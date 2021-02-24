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Общество

«За шесть контрактов можно построить квартиру в Минске»: белоруска рассказала о секретах работы на круизном лайнере

Мы расспросили минчанку Дарью о спасении «утопающих», морской болезни и о том, как девушка использует вынужденный локдаун
Оксана ОСПИЩЕВА
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Артистка балета Дарья Червякова последние три года работала на круизных лайнерах. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Артистка балета Дарья Червякова последние три года работала на круизных лайнерах. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Дарья Червякова последние три года работала в танцевальном шоу на большом немецком океанском лайнере.

- Вот и 16 марта 2020-го приехала в аэропорт, чтобы улететь в Берлин на очередной контракт, - говорит Даша. - Пока ждала посадки, мне приходит сообщение от компании: «Дарья, все отменяется, в Германии локдаун». Я выудила свой чемодан из брюха самолета и поехала домой со сгоревшим билетом.

Поначалу, как и многим, Дарье казалось: все ненадолго.

- Радовалась даже: весна, дома побуду, на даче покопаюсь, с родителями наобщаюсь… Да еще немцы выплатили компенсацию – полоклада. В итоге, всю первую волну коронавируса я просидела на даче, надеясь на осень. И немцы даже запустили в работу 2 из 7 лайнеров, но набрали на них своих артистов. В январе мне написали: «Пока ничего не можем планировать, будьте здоровы, держите себя в форме, не толстейте, как только - так сразу». Пока карантин в Германии до 7 марта…

Полугодичный контракт на лайнере – это испытание для артистов, которые вместе 24/7 – живут, тренируются, выступают, отдыхают. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Полугодичный контракт на лайнере – это испытание для артистов, которые вместе 24/7 – живут, тренируются, выступают, отдыхают. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Когда в сентябре Дарья поняла, что пандемия может затянуться, стала искать работу.

- У меня был опыт работы в Минске в фитнес-центрах, тренером по пилатесу, стрейгингу, танцевальным направлениям, но возвращаться к этому не хотелось. А на коронавирусном перепутье решила попробовать себя в роли стилиста. Одна из московских школ по стилю проводили марафон с хорошей бесплатной информацией и давала приличную скидку на обучение. Так недавно я получила диплом. Параллельно искала работу хореографа в профессиональных коллективах, в спорте. Меня пригласили в Школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике где я сейчас с удовольствием и работаю.

Немцы любят, когда профессионал шагает по карьерной лестнице

Первый контракт с немецкой компанией Mein Schiff Дарья заключила осенью 2015 года как танцовщица. А последние два уже как Dance Captain - эдакий танцующий тренер.

- Я связующее звено между артистами и акробатами и театральными, музыкальными менеджерами. Ходила на встречи, распределяла классы и время для тренировок, просматривала и корректировала каждое шоу, участвовала в оргвопросах. Перед началом пандемии успела как хореограф-репетитор перенести одно из шоу на другой состав исполнителей.

Танцевальные шоу на круизных лайнерах – это очень профессиональные постановки с высококлассными артистами. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Танцевальные шоу на круизных лайнерах – это очень профессиональные постановки с высококлассными артистами. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Вообще немцы любят, когда из артистов балета ты продвигаешься по карьерной лестнице и становишься театр-менеджером, потому что знаешь всю подноготную. Мне только надо подтянуть немецкий. Хотя у команды корабля основной язык английский, но команда топ-менеджеров - немецкая.

Чтобы попасть на лайнер, Дарья, которая 4 года танцевала в Госансамбле танца Беларуси, за 5 лет прошла восемь кастингов.

- Когда год отработала в Турции в шоу-балете, от коллеги услышала: на круизных лайнерах - очень профессиональные команды. Решила попробовать пробиться. Первый кастинг был в Киеве в 2012 году, набирали артистов для работы в английскую компанию. Из 70 человек после трех туров осталось 10 - и я в том числе. Но взяли меня только в резерв. Интересно, что через пару лет я снова пришла на кастинг в ту же компанию, опять его успешно прошла, но снова без результата. Теперь я понимаю: скорее всего, не попала «в типаж». Это бывает, когда набирают, например, только высоких брюнеток, с одинаковой фактурой, чтобы танцоры смотрелись на сцене одним целым. Но я не жалею: считай, кастинги - это бесплатные мастер-классы.

Прекрасные виды – большой плюс в многомесячных плаваниях. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Прекрасные виды – большой плюс в многомесячных плаваниях. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Дарья раскидывала свои резюме с видео в данс-компании. Через полгода ожидание ей пришел ответ, что ее берут на работу в шоу-группу на два месяца на лайнер в эстонскую компания Tallink.

