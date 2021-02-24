Спорт, здоровое питание и наставник из Французского легиона: рэпер Серега поделился правилами воспитания детей, которых отсудил у матери

Рэпер Серега уже много лет живет и строит карьеру в Украине. Фото: личный архив

Украинский суд решил, что Марк и Платон будут проживать с папой Сергеем Пархоменко. «Комсомолка» вспомнила историю конфликта рэпера Сереги с его гражданской женой Полиной Ололо, который продолжается больше полутора лет. Серега (уроженец Гомеля Сергей Пархоменко, чья карьера стартовала в Беларуси) и Полина Ололо спорили о том, с кем должны проживать их дети. Первенец Марк родился в 2008 году, а второй сын, Платон, через год. Также у Полины есть маленькая дочь Мелисса.

Прлина говорит, что сейчас даже не может созваниваться с сыновьями. Фото: личный архив

Во время судебного разбирательства Серега сказал, что все нападки бывшей жены по поводу исполнения его родительских обязанностей необоснованны и лживы. Вторая сторона не смогла предоставить доказательств в поддержку скандальных заявлений матери, которыми она делилась в соцсетях и в СМИ.

Например, в эфире НТВ в передаче «Звезды сошлись» Полина рассказывала, что Серега встречался одновременно с шестью женщинами: «Он однажды забыл закрыть почту. Я увидел его переписку с какой-то девушкой. Причем там у них был конфликт. Я позвонила этой девушке. Она призналась, что у него с ней отношения. Причем у него было еще четыре девушки параллельно, с которыми он крутил романы. Иногда он бил меня на глазах у детей. Рядом порой была его мама и спокойно за всем наблюдала».

Сергей и Полина не раз становили героями скандальных телепроектов. Кадр видео

20 ноября 2020 года Харьковский департамент по делам несовершеннолетних детей постановил признать целесообразным проживание Марка и Платона вместе с отцом. К такому выводу пришла комиссия после того, как выслушала показания детей. А 2 февраля 2021-го Полина Ололо проиграла апелляционный суд. Точка была поставлена: дети будут проживать с отцом. На суд Сергей пришел в эпатажном синем френче, напоминающем военную форму, и штанах галифе, что дало Полине новый повод поиронизировать в своем Инстаграме.

На суде Полина и Сергей выглядели несколько экстравагантно. Фото: личный архив

На нашу просьбу прокомментировать решение суда Серега сказал, что не хочет опускаться до уровня бывшей и полоскать ее в прессе. «Молчание - золото, а воспитание - ответственность», - многозначительно сказал он.

Когда-то с танцовщицей Полиной они были хорошей парой... Фото: личный архив

А вот что написала о результатах суда Полина Ололо в Инстаграме:

«Я просила суд разрешить видеться с детьми до вынесения решения суда по существу, поскольку процесс может продолжаться еще очень долго, а то и несколько лет. Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью. Гражданин Беларуси продолжает врать украинскому суду, детям, да и себе тоже. Приложенные документы и доказательства с моей стороны суд уже традиционно не принимает во внимание, просто откровенно издеваясь надо мной».

«Утверждает, что действует в интересах детей»

Эта история со скандалом между бывшими гражданскими супругами началась еще в июне 2019 года. Полина отдала детей отцу летом на месяц, и он увез их в Харьков.

- Через месяц дети вернулись домой в Киев почему-то без вещей, а Сережа предложил, или, лучше сказать, четко обозначил, что дети должны жить с ним, на что я, конечно, ответила отказом, - рассказывала Полина Ололо «Комсомолке». - Но на следующий день дети не вернулись с тренировки домой. Он их просто украл с улицы и увез! Мы долго ругались. Он давил на меня, говорил, что заберет детей на год для укрепления физического и морального духа. Уверял, что все будет хорошо, что Харьков недалеко, и мы сможем приезжать в гости друг к другу и поддерживать... Первое время я приезжала к сыновьям: около 5 - 6 раз была в Харькове, мы все время созванивались. Но потом Сергей снял с себя все договоренности, и начался ужас в нашей семье!

Сначала артист позволял бывшей жене разговаривать с детьми по телефону, а потом пресек всякое общение с матерью.

- Сережа забрал у детей телефоны, чтобы они не играли. У сыновей также были кнопочные телефоны, но он и их отобрал, - сетовала Полина. - Спустя какое-то время мне сообщили, что с детьми мне говорить никто не даст, а по всем вопросам обращаться к представителям Сергея: то есть я должна была спрашивать, как поживают мои дети, у адвокатов! Я была в шоке… Связь пропала совсем: где находятся мои дети, я совершенно не знала. Мы с моим адвокатом звонили его представителям, чтобы добиться хоть какого-то ответа. Они сказали лишь то, что Сергей с детьми уехали! Куда? Никто не знает! В это время у Сергея были гастроли в США.

