но она все равно ждала. Фото: Фейсбук

- И дождалась! Хотя я ее на проводах попросил меня не ждать и писем не писать, - рассказал музыкант. - Она, кстати, и не писала, но все равно меня ждала. Потом у нас был роман, но ничем не закончился. Письма мне писали родители, каждую неделю получал от них весточку. А как Чернобыль рванул, то переписка была запрещена месяца на два. К сожалению, письма не сохранились - сгорели в пожаре.

Народный артист Беларуси, маэстро Михаил Финберг отслужил десять лет - сперва был воспитанником военного оркестра в Курске, потом перевелся в Минск и служил в оркестре штаба Белорусского военного округа.

Михаил Финберг до армии девушками не интересовался. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Из армии меня ждали только родители, девушки не было, - заметил Михаил Яковлевич. - Больше всего писем мне написала моя мама, и в это была большая помощь и моральная поддержка. Раз в неделю я получал от нее письмо, всегда аккуратно отвечал.

Не успел обзавестись девушкой до призыва в армию и известный художник Алесь Пушкин, так что письма он получал только от мамы.

Романтик Алесь Пушкин не успел обзавестись девушкой до призыва в армию. Фото: Фейсбук

- Я пайшоў у войска пасля першага курса тэатральна-мастацкага інстытута, гэта было ў 1984 годзе. Мяне накіравалі ў Афганістан. А на першым курсе мне дужа падабалася Святлана Рыжыкава, цяпер вядомая мастачка, - признался художник. - Яна на трэцім курсе вучылася, калі я паступіў. Мы тады ладзілі капуснікі да розных святаў у кінатэатры «Партызан», а Света была актывістка. Тады я і закахаўся ў яе. З заміраннем сэрцу назіраў, як яна стаіць у чарзе ў студэнцкай сталовай. Аднойчы асмеліўся і запрасіў яе на фільм Абуладзэ «Покаяние». Другі раз купіў білеты на канцэрт у філармонію, і так хваляваўся, калі мы туды прыйшлі, што не мог адразу знайсці іх у кішэні. Света хадзіла тады ў чорнай сукенцы па фігуры, сама бландзінка, яны з Аксанай Аракчэевай самымі прыгожымі сярод мастачак былі. І ў арміі яна мне снілася. Але скажу важную дэталь: я ішоў служыць, не ведаўшы, што такое дзяўчына, і з мяне ўсе смяяліся. Пісаць мне Свету я не прасіў, сам таксама ёй не пісаў, але ў маім дзённіку ёсць прысвечаны ёй верш. Калі я вярнуўся, яна ўжо заканчвала інстытут. Потым выйшла замуж за музыканта, нарадзіла двух хлопцаў. Але і сёння, калі я сустракаю Свету у горадзе, адразу вяду ў рэстаран «Васількі» і прашу паставіць для яе музыку.

Кстати, кроме писем от мамы, которые он бережно хранит, Пушкин получал в армию газеты из Беларуси.

- У нас служыў Валдзіс, сталяр з Латвіі, і ён атрымліваў латышскія газеты. Я паглядзеў на яго і папрасіў маму выпісаць мне «ЛіМ» і «Голас Радзімы». І мне іх дасылалі ў Афганістан.

Романтическую сторону армейской службы по нашей просьбе вспомнил также заслуженный артист Беларуси, один из основателей «Песняров» и артист «Белорусских песняров» Владислав Мисевич.

Владислав Мисевич оттрубил в штабном оркестре 8 лет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я в армию пошел в 14 лет, тогда еще не могло быть у меня девушки. Поступил в 1959 году воспитанником в оркестр Суворовского училища у себя в Оренбурге, а спустя пять лет меня отправили на три года срочной службы в Минск. В Суворовском училище было принято устраивать балы, на которые приглашались девушки из хореографического училища. Все было в рамках приличия - мазурки, фокстроты, никаких вольностей. Дружбу, конечно, заводили, во время увольнений встречались. В 1967 году я демобилизовался, какие-то отношения продолжались, но женился я не на той девушке, с которой познакомился на балу. У меня была мечта жениться на балерине. А в филармонии, где мы работали с Мулявиным в «Лявонах», была балетная труппа. И на одной из балерин я женился. У нас родилась дочь, которая тоже стала балериной.

Не судьба жениться на той, что провожала в армию и обещала ждать, была у будущего именитого поэта Леонида Дранько-Майсюка. Из родного Давид-Городка его отправили в учебку в Саратов, там он осваивал азы телеграфного дела. А потом перевели ближе к Самаре, на станцию Сенная, где был военный аэродром. Там в роте связи он и отслужил еще полтора года.

Леонид Дранько-Майсюк за два года службы в армии написал любимой девушке 650 писем. Фото Джона Кунстадтара

- У маёй дзяўчыны быў сабака, вельмі разумны. Калі я ішоў ў армію, сабака кінуўся на мяне, абняў. Дзяўчына таксама абняла. Пасля пачалося ліставанне. Я напісаў за два гады службы прыкладна лістоў 650, амаль кожны дзень пісаў. Ну і яна мне напісала лістоў 99. Адслужыў, вярнуўся дадому, іду па сваім Давыд-Гарадку, вясна, дзве гадзіны ночы, ціха, спакойна. Я шчаслівы, малады, прыгожы, у армейскай форме, адразу не да маці, не да бацькі, а да яе. Сабака як пабачыў мяне, дык так узрадаваўся, лапы мне на пагоны, давай мяне цалаваць, аблізваць. Дзяўчына пачула, выйшла на ганак: «Ой, Лёнечка, ты вярнуўся! Як цудоўна!» Але ў вачах сабакі я ўбачыў сюжэт не на сваю карысць. І ўсё зразумеў. Жанчыны ва ўсе часы былі геніяльныя хлусняркі. І мая дзяўчына пасля вось гэтага «Які ты прыгожы, якая я шчаслівая!» кажа: «Прабач, я праз два тыдні выхожу замуж». Ну, пажадаў ёй шчасця. Выйшаў на вуліцу, і тады ў мяне склаўся верш, які пачынаўся такімі радкамі:

Злавацца не навучаны вясной,

І плакаць не навучаны вясною.

Спакойна я стаю перад табой,

Спакойна прамаўляю: «Бог з табою!».

Дарэчы, мая жонка Волечка вельмі смяялася, як пачула гэту гісторыю. І вельмі ўдзячна была той дзяўчыне.