«За шесть контрактов можно построить квартиру в Минске»: белоруска рассказала о секретах работы на круизном лайнере

Артистка балета Дарья Червякова последние три года работала на круизных лайнерах. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Дарья Червякова последние три года работала в танцевальном шоу на большом немецком океанском лайнере.

- Вот и 16 марта 2020-го приехала в аэропорт, чтобы улететь в Берлин на очередной контракт, - говорит Даша. - Пока ждала посадки, мне приходит сообщение от компании: «Дарья, все отменяется, в Германии локдаун». Я выудила свой чемодан из брюха самолета и поехала домой со сгоревшим билетом.

Поначалу, как и многим, Дарье казалось: все ненадолго.

- Радовалась даже: весна, дома побуду, на даче покопаюсь, с родителями наобщаюсь… Да еще немцы выплатили компенсацию – полоклада. В итоге, всю первую волну коронавируса я просидела на даче, надеясь на осень. И немцы даже запустили в работу 2 из 7 лайнеров, но набрали на них своих артистов. В январе мне написали: «Пока ничего не можем планировать, будьте здоровы, держите себя в форме, не толстейте, как только - так сразу». Пока карантин в Германии до 7 марта…

Полугодичный контракт на лайнере – это испытание для артистов, которые вместе 24/7 – живут, тренируются, выступают, отдыхают. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Когда в сентябре Дарья поняла, что пандемия может затянуться, стала искать работу.

- У меня был опыт работы в Минске в фитнес-центрах, тренером по пилатесу, стрейгингу, танцевальным направлениям, но возвращаться к этому не хотелось. А на коронавирусном перепутье решила попробовать себя в роли стилиста. Одна из московских школ по стилю проводили марафон с хорошей бесплатной информацией и давала приличную скидку на обучение. Так недавно я получила диплом. Параллельно искала работу хореографа в профессиональных коллективах, в спорте. Меня пригласили в Школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике где я сейчас с удовольствием и работаю.

Немцы любят, когда профессионал шагает по карьерной лестнице

Первый контракт с немецкой компанией Mein Schiff Дарья заключила осенью 2015 года как танцовщица. А последние два уже как Dance Captain - эдакий танцующий тренер.

- Я связующее звено между артистами и акробатами и театральными, музыкальными менеджерами. Ходила на встречи, распределяла классы и время для тренировок, просматривала и корректировала каждое шоу, участвовала в оргвопросах. Перед началом пандемии успела как хореограф-репетитор перенести одно из шоу на другой состав исполнителей.

Танцевальные шоу на круизных лайнерах – это очень профессиональные постановки с высококлассными артистами. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Вообще немцы любят, когда из артистов балета ты продвигаешься по карьерной лестнице и становишься театр-менеджером, потому что знаешь всю подноготную. Мне только надо подтянуть немецкий. Хотя у команды корабля основной язык английский, но команда топ-менеджеров - немецкая.

Чтобы попасть на лайнер, Дарья, которая 4 года танцевала в Госансамбле танца Беларуси, за 5 лет прошла восемь кастингов.

- Когда год отработала в Турции в шоу-балете, от коллеги услышала: на круизных лайнерах - очень профессиональные команды. Решила попробовать пробиться. Первый кастинг был в Киеве в 2012 году, набирали артистов для работы в английскую компанию. Из 70 человек после трех туров осталось 10 - и я в том числе. Но взяли меня только в резерв. Интересно, что через пару лет я снова пришла на кастинг в ту же компанию, опять его успешно прошла, но снова без результата. Теперь я понимаю: скорее всего, не попала «в типаж». Это бывает, когда набирают, например, только высоких брюнеток, с одинаковой фактурой, чтобы танцоры смотрелись на сцене одним целым. Но я не жалею: считай, кастинги - это бесплатные мастер-классы.

Прекрасные виды – большой плюс в многомесячных плаваниях. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Дарья раскидывала свои резюме с видео в данс-компании. Через полгода ожидание ей пришел ответ, что ее берут на работу в шоу-группу на два месяца на лайнер в эстонскую компания Tallink.

- Небольшой лайнер ходил по Балтике от Риги до Стокгольма. С того времени я обожаю Стокгольм, потому что за эти месяцы изучила его вдоль и поперек. С коллегами, девушками и парнями из Эстонии и Украины, побывали, наверное, во всех местных музеях - у нас была скидка как у моряков.