- Небольшой лайнер ходил по Балтике от Риги до Стокгольма. С того времени я обожаю Стокгольм, потому что за эти месяцы изучила его вдоль и поперек. С коллегами, девушками и парнями из Эстонии и Украины, побывали, наверное, во всех местных музеях - у нас была скидка как у моряков.

Второй контракт Дарьи – участие в балете на ТВ-шоу в Ливане Star Academy 9. Это аналог «Фабрики звезд», только конкурсанты были из восточных арабских стран.

- Это был, наверное, контракт-подарок для меня как для артиста. Каждую неделю прямой эфир, по 4-5 новых номеров, а всего мы оттанцевали их около 100! С нами работали Роман Горбач и Наталья Лигай, хореограф и победительница второго сезона «Танцуют все» на украинском канале СТБ. Они нам ставили номера и сами танцевали. Кроме того нам ставила номера и вдохновляла Алиссар Каракалла из жюри проекта Star Academy 9. Мы танцевали все виды хореографии, научились работать на прямых эфирах под прицелом 15 камер с аудиторией в студии. Мы даже сдружились с конкурсантами, переживали, когда каждую неделю кто-то покадил проект.

Команда танцоров собирается на корабле на полгода, но многие после контракта дружат и ездят друг к другу в гости потом годами. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Команда танцоров собирается на корабле на полгода, но многие после контракта дружат и ездят друг к другу в гости потом годами. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Каюта артиста больше напоминает купе вагона в поезде

После Ливана Дарья в Минске прошла курсы пилатеса и стала работать в фитнес-центрах, преподавала современный эстрадный танец. А в Фейсбуке в сентябре 2015-го увидела, что немецкая компания Tui cruises устраивает кастинг в Москве.

- Отправила резюме и, честно говоря, забыла, - продолжает Даша. - И тут мне приходит приглашение на кастинг в Москву. Я совсем не волновалась, для меня это был уже восьмой просмотр, самой - 27 лет. Но на кастинге меня накрыла профессиональная злость – решила: без контракта не уеду (смеется). Последним этапом просмотра была импровизация, которую я не очень-то жалую, но - распустили волосы и станцевала…

Дарья Червякова не только артистка балета, но и специалист арт-индустрии, закончила ЕГУ. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Дарья Червякова не только артистка балета, но и специалист арт-индустрии, закончила ЕГУ. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

На собеседовании после кастинга (а было оно на английском) немка удивилась, что Дарья из Минска. Вдобавок ответила: «Я очень хорошая артистка!». «Из 100 претендентов до финала дошло 10 танцоров. И ответ – будет или нет контракт – нам предложили ждать полгода. Но не прошло и месяца, как мне пришло приглашение в Берлин, - делится девушка».

2 месяца у Дарьи были репетиции в Берлине, затем полгода работы на лайнере.

- Танцовщики живут по двое в достаточно маленькой каюте, которая называется «бабочка». У каждого своя отдельная комнатка, а посередине - душ. При первом взгляде на каюту, которая больше напоминает купе вагона в поезде, кажется, что жить там долго невозможно, но потом приспосабливаешься. Менеджеры живут по одному в каютах побольше.

Кормили артистов бесплатно в кафе. Есть тренажерный зал, палуба для персонала, где можно позагорать, курилка, кофе-шоп - 50 центов за чашку кофе. В отличии, например, от горничных и барменов, у артистов есть привилегии. «Нас мало: 8 танцоров, 4 акробата и 5 певцов из Южной Африки, Кипра, Германии, Беларуси, России, Бразилии, Нидерландов. Мы можем, когда захотим, гулять по пассажирской зоне, где много баров, ресторанов, магазинов. А дважды в месяц компанией по 4-5 человек можно собраться в ресторане на корабле, пообщаться, послушать программу, отведать их блюда за полцены, записавшись заранее. «Выход в свет» возможен, если в ресторане не очень много гостей-туристов. Для остального персонала корабля такое рандеву - раз в три месяца, - рассказала Дарья».

- А морская болезнь была?

- Один раз была жуткая качка в Норвежском море. И единственный раз за все время мне было так плохо, что я прощалась с жизнью.

Море надоесть не может. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Море надоесть не может. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Ищем «бомбы» и прикидываемся убитыми

- А что с зарплатами? Можешь ли заработать на квартиру в Минске?

- Отработав шесть контрактов - это примерно шесть лет - можно построить однушку. Я вдобавок умею собирать деньги, хотя но и не отказываю себе в удовольствиях: езжу на все экскурсии, которые организовываются, на стоянках обедаю или ужинаю в ресторане, покупаю кофе даже в странах, где чашка стоит 5 евро. Пары, конечно, могут копить быстрее.

