Футбольная команда «Юни Минск» совместно с Parimatch провернули грандиозный ребрендинг

Визуальную концепцию “под ключ” разработал белорусский дизайнер Андрей Шнитуленко.

В семантике логотипа закодированы латинские литеры U - Uni, M - Minsk, T - Team. Леттеринг разработан на основе логотипа, буквы повторяют его форму и стиль.

С целью подчеркнуть значимость титульного спонсора, а также передать энергетику бренда Parimatch, специально для домашнего и гостевого комплектов формы был разработан паттерн в виде зигзагов - энергетических зарядов, которые “заряжают побеждать”.

Линии повторяют фирменные углы наклона логотипов Parimatch и “Юни”, паттерн отлично вписывается в общий стиль. За счет этого форма получилось в меру агрессивной и по-спортивному динамичной.

– Изменения в айдентике “Юни” продиктованы тенденцией диджитализации: сегодня необходимо идти в ногу со временем и партнерами, коммуницировать с аудиторией, донося “правильный” месседж. В последние годы айдентику принято максимально упрощать. С помощью контрформы в логотипе удалось спрятать «пасхалки», сделать его интересным и уникальным. Футбольная экипировка – поле для дизайнерских и маркетинговых экспериментов. Она должна быть не только удобной и оригинальной, но и нести смысловую нагрузку. Благодаря мобильному принятию решений и современному подходу Parimatch, команды-партнеры всегда будут динамично развивающимися, а совместные кейсы - актуальными, - прокомментировал проект дизайнер Андрей Шнитуленко.

– Ребрендинг футбольного клуба “Юни Минск” - отличный промежуточный итог трехлетнего сотрудничества. В прошлом команда показала, как можно быть коммерчески привлекательным брендом в белорусском футболе. Один из способов - органичная интеграция титульного партнера в форму и атрибутику. Обратите внимание на детали формы: в шрифте, молниях и мелких надписях на футболках можно найти отсылки к партнеру. Похожей интеграции партнеров в экосистему клуба нет ни у одной футбольной команды из Высшей лиги.

Работая с клубами, мы не только помогаем ресурсами, но и подталкиваем их к изменениям и развитию, делимся экспертизой, запускаем совместные проекты. В этом суть любого партнерства. Ребрендинг “Юни” - отличный кейс того, как профессиональные действия каждого из партнеров приводят к достижению целей. Это и есть спортивный маркетинг, - сказал Александр Осипов, руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

– Для нас это невероятная возможность - окунуться в крутой процесс и работу над совместным проектом с большой компанией. Хочу выразить благодарность всем, кто помог воплотить эту грандиозную идею. Работа Андрея Шнитуленко - выше всяких похвал. “Юни” перестает быть просто командой - мы стремимся развивать сообщество и вовлекать в него как можно больше людей. Благодаря новому стилю это станет проще, - отметил Тимофей Змитрович, руководитель команды “Юни Минск”.

Ребрендинг айдентики “Юни Минск” - это не просто эксперимент с клубными цветами и возможность протестировать новые технологии. Это пример идеальной работы клуба со своим коммерческим партнером. Главной целью коллаборации брендов неизменно является увеличение фан-баз обеих сторон.

УНП 101011505