Сергей не раз говорил, что нон-конформист в отношениях с женщинами. Фото: личный архив

- В чем, по-вашему, причина такого поведения Сергея? Почему не получается договориться мирно?

- Сергей не очень легкий человек в принципе, для него не существует чувств других людей и чужого мнения. Есть только его - первостепенное и, скорее всего, единственное. Он утверждает, что действует в интересах детей. Но это похоже на месть или игру собственного эго… Хотя, после того как мы расстались, общались в целом нормально.

Сергей воспитывает детей как «улучшенные копии самого себя»

После того как история попала в СМИ, многие начали ожесточенно критиковать Сергея за то, что он забрал детей у матери. Видимо, это и стало причиной того, что он снял мини-фильм «Тихая заводь», в котором многое объяснил и рассказал о своих принципах.

- Может показаться, что если ты артист, то из-за своего графика не можешь воспитывать детей. И я раньше так думал, и еще год назад мне было сложно представить, что я буду этим заниматься. Но если очень захотеть, можно найти алгоритм, ведь концерты не бывают каждый день, а в лучшем случае один-два раза в неделю, да и то по выходным. То есть большую часть времени можно находиться с детьми, - говорит Сергей. - Я как-то наблюдал, как старший сын Марк играет в футбол и у него не очень получается, не хватает скорости, выносливости, реакции. Я спросил: хочешь успевать? Он сказал: да. Я предложил: поехали со мной, поживем вместе, я налажу тебе тренировочный процесс. И примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона по поводу его поведения. Стал неуравновешенным, неконтролируемые выбросы эмоций, часто негативных, даже агрессии какой-то. В общем, весьма тревожное поведение. Предлагали потратить деньги на психолога, на что я ответил, что сам справлюсь. Ребенку не нужен психолог, ему нужен отец. И они поехали со мной в Харьков.

Сергей считает, что сыновей нужно воспитывать в спартанских условиях. Кадр видео

Сергей перевез из Беларуси дедушку. Некоторое время назад он перенес инфаркт с клинической смертью прямо в скорой. Как говорит, не вылезал из больниц. Ему нужна была реабилитация и поддержка. И Сергей все устроил - его лечили сначала в Киеве, потом в Харькове. А когда закрыли больницы на карантин, физические реабилитационные упражнения с дедушкой проводили Марк или Платон.

- Дедушке вообще нельзя нервничать, поэтому мы ведем себя при нем хорошо, - говорит Марк.

У Сергея есть собственная программа здорового образа жизни. Кадр видео

Кроме того, Сергей нанял бывшего сержанта Французского легиона Филиппа, который постоянно проводит время с детьми, пока сам Сергей в отъезде. Мальчики этим даже гордятся.

- До приезда к Сергею это были комнатные дети, привыкшие к телевизору и рекламе. Поэтому первое, что мы наладили для воспитания - это режим и дисциплину. Дети начали жить спортивной жизнью, правильно питаться. Они развиваются, много читают, учат стихотворения и теперь могут много интересного рассказать даже взрослому, - уверяет Филипп. - Если бы они сами этого не хотели, то и не делали бы.

- Раньше мы смотрели телевизор и знали наизусть всю рекламу, - рассказывают дети и наперебой в лицах повторяют рекламные ролики. - А теперь смотрим только полезные научные фильмы, а по выходным можем расслабиться и посмотреть какой-нибудь крутой боевик. У нас улучшилось зрение из-за того, что перестали играть в телефонах. А еще стала лучше успеваемость в школе.

Сергей делится с сыновьями всем, что умеет сам. Кадр видео

- Я принципиально не кричу на детей, не повышаю голос и не применяю физические наказания, - говорит Сергей.

Дедушка также подтверждает: ни разу не слышал, чтобы Сергей даже просто повысил на них голос.

В общем, Серега, как он считает, готовит «улучшенные копии самого себя». Да, довольно своеобразно. Но оглянитесь вокруг - большинство детей вообще предоставлены себе, когда они не в школе, их развлечения - в основном игра на компьютере или сидение в телефоне. Что касается взаимоотношения между папой и мамой, тут есть, конечно, вопросы. Обеим сторонам есть чем уколоть друг друга, и очень плохо, что пока взрослые выясняют отношения, страдают дети.

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