Второй контракт Дарьи – участие в балете на ТВ-шоу в Ливане Star Academy 9. Это аналог «Фабрики звезд», только конкурсанты были из восточных арабских стран.

- Это был, наверное, контракт-подарок для меня как для артиста. Каждую неделю прямой эфир, по 4-5 новых номеров, а всего мы оттанцевали их около 100! С нами работали Роман Горбач и Наталья Лигай, хореограф и победительница второго сезона «Танцуют все» на украинском канале СТБ. Они нам ставили номера и сами танцевали. Кроме того нам ставила номера и вдохновляла Алиссар Каракалла из жюри проекта Star Academy 9. Мы танцевали все виды хореографии, научились работать на прямых эфирах под прицелом 15 камер с аудиторией в студии. Мы даже сдружились с конкурсантами, переживали, когда каждую неделю кто-то покадил проект.

Команда танцоров собирается на корабле на полгода, но многие после контракта дружат и ездят друг к другу в гости потом годами. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Каюта артиста больше напоминает купе вагона в поезде

После Ливана Дарья в Минске прошла курсы пилатеса и стала работать в фитнес-центрах, преподавала современный эстрадный танец. А в Фейсбуке в сентябре 2015-го увидела, что немецкая компания Tui cruises устраивает кастинг в Москве.

- Отправила резюме и, честно говоря, забыла, - продолжает Даша. - И тут мне приходит приглашение на кастинг в Москву. Я совсем не волновалась, для меня это был уже восьмой просмотр, самой - 27 лет. Но на кастинге меня накрыла профессиональная злость – решила: без контракта не уеду (смеется). Последним этапом просмотра была импровизация, которую я не очень-то жалую, но - распустили волосы и станцевала…

Дарья Червякова не только артистка балета, но и специалист арт-индустрии, закончила ЕГУ. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

На собеседовании после кастинга (а было оно на английском) немка удивилась, что Дарья из Минска. Вдобавок ответила: «Я очень хорошая артистка!». «Из 100 претендентов до финала дошло 10 танцоров. И ответ – будет или нет контракт – нам предложили ждать полгода. Но не прошло и месяца, как мне пришло приглашение в Берлин, - делится девушка».

2 месяца у Дарьи были репетиции в Берлине, затем полгода работы на лайнере.

- Танцовщики живут по двое в достаточно маленькой каюте, которая называется «бабочка». У каждого своя отдельная комнатка, а посередине - душ. При первом взгляде на каюту, которая больше напоминает купе вагона в поезде, кажется, что жить там долго невозможно, но потом приспосабливаешься. Менеджеры живут по одному в каютах побольше.

Кормили артистов бесплатно в кафе. Есть тренажерный зал, палуба для персонала, где можно позагорать, курилка, кофе-шоп - 50 центов за чашку кофе. В отличии, например, от горничных и барменов, у артистов есть привилегии. «Нас мало: 8 танцоров, 4 акробата и 5 певцов из Южной Африки, Кипра, Германии, Беларуси, России, Бразилии, Нидерландов. Мы можем, когда захотим, гулять по пассажирской зоне, где много баров, ресторанов, магазинов. А дважды в месяц компанией по 4-5 человек можно собраться в ресторане на корабле, пообщаться, послушать программу, отведать их блюда за полцены, записавшись заранее. «Выход в свет» возможен, если в ресторане не очень много гостей-туристов. Для остального персонала корабля такое рандеву - раз в три месяца, - рассказала Дарья».

- А морская болезнь была?

- Один раз была жуткая качка в Норвежском море. И единственный раз за все время мне было так плохо, что я прощалась с жизнью.

Море надоесть не может. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Ищем «бомбы» и прикидываемся убитыми

- А что с зарплатами? Можешь ли заработать на квартиру в Минске?

- Отработав шесть контрактов - это примерно шесть лет - можно построить однушку. Я вдобавок умею собирать деньги, хотя но и не отказываю себе в удовольствиях: езжу на все экскурсии, которые организовываются, на стоянках обедаю или ужинаю в ресторане, покупаю кофе даже в странах, где чашка стоит 5 евро. Пары, конечно, могут копить быстрее.