- Кстати, о парах. Люди приезжают работать молодые, наверняка сходятся, завязываются отношения. А когда контракт заканчивается…

- В моем окружении много пар «с кораблей» и все они, как правило, из разных стран. После контракта, если собираются еще на один идти, стараются попасть вместе. Компании, если предупредить заранее, как правило, идут навстречу. И еще на кораблях есть Family travel - семейное путешествие, когда ты можешь пригласить семью или друга-подругу на корабль на 21 день. К сожалению, такой привилегией обладает лишь персонал, который живет в больших каютах. Можно попробовать пригласить родных и в пассажирскую каюту, но есть вероятность, что все будет распродано и тур сорвется. Ко мне приезжала хорошая подруга на целый круиз - осталась в восторге! Она увидела все мои шоу, мы много гуляли, а я наговорилась на русском!

Участие в ТВ-шоу в Ливане Дарья Червякова считает одним из своих лучших контрактов в плане профессионального роста. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Участие в ТВ-шоу в Ливане Дарья Червякова считает одним из своих лучших контрактов в плане профессионального роста. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

- Сложно быть с командой 24 на 7?

- Сложно. Ты работаешь с очень разными людьми, каждый со своим менталитетом. Самая большая сложность – деться некуда: с артистами мы выступаем и тренируемся, едим и загораем, ездим на экскурсии и встречаем в барах на берегу. Знаете, в любом контракте наступает такое время, я называю его «моментом молчания», когда мы приходим в гримерку перед выступлением и молчим: кто в наушниках музыку слушает, кто в телефоне, кто с книжкой. Мы не поссорились, мы просто немного устали друг от друга. Но надо сказать, что мне везет на людей! В каждом контракте находила друзей, с которыми я до сих пор общаюсь, созваниваюсь, в гости езжу.

- Даша, а в чем отличие работы на суше в театрах, танцевальных коллективах, парках от работы в море на лайнере?

- Это экзамен, который называется safety test, дословно, тест по безопасности. Если ты его не проходишь три раза –собираешь чемодан. Мы же моряки, у всех соответствующий паспорт, и должны знать, как в экстренной ситуации – пожар или тонем – спасать пассажиров и себя, куда бежать, где наша спасательная шлюпка. Экзамен проходит на английском, там около 50 вопросов. Первый раз перед его сдачей я просто плакала и все зубрила. В первом моем тесте еще были варианты ответов, а во втором и третьем ответы нужно писать. Правда, допускается сделать пару ошибок. Какие-то тесты мы раз в контракт проходим, какие-то раз в два года.

Из высококлассного танцора в танцующие тренеры. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Из высококлассного танцора в танцующие тренеры. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Еще каждый круиз у нас плановые учения без пассажиров. Тренируемся даже в дыму. Например, передают по громкой связи, что горит такой-то этаж корабля и закрывают все выходы, кроме нескольких аварийных. И если ты не знаешь, где эти они, то как бы сгоришь. А еще мы «бомбы» ищем раз за контракт. И если не находим, ищем через пару дней, пока не найдем.

И мой последний перед пандемией контракт мы - шоу ансамбль - во время учения играли роль жертв катастрофы. Нам раздали роли, загримировали, кто-то с разбитой головой в крови, кто-то умирает, но умирающего никто не хотел играть (смеется). Нас спасали «пожарные и медики», а именно обученные коллеги из других департаментов. Огонь на экране театра включили, дым напустили и стали «спасать». Потом обратная связь - как быстро «доктор» смог вас осмотреть, предложили ли вам воды, не больно ли было, когда вытаскивали…

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Как там, на лайнерах?

- Круизные лайнеры летом всегда ходят в холодные страны, например, в Скандинавию, а зимой – в теплые - Дубаи, Карибы.

- Среди обслуживающего персонала много филиппинцев, украинцев, болгар, румынов, сербов, узбеков, киргизов. Инженеры и механики в большинстве греки.

- Гости лайнера, где работает Дарья, это в основном немцы. Возраст - после 60 лет. Но летом, в период каникул, много семей с грудными детками.

- У обслуживающего персонала и у артистов в одном круизе, который длится 7-10 дней, может быть один выходной, а может и не быть. Отпуск между контрактами - 1,5 – 2,5 месяца.

- В день начала круиза артисты работают как персонал лайнера: встречают гостей, раздают программки, рассказывают о корабле и навигации по нему.

- Самое большое первое шоу в день начала круиза обставляется очень красочно. Дают эффектный номер от ансамбля, потом на сцену пускают дым, и из него на подъемнике на сцене появляется весь цвет команды во главе с капитаном. После шоу артисты общаются с гостями.

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