Витовт, Михаил, Ясна и Алиса: озвучены топ-5 самых редких и самых популярных имен года в Беларуси

В Беларуси назвали топ-5 самых редких и самых популярных имен года Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Наиболее популярные и самые редкие имена мальчиков назвали в Министерстве юстиции Беларуси. Подборку сделали ко Дню защитников Отечества. Вот как чаще всего называли родители новорожденных в 2020 году: Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. Есть разбивка и по регионам: например, в Гомельской области в топ-5 вошло имя Иван, в Бресте - Даниил, в Могилеве - Тимофей. Что касается редких имен мальчиков, родившихся в Беларуси в 2020 году, то это: Азарий, Алфей, Амур, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Джастин, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Светомир, Соломон, Тамерлан, Тэйлор, Янис.

- В имянаречении детей в последние годы наблюдается тенденция присвоения редких и необычных, а также старинных собственных имен, - констатировал Минюст в информации, размещенной в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что родителям дано право выбрать для ребенка любое имя - главное, чтобы оно не противоречило нормам общественной морали. Можно дать младенцу сразу два имени, при этом главным считается то, которое оформлено в записи акта о рождении первым. Интересно, что в Беларуси, по статистике, на 100 девочек рождается 108 мальчиков.

Кстати, о девочках. «КП» позвонила в региональные загсы и узнала о топе самых популярных и наиболее редких женских имен в 2020 году. Например, в отделе загса администрации Центрального района Минска чаще всего новорожденных девочек называли так: Алиса, Мария, Полина, София и Анна. А вот пятерка самых редких имен: Ясна, Петра, Соломия, Теона, Зои.

Что касается мальчиков, то в Центральном районе столицы их чаще всего называли: Михаил, Максим, Марк, Роман, Иван. Топ самых редких мужских имен: Тарас, Спиридон, Спартак, Яромир, Рунни.

Для сравнения - статистика из загса Центрального района Гомеля. Топ отличается - здесь в прошлом году чаще всего регистрировали такие женские имена: Анна, Ксения, Ева, Алиса, Мария. А самыми редкими стали Арфелия, Венера, Камилия, Евангелина, Юна, рассказала начальник отдела загса Ирина Братковская.

Картина с самыми популярными именами мальчиков в Центральном районе Гомеля почти не отличается от общереспубликанской: Матвей, Артем, Максим, Александр, Иван. А наиболее редкие мужские имена особенные: Вениамин, Бартек, Михей, Корней, Аким.