Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 февраля 2021 года: будет ли в Беларуси третья волна весной и почему после вакцинации нельзя в общественные места

Все меньше новых случаев коронавируса регистрируют в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ситуация в Беларуси и третья волна

Ожидать ли белорусам третьей волны коронавируса весной, рассказал главный санитарный врач республики Александр Тарасенко. Он прогнозирует, что рост заболеваемости может быть на фоне сезонной вспышки острыми респираторными заболеваниями в марте. Однако третья волна до лета 2021 года, по словам специалиста, не прогнозируется. Кстати, новых штаммов коронавируса, которые регулярно наводят панику в мире, в Беларуси не зафиксировано. Но есть и свои собственные мутации.

А пока картина заболеваемости коронавирусом в Беларуси такова: по официальным данным Минздрава на 23 февраля, COVID-19 подтвердился у 972 пациентов. За довольно долгое время этот показатель вновь стал меньше тысячи. При этом за все время пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 280 тысяч 428 человек. Из них выздоровели 270 тысяч 289 пациентов. В целом за время пандемии, по официальным данным, скончались 1 тысяча 930 человек с выявленным коронавирусом. За сутки - все та же цифра, 9 пациентов.

Вакцина и антитела

Тем, кто уже прошел вакцинацию или планирует это сделать, нужно знать мнение инфекциониста, который объяснил, почему после вакцинации от коронавируса нельзя посещать общественные места. Оказывается, у медиков и ученых до сих пор нет полной информации о том, передается ли SARS-CoV-2 от привитого человека. Поэтому те, кто получил вакцину, должны поберечь себя и избегать обедов и ужинов вне дома, а также подождать с походами в кино.

Интересно, что кроме вакцинации назван еще один способ получить антитела к COVID-19: родиться у правильной матери! Ученые надеются, что передавать часть естественного иммунитета детям смогут не только женщины, переболевшие коронавирусом, но и те, кто получил прививку от ковида. Исследователи проанализировали образцы крови 88 женщин, у которых в крови были антитела к ковиду (58 из них перенесли заболевание бессимптомно). Подавляющее большинство детей, рожденных этими женщинами, имели в пуповинной крови антитела.

Зачем нужны две маски?

Новые трудности из-за «короны» появились у жителей Чехии: там обязали носить сразу по две маски. Это решение касается мест массового скопления людей: магазинов и ТЦ, учреждений здравоохранения, общественного транспорта и остановок. Таким образом, в этих местах жители Чехии с конца февраля будут обязаны использовать две маски или респираторы без клапана выдоха. Как пояснил закон глава чешского Минздрава, две маски, респиратор или другие средства защиты должны в итоге обеспечивать высокую эффективность фильтрации воздуха - не менее 95 процентов.

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