- Кстати, о парах. Люди приезжают работать молодые, наверняка сходятся, завязываются отношения. А когда контракт заканчивается…

- В моем окружении много пар «с кораблей» и все они, как правило, из разных стран. После контракта, если собираются еще на один идти, стараются попасть вместе. Компании, если предупредить заранее, как правило, идут навстречу. И еще на кораблях есть Family travel - семейное путешествие, когда ты можешь пригласить семью или друга-подругу на корабль на 21 день. К сожалению, такой привилегией обладает лишь персонал, который живет в больших каютах. Можно попробовать пригласить родных и в пассажирскую каюту, но есть вероятность, что все будет распродано и тур сорвется. Ко мне приезжала хорошая подруга на целый круиз - осталась в восторге! Она увидела все мои шоу, мы много гуляли, а я наговорилась на русском!

Участие в ТВ-шоу в Ливане Дарья Червякова считает одним из своих лучших контрактов в плане профессионального роста. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

- Сложно быть с командой 24 на 7?

- Сложно. Ты работаешь с очень разными людьми, каждый со своим менталитетом. Самая большая сложность – деться некуда: с артистами мы выступаем и тренируемся, едим и загораем, ездим на экскурсии и встречаем в барах на берегу. Знаете, в любом контракте наступает такое время, я называю его «моментом молчания», когда мы приходим в гримерку перед выступлением и молчим: кто в наушниках музыку слушает, кто в телефоне, кто с книжкой. Мы не поссорились, мы просто немного устали друг от друга. Но надо сказать, что мне везет на людей! В каждом контракте находила друзей, с которыми я до сих пор общаюсь, созваниваюсь, в гости езжу.

- Даша, а в чем отличие работы на суше в театрах, танцевальных коллективах, парках от работы в море на лайнере?

- Это экзамен, который называется safety test, дословно, тест по безопасности. Если ты его не проходишь три раза –собираешь чемодан. Мы же моряки, у всех соответствующий паспорт, и должны знать, как в экстренной ситуации – пожар или тонем – спасать пассажиров и себя, куда бежать, где наша спасательная шлюпка. Экзамен проходит на английском, там около 50 вопросов. Первый раз перед его сдачей я просто плакала и все зубрила. В первом моем тесте еще были варианты ответов, а во втором и третьем ответы нужно писать. Правда, допускается сделать пару ошибок. Какие-то тесты мы раз в контракт проходим, какие-то раз в два года.

Из высококлассного танцора в танцующие тренеры. Фото предоставлено Дарьей Червяковой.

Еще каждый круиз у нас плановые учения без пассажиров. Тренируемся даже в дыму. Например, передают по громкой связи, что горит такой-то этаж корабля и закрывают все выходы, кроме нескольких аварийных. И если ты не знаешь, где эти они, то как бы сгоришь. А еще мы «бомбы» ищем раз за контракт. И если не находим, ищем через пару дней, пока не найдем.

И мой последний перед пандемией контракт мы - шоу ансамбль - во время учения играли роль жертв катастрофы. Нам раздали роли, загримировали, кто-то с разбитой головой в крови, кто-то умирает, но умирающего никто не хотел играть (смеется). Нас спасали «пожарные и медики», а именно обученные коллеги из других департаментов. Огонь на экране театра включили, дым напустили и стали «спасать». Потом обратная связь - как быстро «доктор» смог вас осмотреть, предложили ли вам воды, не больно ли было, когда вытаскивали…

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Как там, на лайнерах?

- Круизные лайнеры летом всегда ходят в холодные страны, например, в Скандинавию, а зимой – в теплые - Дубаи, Карибы.

- Среди обслуживающего персонала много филиппинцев, украинцев, болгар, румынов, сербов, узбеков, киргизов. Инженеры и механики в большинстве греки.

- Гости лайнера, где работает Дарья, это в основном немцы. Возраст - после 60 лет. Но летом, в период каникул, много семей с грудными детками.

- У обслуживающего персонала и у артистов в одном круизе, который длится 7-10 дней, может быть один выходной, а может и не быть. Отпуск между контрактами - 1,5 – 2,5 месяца.

- В день начала круиза артисты работают как персонал лайнера: встречают гостей, раздают программки, рассказывают о корабле и навигации по нему.

- Самое большое первое шоу в день начала круиза обставляется очень красочно. Дают эффектный номер от ансамбля, потом на сцену пускают дым, и из него на подъемнике на сцене появляется весь цвет команды во главе с капитаном. После шоу артисты общаются с гостями.